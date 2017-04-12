Экономика
Счетная палата проверит бонусы сотрудникам госкорпорацийРБК 05:35
Счетная палата собирается комплексно проверить ряд госкорпораций по новым методикам. Об этом глава контрольного ведомства Алексей Кудрин сообщил на заседании комитета Госдумы по регламенту, передает ТАСС.
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Политика
Следствие обвинило в крушении MH17 четырех человек
Международная следственная группа обвинила четырех человек в крушении в 2014 году на Донбассе малайзийского Boeing, летевшего рейсом MH17.
Обновлено в 08:57
Армия и оружие
ВМС США представили «доказательство» атаки Ирана в Оманском заливе
Напомним, что 13 июня в Оманском заливе на двух нефтяных танкерах произошли взрывы.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
Артиллерия ВСУ нанесла массированный удар по Донецку
Обновлено в 05:44
Политика
Кучма назвал условие возможного снятия экономической блокады Донбасса
Украина готова рассмотреть снятие экономической блокады Донбасса только после возвращения контроля над активами в регионе, заявил представитель Киева на переговорах в Минске Леонид Кучма.
Обновлено в 11:31
Футбол
ЦСКА выкупил трансфер Николы Влашича у «Эвертона»
Обновлено в 07:44
Экономика
В Сбербанке заявили о 12 хакерских атаках во время киберучений
Хакеры совершили 12 реальных DDoS-атак на сайт проекта по международным киберучениям Cyber Polygon во время испытаний, сообщил RNS заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
Обновлено в 11:23
Общество
Онищенко оценил планы сделать варианты ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко в беседе с НСН оценил сообщение о том, что правительство России планирует сделать варианты заданий ЕГЭ и ОГЭ индивидуальными.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Дома покинувших Чемодановку цыган взяты под охрану
Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черёмушкина заявила, что дома и имущество цыганских семей, покинувших село Чемодановка близ Пензы и соседнее село Лопатки после массовой драки с гибелью человека, находятся под охраной.
Обновлено в 10:41
Шоу-бизнес
Ляйсан Утяшева стала блондинкой
К новому сезону проекта «ТАНЦЫ» на ТНТ супруга Павла Воли решилась на кардинальные перемены и перекрасила волосы в светлый цвет.
Обновлено в 11:00
Общество
Работы получивших 0 баллов на ЕГЭ астраханских учеников проверили
«Работы одиннадцатиклассников, которые на ЕГЭ по профильной математике в Астраханской области получили нулевые баллы из-за неправильного оформления, проверены», — цитирует РИА Новости ведомство.
Обновлено вчера в 14:57
Политика
Умер депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады Дмитрий Тымчук получил смертельное ранение в голову при чистке оружия у себя дома.
Обновлено в 06:42
Энергетика
В Дании ответили на обвинения в задержке «Северного потока – 2»
7 июня министр энергетики России Александр Новак заявил, что Москва не видит препятствий по выдаче Данией разрешения на строительство газопровода «Северный поток – 2», несмотря на усилия США по остановке проекта.
Обновлено в 10:07
Кино
Хабенский сыграет главную роль в фильме про любовный треугольник
Режиссёр Анна Меликян намерена снять в своём новом фильме про любовный треугольник актёра кино и театра Константина Хабенского.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Представитель главы Дагестана прокомментировал дело против журналиста
Дагестанские издания «Новое дело», «Свободная республика» и «Черновик» выйдут с одинаковыми первыми полосами — там будет написано «Я/Мы Абдулмумин Гаджиев», пишет «Черновик».
Обновлено в 10:42
Футбол
Луис Энрике покинул пост главного тренера сборной Испании
Обновлено в 10:28
Политика
Чубайс ответил на упрек из-за слов о «неправильных олигархах»
Глава УК «Роснано» Анатолий Чубайс анекдотом ответил на высказанную на заседании Российского союза промышленников и предпринимателей критику акционера НЛМК Владимира Лисина за слова о «неправильных олигархах».
Обновлено в 12:27
Политика
Жириновский в знак протеста покинул зал Госдумы
В знак протеста лидер либерал-демократов Владимир Жириновский демонстративно вышел из зала пленарных заседаний.
Обновлено в 10:00
Путешествия
АТОР не видит предпосылок для снижения цен на отдых в Турции
Высокий спрос туристов из России и других стран на отдых в Турции не позволяет предполагать, что цены на услуги отелей этим летом снизятся, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Обновлено в 10:17
Футбол
Денис Глушаков официально покинул «Спартак»
Как сообщил официальный сайт "красно-белых", футболист и клуб договорились о расторжении контракта по соглашению сторон.
Обновлено в 07:23
Политика
Порошенко допустил отказ Киева от претензий на Крым
Бывший президент Украины Пётр Порошенко допустил, что новые власти страны могут отказаться от претензий на Крым и признать его российским в обмен на решение конфликта в Донбассе.
Обновлено в 09:43
Шоу-бизнес
Адель похудела на 10 килограммов после развода
По словам источника, за два месяца регулярных тренировок Адель удалось привести тело в тонус и похудеть на 10 килограммов.
Обновлено в 08:36
Происшествия
В Сочи «Нива» врезалась в автобусную остановку
В Лазаревском районе Сочи автомобиль «Нива» столкнулся с впереди идущим Mitsubishi и протаранил остановку общественного транспорта.
Обновлено в 11:23
Происшествия
Посольство России предупредило о всплеске уличного насилия в Лондоне
Посольство России в Лондоне предупредило находящихся в Великобритании россиян об очередном всплеске уличного насилия на улицах британской столицы.
Обновлено в 11:35
Политика
Саакашвили пробежал через работающие фонтаны в Одессе
Обновлено в 11:56
Экономика
Bloomberg сообщил о появлении третьего владельца капитала в $100 млрд
Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) и ее основной владелец, французский бизнесмен Бернар Арно вошел в число людей с состоянием более $100 млрд, сообщает Bloomberg.
Обновлено в 05:52
Происшествия
ФСБ провела обыск в администрации Пушкинского района Подмосковья
Сотрудники правоохранительных органов наведались в администрацию Пушкинского района Московской области.
Обновлено в 05:46
Наука
Следы первобытных людей обнаружили во Вьетнаме
Многочисленные следы первобытных людей, которые жили около 8−9 тыс. лет назад, находились на севере страны в национальном парке провинции Баккан.
Обновлено в 10:50
Футбол
Большое интервью с владельцем «Спартака» Леонидом Федуном о будущем клуба
Болельщик «Спартака» — В 2023-м исполняется 20 лет с тех пор, как я нахожусь в «Спартаке».
Обновлено в 10:00
Политика
США предложили Турции обсудить компенсацию за отказ от С-400
Соединенные Штаты готовы обсуждать с Турцией компенсацию последствий возможного отказа Анкары от покупки российского зенитно-ракетного комплекса С-400, заявила высокопоставленный представитель администрации США.
Обновлено в 12:17