Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектовРоссийская газета 05:16
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа. Заинтересовалась СП также развитием туристического кластера в этом регионе.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
Происшествия
Польша взяла под защиту россиянина, вывезшего из Швеции своих детей
Польша взяла под защиту россиянина Дениса Лисова и троих его дочерей, которых он вывез из Швеции, где дети были помещены в приемную семью.
Обновлено в 13:19
Политика
США готовы «ответить» на присутствие российских военных в Венесуэле
Выступая в четверг на пресс-конференции по итогам министерской встречи НАТО, госсекретарь сообщил, что на мероприятии поднимался вопрос о присутствии российских военных в Венесуэле и в ходе обсуждения США повторили свою позицию о том, что военные РФ должны покинуть эту страну.
Обновлено в 16:37
Общество
Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова
Обновлено в 09:02
Хоккей
Матч КХЛ закончился массовой дракой
Обновлено в 16:29
Интернет
Яндекс запустил сервис для бизнес-аналитики
Яндекс запустил сервис для бизнес-аналитики Yandex DataLens, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 06:26
Общество
Галицкий раскрыл причины продажи «Магнита»
Обновлено в 06:25
Происшествия
Автомобиль сбил ребенка в Зеленограде и скрылся с места ДТП
Автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнего в Зеленограде, после чего скрылся с места ДТП.
Обновлено в 15:23
Наука
Учёные распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере
Исследователи из Университета Миннесоты распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере.
Обновлено вчера в 07:17
Наука
Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии
Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено в 09:27
Авто
Стартовали продажи битопливной Lada Largus
4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено в 07:35
Финансы
ЦБ зафиксировал рекордное с июня снижение доходности вкладов
Средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших банков России в конце марта снизилась до 7,53% годовых с рекордных за два года 7,72%, следует из статистики Банка России.
Обновлено в 08:11
Политика
Улицу разведчика Кудри в Киеве переименуют в честь сенатора Маккейна
Депутаты Киевского городского совета поддержали переименование одной из центральных улиц украинской столицы, названной в честь разведчика Ивана Кудри, в улицу Джона Маккейна — американского сенатора-республиканца, который умер в конце августа прошлого года.
Обновлено в 08:57
Футбол
Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей
Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Гаджеты
В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены
Цена за версию с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ составит 34 990 рублей, за версию 6 Гб + 128 Гб - 37 990 рублей.
Обновлено в 15:09
Общество
Московская школа отсудила у поставщика еды 1,5 млн рублей
Школа номер 760 выиграла иск к компании «Московский школьник» на 1,5 млн рублей за поставки некачественного питания.
Обновлено в 14:07
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено в 17:29
Армия и оружие
В сети появилось видео первого полета Ил-112В
В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Гаджеты
Samsung представила в России более 20 телевизоров семейства QLED 2019
Samsung представила на российском рынке новую линейку QLED-телевизоров 2019 года, включающую более двадцати устройств.
Обновлено в 04:17
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Политика
В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море
НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Политика
Аваков обвинил Порошенко и Зеленского в нарушении законов Украины
Видеообращения, которыми обмениваются друг с другом кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко, нарушают избирательное законодательство, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Обновлено в 17:15
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00
Политика
В Абхазии решили установить смертную казнь за наркотики
Стоит отметить, что среди новых санкционных мер есть и пожизненное лишение свободы, а также смертная казнь, которую присуждают за нелегальный ввоз на территорию республики и вывоз наркотических веществ в особо крупном размере.
Обновлено в 17:29
Единоборства
Описана реакция Нурмагомедова на оскорбления Макгрегора
Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз описал реакцию своего клиента на оскорбления со стороны ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 16:53
Общество
В России отменили бумажные СНИЛС
Пенсионный фонд России (ПФР) отменил выдачу страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования в бумажном виде.
Обновлено 02 апреля в 22:26
Футбол
В «Манчестер Юнайтед» может произойти самый массовый уход игроков
В "Манчестер Юнайтед" в предстоящее трансферное окно может уйти самое большое количество футболистов за последние четыре года.
Обновлено в 02:51