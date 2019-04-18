Экономика

Счетная палата проверит работу ЦентробанкаREGNUM 06:56

Проект постановления о поручении Счетной палате проверить работу Центробанка РФ в части распределения средств Госдума приняла на пленарном заседании 18 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM. Речь идет о финансово-хозяйственной деятельности регулятора.
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Госдума поручила Счетной палате проверить деятельность ЦБ за 2016-2018 годы

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Lenta.ru09:57

Госдума поручила Счетной палате проверить работу ЦБ

Вести.Финанс08:38

Счетная палата проверит работу Центробанка

REGNUM06:56
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Умерла вдова Евгения Евстигнеева Ирина Цывина

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала призыв Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) к России сформировать свою делегацию и уплатить взнос в бюджет СЕ.
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В Ленобласти ищут место падения легкомоторного самолета

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В Кремлевском дворце прошел юбилейный концерт Аллы Пугачевой

В Государственном Кремлевском дворце накануне прошел концерт Аллы Пугачевой. Об этом сообщается на сайте площадки.
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