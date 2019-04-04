Экономика

Счетная палата проверит выполнение нацпроектовРоссийская газета 05:16

СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа. Заинтересовалась СП также развитием туристического кластера в этом регионе.
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Счетная палата РФ впервые обнародовала годовой план проверок

Интерфакс05:19

Счетная палата проверит выполнение нацпрограммы «Цифровая экономика»

РИА Новости04:59

Счетная палата проверит нацпроекты, «Роскосмос» и телеканал «Звезда»

РБК04:30

Министерствам предъявили проверки

Коммерсантъ07:57

Счётная палата проверит Роскосмос, телеканал «Звезда» и Пенсионный фонд

Говорит Москва05:13

Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

Российская газета05:16

Счетная палата проверит расходование бюджета по контрактам с Минобороны на РКЦ «Прогресс»

ТАСС05:09
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Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Обновлено в 07:53
Футбол

Стерлинг купил 550 билетов на матч Кубка Англии ученикам бывшей школы

Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг приобрел 550 билетов на полуфинальный матч Кубка Англии с "Брайтоном" для учеников школы, в которой учился в детстве, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 06:28
Авто

Стартовали продажи битопливной Lada Largus

4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено в 07:35
Политика

Верховный суд Венесуэлы начал уголовный процесс против Гуайдо

Обновлено вчера в 22:35
Культура

Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ

Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Здоровье

Новый артроскоп установили в больнице Воскресенска

В Воскресенской больнице № 1 установили новый артроскоп.
Обновлено в 06:41
Футбол

Сборная России поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА

Сборная России поднялась с 50 на 46 место в обновленном рейтинге ФИФА. В активе национальной команды 1425 очков.
Обновлено в 04:22
Футбол

Сёмин: «Было бы интересно, если бы нам на базу провели свет»

Или если бы на базе свет провели. Чтобы мы могли вечером тренироваться.
Обновлено в 08:01
Происшествия

Лейтенант получил условный срок за избиение солдат

В Петербурге 224 гарнизонный военный суд вынес приговор лейтенанту, который оказался на скамье подсудимых за избиение солдат.
Обновлено в 10:56
Политика

Песков: встреча Путина с президентом Эстонии Кальюлайд готовится

Sputnik Эстония уже писал о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".
Обновлено вчера в 05:27
Общество

Закон о хостелах вступит в силу 1 октября

На заседании 3 апреля комиссия пришла к компромиссу, решив, что закон вступит в силу после окончания курортного сезона – 1 октября.
Обновлено в 04:43
Авто

Volkswagen начал тесты беспилотных автомобилей четвертого уровня

Компания Volkswagen приступила к тестам автомобилей с автопилотом четвертого уровня.
Обновлено в 10:51
Политика

Генсек Совета Европы понадеялся на решение «российского вопроса»

Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил надежду на сохранение Россией членства в этой организации после июня 2019 года.
Обновлено в 08:44
Происшествия

Сотрудников делового центра в Москве эвакуировали из-за замыкания

Днем в четверг, 4 апреля, из московского делового центра было эвакуировано порядка 300 человек из-за замыкания аккумулятора, приведшего к возгоранию.
Обновлено в 10:28
Спорт

Турсынбаева призналась, что ей снилась Тутберидзе

Обновлено в 08:10
Наука

Коты могут распознавать свое имя, выяснили ученые

"Многие владельцы кошек знают, что они понимают свои имена", - заметила Сайто.
Обновлено в 11:13
Политика

Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море

Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Хоккей

Голышев подписал новый контракт с «Автомобилистом» на 4 года

Обновлено в 08:14
Футбол

«Вулверхэмптон» выкупил Рауля Хименеса у «Бенфики» за рекордную сумму

Обновлено в 07:44
Экономика

Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Общество

Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы

Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства.
Обновлено в 11:16
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»

Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Политика

Улицу разведчика Кудри в Киеве переименуют в честь сенатора Маккейна

Депутаты Киевского городского совета поддержали переименование одной из центральных улиц украинской столицы, названной в честь разведчика Ивана Кудри, в улицу Джона Маккейна — американского сенатора-республиканца, который умер в конце августа прошлого года.
Обновлено в 08:57
Происшествия

Причиной крушения самолета с совладелицей S7 стала потеря скорости

Обновлено в 03:15
Авто

УАЗ повысит антикоррозийные свойства своих моделей

Операционный директор завода в интервью газете «Панорама УАЗ» сообщил, что компания испытывает большие имиджевые потери из-за коррозийной стойкости кузова моделей.
Обновлено в 09:57
Театры

Актриса акционистки Катрин Ненашевой дала пощечину зрительнице

Обновлено в 09:00
Общество

Уволенная за фото учительница преподаст россиянам уроки здоровой жизни

Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как мать одного из ее учеников пожаловалась директору на ее публикацию фото в купальнике.
Обновлено в 09:59
Здоровье

Реабилитационный центр откроется в Сколково в 2022 году

По плану, клиника начнёт работу в 2022 году и будет принимать около 3,5 тысяч человек в год.
Обновлено в 11:36
Политика

В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии

Обновлено в 02:31
Общество

В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат

Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.
Обновлено в 11:25
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