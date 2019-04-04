Счетная палата проверит 22 объекта в ПетербургеСанкт-Петербургские ведомости вчера в 08:38

Счетная палата проверит деятельность 22 объектов в Петербурге. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства. В перечень попали вузы, комитеты Смольного ГУПы.

Политика Зеленский и Порошенко сдали анализы на наркотики перед дебатами Кандидаты в президенты Украины — актер Владимир Зеленский и действующий глава государства Петр Порошенко — сдали анализы на предмет употребления алкоголя и наркотиков.

Гаджеты В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.

Экономика Минтруд рассчитывает снизить уровень бедности к 2024 году до 6,6% Минтруд рассчитывает на сокращение численности населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума с 13,2% от всего населения в 2017 году до 6,6% в 2024 году.

Экономика Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.

Здоровье Роспотребнадзор: четырех туляков укусили клещи Специалисты управления Роспотребнадзора по Тульской области информируют, что с приходом весны активизировались насекомые, в том числе клещи, являющиеся переносчиками различных инфекционных заболеваний.

Наука Палеонтологи обнаружили останки древнего четвероногого кита В морских отложениях, которым около сорока двух с половиной миллионов лет, обнаружились окаменелые останки древнего четвероногого существа, которое в целом напоминает кита.

Политика Мэй в очередной раз попросила отложить Brexit Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй вновь попросила отложить дату выхода страны из ЕС (Brexit).

Кино Умер знаменитый режиссер Георгий Данелия Данелия, который за свою долгую жизнь снял более двадцати фильмов, навсегда вошел в историю отечественного кинематографа хотя бы культовой лентой «Я шагаю по Москве», которая несла в себе особое ощущение, свойственное «оттепели».

Происшествия В Сургуте девочку-инвалида высадили из автобуса из-за отсутствия сдачи Власти Сургута проверят информацию о том, что кондуктор высадила девочку из автобуса по пути в школу из-за отсутствия сдачи.

Армия и оружие Захарова усомнилась в западном образовании после слов генсека НАТО Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую группировку «Исламское государство»*, указала на «большой миф о качестве западного образования».

Экономика Илон Маск потерял более $1 млрд за две минуты Глава компании SpaceX Илон Маск потерял $1,1 млрд «за первые две минуты нью-йоркских торгов, так как акции Tesla Inc. упали на 11%».

Театры Актер Виктор Сухоруков получил травму во время спектакля Актер Виктор Сухоруков травмировал руку во время спектакля в Театре имени Моссовета.

Общество «Коммерсантъ» узнал о проблемах с навигацией по каналу им. Москвы Президент Ассоциации портов и судовладельцев речного транспорта Александр Зайцев сомневается, что аварийный участок откроется во время летней навигации.

Экономика Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.

Происшествия В Дзержинске произошел взрыв на заводе В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".

Футбол В МИД прокомментировали инцидент с флагом Косово на матче в Грозном В МИД РФ рассматривают инцидент с демонстрацией флага самопровозглашенной республики Косово на стадионе "Ахмат-Арена" в Грозном как техническую ошибку.

Экономика Всемирный банк понизил прогноз по росту экономики России Всемирный банк понизил прогноз по росту ВВП России в 2019 году с 1,5% до 1,4%. Об этом сообщается в отчете организации.

Шоу-бизнес Фрагмент последнего клипа Юлии Началовой опубликован в Сети Фрагмент клипа на последнюю песню Юлии Началовой появился на странице ее пиар-менеджера Анны Исаевой в Instagram.

Политика В Госдуме призвали исключить Эстонию из ООН Устав ООН гласит, что исключить страну из организации может только Генассамблея по рекомендации СБ ООН - за систематическое нарушение принципов устава.

Происшествия Роспотребнадзор нашел источник заражения В распоряжении "Ъ" есть экспертное заключение Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, специалисты которого проанализировали образцы крови пациентов из Благовещенска "для анализа эпидемиологической связи между случаями инфицирования вирусом гепатита С".

Происшествия Женщина проглотила бутерброд с зубочисткой и умерла 50-летняя женщина дважды обращалась в больницу с жалобами на неприятные ощущения в горле.

Футбол Раскрыты доходы «Спартака» от домашних матчей Член совета директоров «Спартака» Андрей Федун рассказал, какой доход приносят клубу домашние матчи.

Космос С космодрома Куру стартовала ракета «Союз» с четырьмя спутниками связи Ранее сообщалось, что старт «Союза» перенесли на полчаса из-за технических проблем, из строя вышла наземная станция слежения.

Технологии «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали отслеживать время работы водителей Сервисы заказа такси «Ситимобил» и «Яндекс.Такси» начали тестировать систему обмена данными о совокупном времени работы водителей в Москве, Подмосковье и Ярославле, говорится в пресс-релизе «Яндекс.Такси».