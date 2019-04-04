Экономика

Счетная палата проверит выполнение нацпроектовРоссийская газета 05:16

СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа. Заинтересовалась СП также развитием туристического кластера в этом регионе.
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Министерствам предъявили проверки

Коммерсантъ07:57

Счетная палата РФ впервые обнародовала годовой план проверок

Интерфакс05:19

Счетная палата проверит нацпроекты, «Роскосмос» и телеканал «Звезда»

РБК04:30

Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

Российская газета05:16

Счётная палата проверит Роскосмос, телеканал «Звезда» и Пенсионный фонд

Говорит Москва05:13

Счетная палата проверит выполнение нацпрограммы «Цифровая экономика»

РИА Новости04:59

Счетная палата проверит расходование бюджета по контрактам с Минобороны на РКЦ «Прогресс»

ТАСС05:09
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
Происшествия

Польша взяла под защиту россиянина, вывезшего из Швеции своих детей

Польша взяла под защиту россиянина Дениса Лисова и троих его дочерей, которых он вывез из Швеции, где дети были помещены в приемную семью.
Обновлено в 13:19
Политика

США готовы «ответить» на присутствие российских военных в Венесуэле

Выступая в четверг на пресс-конференции по итогам министерской встречи НАТО, госсекретарь сообщил, что на мероприятии поднимался вопрос о присутствии российских военных в Венесуэле и в ходе обсуждения США повторили свою позицию о том, что военные РФ должны покинуть эту страну.
Обновлено в 16:37
Общество

Власти Чечни объяснили снос домов в родном селе Кадырова

Обновлено в 09:02
Хоккей

Матч КХЛ закончился массовой дракой

Обновлено в 16:29
Интернет

Яндекс запустил сервис для бизнес-аналитики

Яндекс запустил сервис для бизнес-аналитики Yandex DataLens, сообщила пресс-служба компании.
Обновлено в 06:26
Общество

Галицкий раскрыл причины продажи «Магнита»

Обновлено в 06:25
Происшествия

Автомобиль сбил ребенка в Зеленограде и скрылся с места ДТП

Автомобиль совершил наезд на несовершеннолетнего в Зеленограде, после чего скрылся с места ДТП.
Обновлено в 15:23
Наука

Учёные распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере

Исследователи из Университета Миннесоты распечатали уникальный имплантат для черепа на 3D-принтере.
Обновлено вчера в 07:17
Наука

Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии

Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено в 09:27
Авто

Стартовали продажи битопливной Lada Largus

4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено в 07:35
Финансы

ЦБ зафиксировал рекордное с июня снижение доходности вкладов

Средняя максимальная ставка по вкладам десятки крупнейших банков России в конце марта снизилась до 7,53% годовых с рекордных за два года 7,72%, следует из статистики Банка России.
Обновлено в 08:11
Политика

Улицу разведчика Кудри в Киеве переименуют в честь сенатора Маккейна

Депутаты Киевского городского совета поддержали переименование одной из центральных улиц украинской столицы, названной в честь разведчика Ивана Кудри, в улицу Джона Маккейна — американского сенатора-республиканца, который умер в конце августа прошлого года.
Обновлено в 08:57
Шоу-бизнес

«Бухала, жила с алкоголиками»: Лена Миро раскритиковала Ларису Гузееву

Обновлено в 05:57
Футбол

Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено в 12:31
Гаджеты

В Россию пришли Xiaomi Mi 9 и Redmi 7, названы цены

Цена за версию с 6 Гб ОЗУ и 64 Гб ПЗУ составит 34 990 рублей, за версию 6 Гб + 128 Гб - 37 990 рублей.
Обновлено в 15:09
Общество

Московская школа отсудила у поставщика еды 1,5 млн рублей

Школа номер 760 выиграла иск к компании «Московский школьник» на 1,5 млн рублей за поставки некачественного питания.
Обновлено в 14:07
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено в 17:29
Армия и оружие

В сети появилось видео первого полета Ил-112В

В сети появилось видео первого полета нового военно-транспортного самолета Ил-112 В. Его опубликовал Авиационный комплекс им. Ильюшина.
Обновлено в 05:02
Гаджеты

Samsung представила в России более 20 телевизоров семейства QLED 2019

Samsung представила на российском рынке новую линейку QLED-телевизоров 2019 года, включающую более двадцати устройств.
Обновлено в 04:17
Театры

Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Политика

В НАТО захотели нарастить присутствие кораблей в Черном море

НАТО пообещало установить в Черном море свои порядки.
Обновлено вчера в 03:01
Политика

Аваков обвинил Порошенко и Зеленского в нарушении законов Украины

Видеообращения, которыми обмениваются друг с другом кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко, нарушают избирательное законодательство, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Обновлено в 17:15
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Кино

Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:00
Политика

В Абхазии решили установить смертную казнь за наркотики

Стоит отметить, что среди новых санкционных мер есть и пожизненное лишение свободы, а также смертная казнь, которую присуждают за нелегальный ввоз на территорию республики и вывоз наркотических веществ в особо крупном размере.
Обновлено в 17:29
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Обновлено в 01:57
Единоборства

Описана реакция Нурмагомедова на оскорбления Макгрегора

Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз описал реакцию своего клиента на оскорбления со стороны ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 16:53
Общество

В России отменили бумажные СНИЛС

Пенсионный фонд России (ПФР) отменил выдачу страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования в бумажном виде.
Обновлено 02 апреля в 22:26
Футбол

В «Манчестер Юнайтед» может произойти самый массовый уход игроков

В "Манчестер Юнайтед" в предстоящее трансферное окно может уйти самое большое количество футболистов за последние четыре года.
Обновлено в 02:51
Политика

Прилепин рассказал, как Зеленский может «разрулить» ситуацию с Донбассом

Обновлено в 14:44
Как работают Яндекс.Новости?
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