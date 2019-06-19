Экономика
Счетная палата проверит бонусы сотрудникам госкорпорацийРБК 05:35
Счетная палата собирается комплексно проверить ряд госкорпораций по новым методикам. Об этом глава контрольного ведомства Алексей Кудрин сообщил на заседании комитета Госдумы по регламенту, передает ТАСС.
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Политика
Погиб депутат Верховной Рады Дмитрий Тымчук
В Киеве погиб координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат фракции «Народный фронт» Дмитрий Тымчук.
Обновлено в 06:21
Общество
Температура на выходных в Москве может побить рекорд 1917 года
Жаркая погода вернулась в Московский регион, 22 июня возможен новый рекорд температуры, а уже с 23 июня столбики термометров начнут опускаться, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Обновлено в 06:31
Кино
Стартовали съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии, где проходила основная часть работы над "Игрой престолов", стартовали съемки продолжения историй вселенной Джорджа Мартина.
Обновлено в 04:55
Происшествия
В Подмосковье обрушился мост через реку Лама
Как сообщили «РИА Новости», мост установлен над рекой Лама, на которой и стоит Волоколамск.
Обновлено в 07:11
Футбол
Денис Глушаков официально покинул «Спартак»
Как сообщил официальный сайт "красно-белых", футболист и клуб договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.
Обновлено в 07:23
Политика
Меркель назвала условия снятия санкций с России
Канцлер Германии Ангела Меркель назвала условия, при которых с России могут быть сняты санкции.
Обновлено вчера в 08:50
Футбол
Хуммельс вернулся в дортмундскую «Боруссию»
Обновлено в 09:06
Авто
«АвтоВАЗ» выпустил LADA XRay Cross с вариатором
"АвтоВАЗ" запустил производство автомобиля LADA XRay Cross с новой бесступенчатой автоматической трансмиссией, сообщает пресс-служба концерна.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Посольство РФ проверит гражданство убитого в Лондоне выходца из России
Посольство РФ в Великобритании проверяет, был ли убитый в Лондоне Глеб Жебровский гражданином России.
Обновлено в 09:08
Культура
Анна Михалкова получила премию «ТЭФИ-Kids»
Актриса Анна Михалкова получила премию «ТЭФИ-Kids». Она признана лучшей детской телеведущей в России. Об этом сообщает «ПолитЭксперт».
Обновлено в 09:17
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
Обновлено вчера в 14:57
Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»
Обновлено в 07:44
Экономика
Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Происшествия
Кортеж Кейт Миддлтон и принца Уильяма сбил человека
Кейт Миддлтон вместе с мужем направлялась в Виндзорский замок, когда полицейский, сопровождавший их кортеж, случайно сбил пешехода.
Обновлено в 05:00
Общество
Москва досрочно перейдет на раздельный сбор мусора
Москва начнет переходить на раздельный сбор мусора с января 2020 года, к концу декабря 2019 года для этого у жилых домов и учреждений социальной сферы должны установить емкости для разных видов отходов - пластика, стекла, бумаги, картона, металла.
Обновлено вчера в 13:04
Политика
Трамп объявил о начале своей новой президентской кампании
Президент США Дональд Трамп объявил о старте своей новой президентской кампании, он рассчитывает выиграть выборы, которые пройдут в 2020 г. С таким заявлением Трамп выступил перед сторонниками в городе Орландо (штат Флорида), сообщает телеканал CNN.
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
В Москве произошла массовая драка
Обновлено в 00:58
Игры
Названа дата релиза мобильной игры про Гарри Поттера
Представители игровой студии Niantic обнародовали дату официального релиза мобильной игры при дополненной реальности под названием Harry Potter: Wizards Unite.
Обновлено в 04:49
Кино
Опрос: Американцы назвали Кристиана Бэйла любимым Бэтменом
Обновлено в 04:32
Политика
Украинские женщины дали отпор Зеленскому
В украинском сегменте фейсбука набирает обороты флешмоб #Ятобінебренд, запущенный женщинами страны в ответ на оскорбившее их высказывание президента Владимира Зеленского, сделанное во время его визита во Францию 17 июня.
Обновлено в 04:11
Политика
В Дании ответили на обвинения в задержке «Северного потока – 2»
Дания в согласовании маршрута строительства газопровода «Северного потока — 2» исходит из параметров экологии и безопасности, заявил начальник пресс-службы Энергетического агентства Дании (DEA) Туре Фальбе-Хансен.
Обновлено в 08:44
Футбол
УЕФА отклонил апелляции Португалии и Люксембурга по делу Мораеса
Апелляционный комитет УЕФА отклонил жалобы Португалии и Люксембурга, требовавших присудить поражения Украине в матчах отборочного турнира Евро-2020.
Обновлено в 04:59
Музыка
Микелла Абрамова представила совместную с Ержаном Максимом песню
Ранее Абрамова опубликовала фотографии со съемок клипа на эту песню.
Обновлено в 07:10
Футбол
Неймар сказал президенту «ПСЖ», что хочет вернуться в «Барселону»
Бразилец сказал президенту парижского клуба, что хочет вернутся в "Барселону". Нападающий покинул каталонский клуб в 2017 году.
Обновлено в 05:25
Здоровье
Как спастись от укусов ядовитых черных вдов, рассказали ученые
Ранее сообщалось, что ядовитые черные вдовы заполонили Москву.
Обновлено в 08:52
Авто
Электрокар Tesla Model 3 превратился в пикап
На Youtube-канале Simone Giertz опубликовали интересный видеоролик, на котором запечатлен полноценный пикап, построенный своими силами на базе Tesla Model 3. Ведущая канала Симона Гирц решила не ждать выхода оригинального пикапа Tesla и заручившись поддержкой Рича Бенуа, начала строить собственную модель.
Обновлено вчера в 23:21
Экономика
Владимир Лисин продал долю в банке «Зенит» топ-менеджеру «Татнефти»
Компания, представляющая интересы Владимира Лисина, купила 14,4% акций банка "Зенит" в 2007 году, затем его доля в кредитной организации снижалась.
Обновлено в 04:29