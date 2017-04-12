Экономика

Счетная палата проверит бонусы сотрудникам госкорпорацийРБК вчера в 05:35

Счетная палата собирается комплексно проверить ряд госкорпораций по новым методикам. Об этом глава контрольного ведомства Алексей Кудрин сообщил на заседании комитета Госдумы по регламенту, передает ТАСС.
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Счетная палата проверит бонусы сотрудникам госкорпораций

РБКвчера в 05:35

Счетная палата проверит системы бонусов в госкорпорациях

Rambler News Serviceвчера в 04:16

Счетная палата готовит комплексные проверки госкорпораций

ТАССвчера в 03:46

Кудрин готовит новую методику проверки госкорпораций

Московский Комсомолецвчера в 03:57

Счётная палата готовит комплексные проверки ряда госкорпораций

RT на русскомвчера в 03:48

Счетная палата проверит госкорпорации по новым методикам

Российская газетавчера в 04:11

Счетная палата готовит комплексные проверки ряда госкорпораций по новым методикам

ПРАЙМвчера в 03:40
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