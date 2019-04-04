Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектовРоссийская газета 05:16
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа. Заинтересовалась СП также развитием туристического кластера в этом регионе.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 11:46, Ашберн
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Обновлено в 07:53
Футбол
Стерлинг купил 550 билетов на матч Кубка Англии ученикам бывшей школы
Полузащитник английского футбольного клуба "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг приобрел 550 билетов на полуфинальный матч Кубка Англии с "Брайтоном" для учеников школы, в которой учился в детстве, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 06:28
Авто
Стартовали продажи битопливной Lada Largus
4 апреля Largus CNG был представлен на Петербургском международном автомобильном салоне. В этот же день модель появилась в продаже.
Обновлено в 07:35
Политика
Верховный суд Венесуэлы начал уголовный процесс против Гуайдо
Обновлено вчера в 22:35
Культура
Супруга телеведущего Норкина объяснила его исчезновение из эфира НТВ
Супруга телеведущего Андрея Норкина, который исчез сегодня прямо из эфира передачи «Место встречи» на телеканале НТВ, прокомментировала ситуацию.
Обновлено вчера в 16:25
Здоровье
Новый артроскоп установили в больнице Воскресенска
В Воскресенской больнице № 1 установили новый артроскоп.
Обновлено в 06:41
Футбол
Сборная России поднялась на 46 место в рейтинге ФИФА
Сборная России поднялась с 50 на 46 место в обновленном рейтинге ФИФА. В активе национальной команды 1425 очков.
Обновлено в 04:22
Футбол
Сёмин: «Было бы интересно, если бы нам на базу провели свет»
Или если бы на базе свет провели. Чтобы мы могли вечером тренироваться.
Обновлено в 08:01
Происшествия
Лейтенант получил условный срок за избиение солдат
В Петербурге 224 гарнизонный военный суд вынес приговор лейтенанту, который оказался на скамье подсудимых за избиение солдат.
Обновлено в 10:56
Политика
Песков: встреча Путина с президентом Эстонии Кальюлайд готовится
Sputnik Эстония уже писал о том, что президент Эстонии Керсти Кальюлайд в ходе визита в посольство республики в Москве 18 апреля хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным, российской стороне отправлен официальный запрос, но "ответ пока не получен".
Обновлено вчера в 05:27
Общество
Закон о хостелах вступит в силу 1 октября
На заседании 3 апреля комиссия пришла к компромиссу, решив, что закон вступит в силу после окончания курортного сезона – 1 октября.
Обновлено в 04:43
Авто
Volkswagen начал тесты беспилотных автомобилей четвертого уровня
Компания Volkswagen приступила к тестам автомобилей с автопилотом четвертого уровня.
Обновлено в 10:51
Политика
Генсек Совета Европы понадеялся на решение «российского вопроса»
Генеральный секретарь Совета Европы (СЕ) Турбьерн Ягланд выразил надежду на сохранение Россией членства в этой организации после июня 2019 года.
Обновлено в 08:44
Происшествия
Сотрудников делового центра в Москве эвакуировали из-за замыкания
Днем в четверг, 4 апреля, из московского делового центра было эвакуировано порядка 300 человек из-за замыкания аккумулятора, приведшего к возгоранию.
Обновлено в 10:28
Спорт
Турсынбаева призналась, что ей снилась Тутберидзе
Обновлено в 08:10
Наука
Коты могут распознавать свое имя, выяснили ученые
"Многие владельцы кошек знают, что они понимают свои имена", - заметила Сайто.
Обновлено в 11:13
Политика
Адвокат оценила планы НАТО по украинским кораблям в Черном море
Адвокат и специалист по международному праву Мария Ярмуш прокомментировала «Известиям» слова постпреда США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, которая заявила о планах обеспечить проход украинских судов через Керченский пролив, а также увеличить количество воздушных разведок в регионе.
Обновлено вчера в 07:02
Хоккей
Голышев подписал новый контракт с «Автомобилистом» на 4 года
Обновлено в 08:14
Экономика
Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Общество
Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы
Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства.
Обновлено в 11:16
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе «Кристалл»
Взрыв произошел на заводе «Кристалл» в Нижегородской области. Предприятие производит взрывчатые вещества.
Обновлено в 09:47
Политика
Улицу разведчика Кудри в Киеве переименуют в честь сенатора Маккейна
Депутаты Киевского городского совета поддержали переименование одной из центральных улиц украинской столицы, названной в честь разведчика Ивана Кудри, в улицу Джона Маккейна — американского сенатора-республиканца, который умер в конце августа прошлого года.
Обновлено в 08:57
Авто
УАЗ повысит антикоррозийные свойства своих моделей
Операционный директор завода в интервью газете «Панорама УАЗ» сообщил, что компания испытывает большие имиджевые потери из-за коррозийной стойкости кузова моделей.
Обновлено в 09:57
Театры
Актриса акционистки Катрин Ненашевой дала пощечину зрительнице
Обновлено в 09:00
Общество
Уволенная за фото учительница преподаст россиянам уроки здоровой жизни
Учительнице русского языка и литературы, много лет занимавшейся зимним плаванием и получившей множество наград, дважды пришлось писать заявление об увольнении после того, как мать одного из ее учеников пожаловалась директору на ее публикацию фото в купальнике.
Обновлено в 09:59
Здоровье
Реабилитационный центр откроется в Сколково в 2022 году
По плану, клиника начнёт работу в 2022 году и будет принимать около 3,5 тысяч человек в год.
Обновлено в 11:36
Общество
В ПФР назвали сроки перевода бумажных СНИЛС в электронный формат
Перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.
Обновлено в 11:25