Политика

Счетная палата проверит 22 объекта в ПетербургеСанкт-Петербургские ведомости вчера в 08:38

Счетная палата проверит деятельность 22 объектов в Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. В перечень попали вузы, комитеты Смольного ГУПы.
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В Петербурге Счетная палата проведет ревизию комитетов Смольного и Можайки

Neva.Todayвчера в 06:59

Счетная палата опубликовала план проверок в Петербурге

АиФ Санкт-Петербургвчера в 07:49

Счётная палата проверит Академию Можайского, Суворовское училище и комитеты Петербурга

78.ruвчера в 07:34

Счетная палата РФ проведет аудиты по объектам в Петербурге

Невские Новостивчера в 08:30

Почти 40 предприятий Петербурга ждут проверки Счетной палаты

Петербургский дневниквчера в 09:22

Счетная палата впервые раскрыла план проверок. В Петербурге ревизия ждет комитеты Смольного, СПбГУ, консерваторию, Академию имени Можайского и других

Фонтанка.Рувчера в 05:58

Счетная палата проверит расходы Минобороны на образовательную деятельность

ТАССвчера в 04:41
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Важное за сутки

Названы самые полезные и вредные супы в России

Обновлено вчера в 22:38
Политика

Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами

Кандидаты в президенты Украины — актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко — сдали анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков.
Обновлено в 02:44
Гаджеты

В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость

Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
Обновлено вчера в 07:21
Экономика

Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6%

Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.
Обновлено в 03:04
Экономика

Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
Здоровье

Роспотребнадзор: четырех туляков укусили клещи

Специалисты управления Роспотребнадзора по Тульской области информируют, что с приходом весны активизировались насекомые, в том числе клещи, являющиеся переносчиками различных инфекционных заболеваний.
Обновлено в 04:02
Наука

Палеонтологи обнаружили останки древнего четвероногого кита

В морских отложениях, которым около сорока двух с половиной миллионов лет, обнаружились окаменелые останки древнего четвероногого существа, которое в целом напоминает кита.
Обновлено в 03:18
Политика

Мэй в очередной раз попросила отложить Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь попросила отложить дату выхода страны из ЕС (Brexit).
Обновлено в 04:20
Кино

Умер знаменитый режиссер Георгий Данелия

Данелия, который за свою долгую жизнь снял более двадцати фильмов, навсегда вошел в историю отечественного кинематографа хотя бы культовой лентой «Я шагаю по Москве», которая несла в себе особое ощущение, свойственное «оттепели».
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия

Пожар в школе села Казачинское Иркутской области потушен

Обновлено в 00:34
Происшествия

В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи

Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.
Обновлено вчера в 15:27
Армия и оружие

Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».
Обновлено вчера в 09:30
Авто

Lada Vesta вернула титул всероссийского бестселлера

Обновлено вчера в 06:26
Экономика

Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты

Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».
Обновлено в 00:10
Театры

Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля

Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.
Обновлено вчера в 15:59
Общество

Экс-супруга основателя Amazon стала одной из самых богатых женщин мира

Обновлено вчера в 17:19
Общество

«Коммерсантъ» узнал о проблемах с навигацией по каналу им. Москвы

Президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Александр Зайцев сомневается, что аварийный участок откроется во время летней навигации.
Обновлено в 00:04
Экономика

Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев

Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено вчера в 10:20
Футбол

В МИД прокомментировали инцидент с флагом Косово на матче в Грозном

В МИД РФ рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашенной республики Косово на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном как техническую ошибку.
Обновлено в 03:53
Экономика

Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России

Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,5% до 1,4%. Об этом сообщается в отчете организации.
Обновлено в 03:29
Армия и оружие

Российские корабли провели ракетные стрельбы на учениях в Черном море

Обновлено вчера в 23:39
Шоу-бизнес

Фрагмент последнего клипа Юлии Началовой опубликован в Сети

Фрагмент клипа на последнюю песню Юлии Началовой появился на странице ее пиар-менеджера Анны Исаевой в Instagram.
Обновлено в 00:52
Политика

В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН

Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.
Обновлено вчера в 20:05
Происшествия

Роспотребнадзор нашел источник заражения

В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".
Обновлено вчера в 18:40
Происшествия

Женщина проглотила бутерброд с зубочисткой и умерла

50-летняя женщина дважды обращалась в больницу с жалобами на неприятные ощущения в горле.
Обновлено в 04:17
Футбол

Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей

Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.
Обновлено вчера в 12:31
Космос

С космодрома Куру стартовала ракета «Союз» с четырьмя спутниками связи

Ранее сообщалось, что старт «Союза» перенесли на полчаса из-за технических проблем, из строя вышла наземная станция слежения.
Обновлено вчера в 13:20
Технологии

«Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали отслеживать время работы водителей

Сервисы заказа такси «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали тестировать систему обмена данными о совокупном времени работы водителей в Москве, Подмосковье и Ярославле, говорится в пресс-релизе «Яндекс.Такси».
Обновлено в 03:12
Здоровье

Названа доля обращающихся к экстрасенсам россиян

В 2018 году более 2% жителей России, нуждавшихся в медицинской помощи, предпочли врачам целителей, знахарей, гомеопатов и экстрасенсов.
Обновлено в 04:23
Как работают Яндекс.Новости?
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