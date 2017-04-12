Экономика
Счетная палата проверит бонусы сотрудникам госкорпорацийРБК 05:35
Счетная палата собирается комплексно проверить ряд госкорпораций по новым методикам. Об этом глава контрольного ведомства Алексей Кудрин сообщил на заседании комитета Госдумы по регламенту, передает ТАСС.
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Экономика
Эксперты отмечают снижение цен на свинину в шашлычный период
В разгар шашлычного сезона отмечается снижение оптовых цен на свинину и рост стоимости мяса птицы в сравнении с прошлыми годами.
Обновлено в 22:40
Наука
Употребление йогурта снижает риск развития рака кишечника у мужчин
Группа американских исследователей пришла к выводу, что включение в ежедневный рацион значительного количества йогурта самым благоприятным способом сказывается на снижении риска развития рака кишечника.
Обновлено в 13:34
Общество
До 22 градусов тепла ожидается в Томске в четверг
В четверг, 20 июня, в Томске сохранится облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем возможен небольшой дождь.
Обновлено в 12:48
Политика
Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны Лисина
Председатель правления «Роснано» Анатолий Чубайс назвал анекдотичными претензии главного акционера Новолипецкого металлургического комбината Владимира Лисина в свой адрес.
Обновлено в 14:21
Транспорт
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
Правительство России предложило ввести штраф до 2,5 тысячи рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге, пишет официальное издание Федерального Собрания «Парламентская газета».
Обновлено в 23:32
Армия и оружие
Пьяный командир ВСУ расстрелял своих солдат в Донбассе
Обновлено в 18:07
Футбол
Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть Парагвай
Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Парагвая в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Обновлено в 23:18
Политика
Зеленский приветствовал выводы доклада о виновных в крушении MH17
Владимир Зеленский приветствует выводы доклада о крушении самолета Malaysia Airlines рейса MH17 над Донбассом в 2014 году, говорится в Twitter администрации президента Украины.
Обновлено в 15:03
Хоккей
Никита Кучеров стал обладателем «Харт Трофи»
"Харт Трофи" вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата НХЛ. https: / / twitter.com / PR_NHL / status / 1141531269811134464 Кроме Кучерова на награду претендовали форвард "Питтсбург Пингвинз" Сидни Кросби и нападающий "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид.
Обновлено в 23:29
Происшествия
Квартиру погибшего депутата Рады Тымчука ограбили
Из квартиры погибшего депутата Верховной Рады Дмитрия Тымчука пропали драгоценности.
Обновлено в 21:19
Общество
СМИ узнали о планах Абрамовича купить самую дорогую виллу в Израиле
Бизнесмен Роман Абрамович намерен купить самую дорогую виллу в Израиле.
Обновлено в 15:54
Политика
Зеленский прокомментировал инцидент с Меркель
Обновлено вчера в 12:18
Армия и оружие
ВС Ирана сообщили о сбитом беспилотнике США
Обновлено в 23:29
Шоу-бизнес
Собчак снова надела обручальное кольцо
Пользователи соцсетей обсуждают, о чем может говорить появление обручального кольца на пальце телеведущей Ксении Собчак, которая недавно расторгла брак с актером Максимом Виторганом.
Обновлено в 14:33
Общество
В Италии мини-отели теперь обязаны кормить гостей местными продуктами
Власти Ломбардии – региона, расположенного на севере Италии, обязали мини-отели при действующих фермах закупать для питания постояльцев 80% продуктов, произведенных в этом регионе, сообщает "ЕвроПульс".
Обновлено в 22:30
Футбол
СМИ узнали, что ФИФА может перенести ЧМ-2022 из Катара
Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) может перенести чемпионат мира 2022 года из Катара в другую страну.
Обновлено в 15:01
Политика
Нидерланды объявили об уголовном преследовании Стрелкова по делу MH17
Представители Объединенной следственной группы (JIT), занимающейся расследованием причин гибели малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, официально назвали имена четырех подозреваемых по делу о гибели MH17: бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), Леонид Харченко, Олег Пулатов и Сергей Дубинский.
Обновлено в 07:14
Гаджеты
Xiaomi нарушила авторские права в рекламе Mi 9
Китайский производитель незаконно использовал изображения 3D-художника Питера Тарки для продвижения своей продукции в Испании.
Обновлено в 08:05
Экономика
Потребители электроэнергии в РФ могут заработать до 300 млн руб в 2019 г, снизив нагрузку
Потребители электроэнергии в России в 2019 году могут заработать до 300 миллионов рублей с помощью стартующих с июля пилотных проектов по временному снижению потребления, в 2020 году объем средств может вырасти до 2 миллиардов рублей, рассказал РИА Новости соруководитель рабочей группы EnergyNet, директор АО "Т-Система" Олег Гринько.
Обновлено в 20:30
Политика
В правительстве назвали ответственных за фиксацию нарушений ПДД
В соответствии с ранее направленной главам регионов правительственной телеграммы, единственным исполнителем закупок работ и услуг, связанных с применением комплексов фиксаций нарушений правил дорожного движения (ПДД) станет дочерняя компания «Ростеха» ООО «ГЛОНАСС БДД».
Обновлено в 23:16
Общество
В Петербурге после реставрации открыли Банковский мост с грифонами
Банковский мост со знаменитыми скульптурами грифонов открылся в среду в Санкт-Петербурге после реставрации.
Обновлено в 07:24
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Горшков» преодолел Панамский канал
В отряд Северного флота, помимо "Адмирала Горшкова", входят спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно тылового обеспечения "Эльбрус" и танкер "Кама".
Обновлено вчера в 07:07
Армия и оружие
В Ливию из ОАЭ перебросили комплексы «Панцирь-С1»
В интернете появились фотографии комплексов "Панцирь-С1", которые перебрасываются в Ливию.
Обновлено вчера в 17:02
Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Здоровье
Инсулин. Министр Наталья Мазина выступила с официальным заявлением
Сегодня министр здравоохранения Саратовской области Наталья Мазина выступила с заявлением.
Обновлено в 04:16