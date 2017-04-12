Экономика
Счетная палата проверит бонусы сотрудникам госкорпорацийРБК вчера в 05:35
Счетная палата собирается комплексно проверить ряд госкорпораций по новым методикам. Об этом глава контрольного ведомства Алексей Кудрин сообщил на заседании комитета Госдумы по регламенту, передает ТАСС.
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Кино
Продюсер «Чернобыля» объяснил искажение исторических фактов
Продюсер и сценарист сериала "Чернобыль" Крейг Мейзин в интервью ТСН объяснил, почему события в сериале отличаются от реальной хронологии событий аварии на ЧАЭС.
Обновлено вчера в 23:10
Политика
Украинский политик назвал провальной поездку Зеленского в Европу
Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак заявил, что рабочая поездка президента Украины Владимира Зеленского в Европу была «полностью провалена».
Обновлено в 01:24
Шоу-бизнес
Бари Алибасов в интервью рассказал о коме
Обновлено вчера в 00:31
Армия и оружие
В Иране заявили о сбитом беспилотнике США
Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил об уничтожении на юге страны американского беспилотного летательного аппарата.
Обновлено в 00:50
Транспорт
Новый штраф для автомобилистов могут ввести в РФ
«Правительство предлагает ввести штрафы до 2,5 тысяч рублей для тех автомобилистов, которые умудряются проехать по платной дороге, не заплатив за это», — отмечает издание.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Подозреваемый в убийстве матери сын хоккеиста пришел на ее похороны
Старший сын Максим в настоящее время находится в реанимации. Арсений является подозреваемым в убийстве матери и попытке убийства брата.
Обновлено вчера в 12:58
Экономика
Правительство обязало нефтяников отчитаться об использовании старых труб
Минпромторг прислал «Роснефти», ЛУКОЙЛу, «Сургутнефтегазу», «Газпром нефти» и «Татнефти» чек-лист (опросник), в котором содержатся вопросы об использовании этими компаниями бывших в употреблении труб.
Обновлено в 02:00
Политика
Переписка в соцсети стала «доказательством» по делу MH17
Обновлено в 00:41
Общество
Водителей могут начать лишать прав за повторное отсутствие ОСАГО
Государственная дума получила на рассмотрение законопроект, который предлагает ужесточить ответственность за нарушения требований о полисе ОСАГО.
Обновлено вчера в 04:11
Шоу-бизнес
Дарья Мороз показала фанатам откровенное фото с незнакомцем
Дарья Мороз опубликовала в соцсети Instagram откровенную фотографию, где она позирует обнаженной.
Обновлено в 01:48
Хоккей
Кучеров признан самым ценным игроком минувшего сезона НХЛ
Обновлено в 00:23
Футбол
Гол Месси не помог сборной Аргентины обыграть Парагвай
Сборная Аргентины сыграла вничью с командой Парагвая в матче группового этапа Кубка Америки. Встреча завершилась со счётом 1:1.
Обновлено вчера в 23:18
Кино
Начались съемки приквела «Игры престолов»
В Северной Ирландии стартовали съемки сериала "Долгая ночь", события которого предшествуют сюжету знаменитой киносаги "Игра престолов", сообщает Belfast Telegraph.
Обновлено вчера в 08:44
Политика
На Украине погиб депутат Рады Дмитрий Тымчук
Депутат Верховной рады от фракции "Народный фронт" Дмитрий Тымчук погиб в Киеве, сообщил в Twitter парламентарий, член коллегии МВД Антон Геращенко.
Обновлено вчера в 07:37
Кино
Первый трейлер «Серебряных коньков» Михалкова появился в Сети
Обновлено в 01:19
Политика
Владимир Путин проведет «Прямую линию» в 17-й раз
Сегодня в 12.00 по Москве Владимир Путин проведет семнадцатую "Прямую линию", в ходе которой глава государства ответит на вопросы жителей России и других стран.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Казахстане разбился самолёт Ан-2
В Акмолинской области Казахстана разбился самолёт Ан-2, погиб пилот, два человека пострадали.
Обновлено в 02:12
Авто
Российский авторынок в мае упал на 18%
По данным регистрации автомобилей, в мае 2019 года продажи автомобилей в России упали на 18% и составили 124,5 тысячи единиц.
Обновлено вчера в 03:08
Политика
Госдеп озвучил требования к России по делу MH17
Подозреваемые по делу о крушении Boeing на Украине должны предстать перед судом, заявил глава Госдепа Майкл Помпео, обращаясь к России.
Обновлено в 00:35
Армия и оружие
В ЛНР заявили о расстреле пьяным командиром ВСУ своих подчинённых
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Пензенский губернатор назвал причину конфликта в Чемодановке
Обновлено вчера в 04:43
Экономика
Цены на отопление пересчитают в России
В России запланировано изменение норматива отопления, который теперь будет пересчитан в зависимости от этажности.
Обновлено в 01:31
Происшествия
ДТП с участием маршрутки произошло в Москве
Маршрутка столкнулась с двумя иномарками на северо-западе Москвы, пострадали два человека, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
Обновлено в 02:13
Происшествия
Трое детей попали в больницу из летнего лагеря в Забайкалье
Обновлено вчера в 22:04
Музыка
Ушедший из Black Star Егор Крид заключил контракт с Warner Music
Знаменитый исполнитель Егор Крид, ушедший весной из Black Star, подписал новый контракт.
Обновлено вчера в 21:02
Политика
РФ сформировала делегацию в ПАСЕ
Совет федерации 19 июня сформировал свою часть делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы.
Обновлено вчера в 10:30
Наука
Созданное новое устройство очищает кровь от скопления раковых клеток
Обновлено вчера в 23:04
Экономика
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню
Вице-премьер Алексей Гордеев поручил Роспотребнадзору, Минсельхозу, Минпромторгу, Минфину и Минэкономики проработать возможность обязать рестораторов выделять российские вина в меню и указывать их в начале списка.
Обновлено вчера в 22:55