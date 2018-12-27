Экономика

Счетная палата признала неэффективной работу Росалкогольрегулирования
АБН
02:09

Счетная палата признала недостаточно эффективной работу Росалкогольрегулирования. Об этом в контролирующем ведомстве сообщили в пятницу.
АБН02:09

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Полиция проверит губернаторскую охоту на медведя

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В Москве трое неизвестных напали на рэпера Давида Нуриева, выступающего под псевдонимом Птаха, сообщает ТАСС со ссылкой на менеджера музыканта Марину Евстифееву.
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В московском районе Нагорный задержали около 30 дворников, пришедших к зданию управы требовать выплат за переработки.
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Армия и оружие

Опубликовано видео первого полета модернизированного Ту-22М3М

«Объединенная авиастроительная корпорация» («ОАК») опубликовала видео первого полета модернизированного ракетоносца-бомбардировщика Ту-22М3М.
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Володин ответил на требования Меркель и Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель призвали обеспечить проход всем судам в Керченском проливе и освободить арестованных украинских моряков, говорится в совместном заявлении лидеров двух стран.
Обновлено в 11:38
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Русская православная церковь(РПЦ) приняла решение объединить свои приходы в Западной Европе.
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Скончался двукратный олимпийский чемпион Евгений Зимин

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Генеральный директор московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус объявил о своём уходе с занимаемой должности.
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Михальченко, которого считали связанным с силовыми структурами и называли одним из самых влиятельных бизнесменов Петербурга, был задержан в марте 2016 года по обвинению в контрабанде алкогольной продукции организованной группой (максимальное наказание до 12 лет лишения свободы).
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Киев собирается направить ноту протеста в связи с возведением стены на участке российско-украинской границы в Крыму.
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Небо над Нью-Йорком окрасилось в ярко-бирюзовый цвет. В районе Квинс произошел взрыв на электростанции, передает телеканал "Россия 24".
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Синод РПЦ призвал не признавать новую церковь на Украине

Синод Русской православной церкви призвал другие поместные церкви не признавать созданное на так называемом объединительном соборе в Киеве 15 декабря 2018 года сообщество — автокефальной православной церковью.
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Издание называет Кана «крабовым королем».
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