Экономика

Счетная палата проверит бонусы сотрудникам госкорпорацийРБК 05:35

Счетная палата собирается комплексно проверить ряд госкорпораций по новым методикам. Об этом глава контрольного ведомства Алексей Кудрин сообщил на заседании комитета Госдумы по регламенту, передает ТАСС.
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Счетная палата проверит бонусы сотрудникам госкорпораций

РБК05:35

Счетная палата проверит системы бонусов в госкорпорациях

Rambler News Service04:16

Счетная палата готовит комплексные проверки госкорпораций

ТАСС03:46

Кудрин готовит новую методику проверки госкорпораций

Московский Комсомолец03:57

Счётная палата готовит комплексные проверки ряда госкорпораций

RT на русском03:48

Счетная палата проверит госкорпорации по новым методикам

Российская газета04:11

Счетная палата готовит комплексные проверки ряда госкорпораций по новым методикам

ПРАЙМ03:40
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