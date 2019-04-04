Экономика

Счетная палата проверит выполнение нацпроектовРоссийская газета 05:16

СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа. Заинтересовалась СП также развитием туристического кластера в этом регионе.
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Счетная палата в 2019 году планирует проверить ЦБ, ВТБ и «Роскосмос»

Коммерсантъ06:04

Счетная палата проверит расходование бюджета по контрактам с Минобороны на РКЦ «Прогресс»

ТАСС05:09

Счетная палата проверит, как тратили деньги на Байконур

Росбалт04:49

Счетная палата проверит нацпроекты, «Роскосмос» и телеканал «Звезда»

РБК04:30

Счётная палата проверит Роскосмос, телеканал «Звезда» и Пенсионный фонд

Говорит Москва05:13

Счетная палата проверит выполнение нацпрограммы «Цифровая экономика»

РИА Новости04:59

Счетная палата РФ впервые обнародовала годовой план проверок

Интерфакс05:19
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Экономика

Власти придумали новый способ борьбы с уходом от уплаты налогов

Опрошенные изданием эксперты полагают, что теперь ФНС будет лучше понимать особенности деятельности в каждой отрасли, а значит, будет более жестко бороться с уходом от уплаты налогов.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено в 05:01
Общество

Генпрокуратура внесла руководству Дагестана представление за нарушения

Генеральная прокуратура России внесла руководству Дагестана представление.
Обновлено в 05:41
Армия и оружие

В США назвали сроки отказа от российских ракетных двигателей РД-180

Обновлено вчера в 17:05
Происшествия

В ФСБ подтвердили задержание мэра Евпатории

Глава администрации Евпатории задержан по подозрению в превышении должностных полномочий, в результате чего городу причинен ущерб на 35 млн рублей, сообщили журналистам в среду в пресс-службе Управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю.
Обновлено вчера в 11:36
Футбол

«Реал» договорился о переходе Рабьо из ПСЖ

Французский полузащитник ПСЖ Адриан Рабьо продолжит карьеру в мадридском «Реале».
Обновлено в 06:37
Общество

В Амстердаме открылся 5D-порнокинотеатр

Фильмы рассказывают о приключениях молодого человека в злачных заведениях столицы Нидерландов В Амстердаме открылся 5D порнокинотеатр, в котором будут показывать эротические фильмы в формате 3D с дополнительными эффектами: водой, ветром, мыльными пузырями и снегом, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 05:24
Шоу-бизнес

Вдове Говорухина вызвали скорую из-за приступа

Обновлено вчера в 13:29
Политика

Европарламент утвердил поправки к Газовой директиве ЕС

Европарламент утвердил поправки в Газовую директиву Евросоюза, согласно которой на газопроводы третьих стран, проходящие через территорию государств — членов ЕС, будут распространяться действующие в союзе правила, сообщается на сайте законодательного органа.
Обновлено в 06:53
Происшествия

В Якутске мать бросила трехмесячного младенца на четыре дня

В Якутске бдительные соседи и полицейские спасли трехмесячного малыша, которого мать бросила в квартире на четыре дня, сообщили в четверг в пресс-службе муниципального управления МВД России "Якутское".
Обновлено вчера в 23:02
Политика

Порошенко заставил церкви молиться за его победу

Обновлено в 05:50
Здоровье

В России живет 1 миллион ВИЧ-инфицированных

Центр по профилактике и борьбе со СПИДом Роспотребнадзора опубликовала данные о числе ВИЧ-инфицированных россиян: на конец 2018 их 1 007 369 человек, - пишет РБК со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:41
Политика

В Венесуэле начался уголовный процесс над Гуаидо

Обновлено вчера в 22:23
Происшествия

В Благовещенске уволен врач, проверивший ногой состояние пациента

Обновлено в 06:28
Кино

Названы дата и место прощания с Алексеем Булдаковым

Обновлено вчера в 09:01
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Обновлено 02 апреля в 16:15
Происшествия

Причиной крушения самолета с совладелицей S7 стала потеря скорости

Обновлено в 03:15
Происшествия

В Белгороде задержали сотрудницу налоговой за взятку в 2,75 млн рублей

35-летняя женщина получила крупную сумму денег от директора частной компании. Оперативники насчитали 2 миллиона 750 тысяч рублей.
Обновлено в 05:43
Политика

Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК

Обновлено в 04:40
Происшествия

На подлодке «Краснодар» впервые провели срочную хирургическую операцию

В современной истории подводных сил Черноморского флота проведение хирургической операции на борту подводной лодки, находящейся в море в подводном положении, было осуществлено впервые, добавили на флоте.
Обновлено в 03:24
Политика

Телеведущая Скабеева вызвалась провести дебаты Порошенко и Зеленского

Телеведущая Ольга Скабеева заявила, что готова провести дебаты кандидатов на пост президента Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 06:24
Технологии

Южная Корея первой в мире запустила 5G

Первой страной в мире, которая запустила 5G в тестовом режиме, была Швеция, однако коммерческая сеть там появится не раньше 2021 года.
Обновлено в 02:45
Футбол

Гинер пообещал вернуть Хонду в ЦСКА

Президент ЦСКА Евгений Гинер на церемонии подписания контракта с компанией Hyundai в шутку сказал,что рассматривает возможность возвращения в команду Кейсуке Хонды, чтобы сделать его рекламным лицом автомобильного бренда.
Обновлено в 05:29
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:56
Космос

Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура

В ноябре ракета-носитель «Союз-ФГ» с грузовым кораблём «Прогресс МС-10» была запущена к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 07:02
Происшествия

Разведчик оказался владельцем взорванного в Киеве автомобиля

Источник в правоохранительных органах рассказал о том, что взорванный в Киеве легковой автомобиль Chevrolet Epic принадлежал военному разведчику.
Обновлено в 06:45
Происшествия

Итоговое заключение о крушении Boeing в Эфиопии подготовят за год

Обновлено в 04:57
Армия и оружие

В МИД России прокомментировали слова генсека НАТО о Гитлере и Сталине

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую организацию «Исламское государство»*.
Обновлено в 05:23
Политика

Представитель Норкина назвал причины плохого самочувствия ведущего

Телеведущий Андрей Норкин взял больничный из-за переутомления, большой нагрузки и нервов, сейчас он идет на поправку, заявил РБК концертный директор журналиста Вячеслав Калашников.
Обновлено в 04:05
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
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