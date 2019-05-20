Экономика
Счетная палата предрекает падение реальных доходов россиянФонтанка.Ру вчера в 08:52
Напомним, что в прошлом году глава ведомства Алексей Кудрин зафиксировал рост реальных доходов населения впервые за 4 года.
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Счетная палата заявила о невозможности снизить уровень бедности в России
Московский Комсомолецвчера в 08:05
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Политика
Журналисты «Коммерсанта» покинут издание из-за статьи о Матвиенко
Специальный корреспондент издательского дома «Коммерсантъ» Иван Сафронов и заместитель редактора отдела политики Максим Иванов покидают издание из-за статьи об отставке спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко.
Обновлено вчера в 05:17
Политика
Министр обороны Украины выставил фото разрушенного Кремля
Обновлено вчера в 16:23
Политика
Чиновникам Кремля и Белого дома вернули урезанные из-за кризиса зарплаты
С 1 января 2019 года чиновники стали получать зарплату в том же объеме, в котором получали до этого «антикризисного» решения, уточнили источники РБК.
Обновлено в 00:00
Общество
В Японии шестерых россиян наградили орденом Восходящего солнца
Правительство Японии опубликовало список награждённых орденом Восходящего солнца, к награде представлены шесть граждан России.
Обновлено вчера в 21:35
Здоровье
Болезнь Ньюкасла выявили у птиц в приморском селе
Очаги заболевания Ньюкасла были выявлены в трех хозяйствах села Комаровка в Приморском крае, в связи с чем было решено ввести карантин на территории населенного пункта.
Обновлено в 00:54
Происшествия
В США потерпел крушение самолет морской пехоты
Обновлено вчера в 20:58
Авто
Новые ЗИЛ-133 появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега неожиданно появились в продаже. Об этом сообщает "Российская газета".
Обновлено в 00:51
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено вчера в 10:37
Экономика
Росстат: низкий рост ВВП не оправдал ожидания Минэкономразвития
Индекс физического объёма ВВП остановился на 0,5% г / г. В свою очередь, по данным Минэкономразвития, в 1 квартале показатель равен 0,8% г / г. Росстат привёл данные, согласно которым объём роста ВВП в 1 квартале ниже, чем оценка объема роста показателя согласно данным Минэкономразвития.
Обновлено 18 мая в 02:57
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено 19 мая в 08:09
Происшествия
В Москве прекратили дело против оставившей дочь в поликлинике матери
Прокуратура отменила постановление о возбуждении уголовного дела в отношении 21-летней гражданки Украины Марии Рудницкой, которая оставила свою двухлетнюю дочь в поликлинике на севере Москвы.
Обновлено вчера в 09:03
Общество
ФАС предложила лишать свободы вступивших в картель сроком до 6 лет
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) подготовила законопроект об увеличении срока тюремного наказании для владельцев и топ-менеджеров компаний, вступивших в умышленный картельный сговор, сообщает во вторник газета "Ведомости".
Обновлено вчера в 20:27
Происшествия
Прокуратура обжаловала приговор Кокорину и Мамаеву
Игорь Бушманов, адвокат полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, сообщил, что прокуратура обжаловала приговор в отношении его подзащитного, а также нападающего «Зенита» Александра Кокорина.
Обновлено вчера в 08:07
Шоу-бизнес
Супруга Юрия Жиркова отметила свой юбилей с размахом
На вечеринку пригласили Игоря и Екатерину Смольниковых, бывшую супругу Александра Кержакова Милану Тюльпанову и футболистов «Зенита».
Обновлено в 00:31
Кино
Финальная серия «Игры престолов» установила новый рекорд по просмотрам
Премьера финального эпизода киносаги "Игра престолов" собрала около 19,3 миллиона зрителей. Об этом сообщил 20 мая телеканал HBO.
Обновлено вчера в 18:55
Музыка
Сергей Лазарев занял третье место на конкурсе «Евровидение»
Обновлено 19 мая в 00:21
Политика
Зарубежное финансирование НКО в России выросло более чем на 20%
Зарубежное финансирование российских некоммерческих организаций (НКО) выросло более чем на 20% и составляет 85 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 20:57
Армия и оружие
Производство Су-34 переносят из Новосибирска в Комсомольск
Новосибирский авиазавод имени Чкалова лишается производства истребителей-бомбардировщиков Су-34.
Обновлено вчера в 19:00
Происшествия
МВД раскрыло сеть фиктивных медицинских клиник
МВД раскрыло группу лжеврачей, которые обманули более 11 тысяч человек на миллиард рублей, сообщила РИА Новости официальный представитель ведомства Ирина Волк.
Обновлено в 00:42
Политика
Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского
Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено вчера в 13:41
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции против РФ
Президент Украины Владимир Зеленский попросил власти США усилить антироссийские санкции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 23:32
Кино
Вышел трейлер фильма Сарика Андреасяна «Робо» про дроида-Безрукова
На YouTube лежит и настойчиво попахивает официальный трейлер нового фильма Сарика Андреасяна "Робо".
Обновлено вчера в 11:50
Кино
Эмилия Кларк трогательно попрощалась с «Игрой престолов»
Британская актриса театра и кино Эмилия Кларк, запомнившаяся многочисленным зрителям исполнением роли Дейенерис Таргариен в фэнтезийной драме «Игра престолов», трогательно попрощалась с культовым сериалом.
Обновлено вчера в 04:34
Происшествия
В Москве задержали соратника Навального Леонида Волкова
В Москве задержали Леонида Волкова, соратника и бывшего руководителя предвыборного штаба оппозиционера Алексея Навального.
Обновлено в 00:57
Политика
Зеленский объявил о роспуске парламента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский, официально вступивший в должность, заявил о роспуске Верховной рады.
Обновлено вчера в 03:56
Культура
В Польше запретили исполнять песню «Темная ночь»
Директор музея Второй мировой войны Карол Навроцкий запретил исполнять песню «Темная ночь», назвав ее «большевистской» и «запрещенной к исполнению».
Обновлено в 01:22
Общество
Забор в сквере на месте строительства храма в Екатеринбурге снесут
Забор на месте строительства собора Святой Екатерины в сквере в центре Екатеринбурга будет демонтирован.
Обновлено вчера в 09:40
Музыка
На Ural Music Night выступит Maruv, отказавшаяся от «Евровидения»
Хедлайнером Ural Music Night станет группа Little Big, которая должна была выступать на «Екатеринбург Арене», но организаторы вынуждены были отказаться от площадки после того, как их партер — мэрия — отказался проводить там общегородской выпускной.
Обновлено в 01:19
Армия и оружие
Замминистра обороны рассказал о ходе очистки Арктики от мусора
В этом году силами МТО планируется убрать четыре тысячи тонн металлолома За последние четыре года силами министерства обороны РФ в Арктике было собрано 18,5 тысячи тонн металлолома.
Обновлено в 00:02