с чего всё началось

Счетная палата России предложила усовершенствовать действующий механизм взимания так называемого налога на роскошь, который подразумевает начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом и действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей.

Культура Сын Алибасова раскрыл инсценировку шоу на Первом канале Сын продюсера Бари Алибасова заявил, что шоу «На самом деле» с участием его семьи на Первом канале пошло не по сценарию.

Происшествия МЧС сообщило о пожаре на ТЭЦ в Мытищах По данным РЕН ТВ, очевидцы сообщили, что перед пожаром они увидели вспышку и услышали хлопки.

Политика Латвия выразила России протест из-за салюта в честь освобождения Риги Министерство иностранных дел Латвии вызвало временного поверенного в делах России в стране Вадима Васильева и выразило протест из-за планов России устроить салют в честь 75-летия освобождения Риги от фашистов.

Происшествия Начальник полиции Омска подрался с машинистом московского метро на станции «Каширская» Начальник УМВД России по городу Омску, полковник полиции Алексей Меркушов подрался с машинистом столичной подземки, конфликт между ними произошел на станции метро "Каширская" московского метрополитена.

Общество В Сочи объявлено штормовое предупреждение В городе-курорте Сочи и-за сильных ливней, града и шквалистого ветра, которые ожидаются в ночь на 12 июля, объявлено штормовое предупреждение.

Происшествия В Чернобыле задержали «сталкеров» из России и Британии В чернобыльской зоне отчуждения задержали гражданина России и двух граждан Великобритании.

Армия и оружие В России представлен новый авианосец проекта «Ламантин» Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) представило на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге новейший авианосец проекта 11 430Э «Ламантин».

Общество Пещеру «Таврида» откроют для туристов Отмечают, что в полном объеме комплекс начнет работу только через 4-5 лет, но первых туристов пещера сможет принять менее чем через два года.

Политика Глава «Рустави 2» нецензурно ответил на решение Путина не запрещать вино Гендиректор грузинского канала «Рустави 2» Николоз Гварамия нецензурно отреагировал на слова российского президента Владимира Путина, выступившего против введения ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.

Общество К 2050 году климат в Москве станет как в Детройте Москве к 2050 году обещают более мягкий умеренно-континентальный климат Детройта, Санкт-Петербургу — болгарской Софии, жители Самары к 2050 году почувствуют себя как ощущают себя сейчас жители румынского Бухареста, а климат Ростова приблизится к нынешнему климату столицы Северной Македонии — Скопье.

Происшествия В ПФР подтвердили задержание замглавы фонда Заместитель председателя Пенсионного фонда РФ Алексей Иванов действительно был задержан сотрудниками следственных органов, заявил 11 июля РИА Новости глава фонда Антон Дроздов.

Технологии «Одноклассники» запустили собственный рекламный кабинет На сайте и в приложении «Одноклассников» появится специальный рекламный кабинет для малого и среднего бизнеса.

Общество В РСТ не поддержали идею создания государственного туроператора Президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Сергей Шпилько не поддержал идею создания государственного туроператора.

Экономика Подрядчика «Росавтодора» подозревают в растрате Руководителя подрядной компании Росавтодора заподозрили в нецелевом расходовании бюджетных средств, сообщает DEITA.

Авто Toyota готовит к выпуску новый кроссовер Компания Toyota объявила об изменении производственных планов на совместном предприятии с Mazda в США, чтобы собирать на заводе новый, еще не анонсированный кроссовер.

Политика Украинцы назвали лидеров на выборах в парламент Пройти в Верховную Раду на выборах 21 июля наибольшие шансы имеют 4 партии. Партия Дмитрия Разумкова "Слуга народа" может набрать 48,5%.

Общество Госдума разрешает служить в полиции до 60 лет Госдума приняла в первом чтении законопроект, увеличивающий на пять лет предельный возраст пребывания на службе в органах внутренних дел, передает корреспондент «Росбалта».

Футбол «Торино» не продал «Зениту» защитника Как сообщает сайт журналиста Джанлуки ди Марцио, "Зенит", "Аякс" и "Рома" предлагали "Торино" за Лянко сумму в районе 20 миллионов евро.

Политика Парламент Украины принял закон о химической кастрации педофилов Парламент Украины на внеочередном заседании в четверг принял закон о химической кастрации педофилов и создании открытого реестра, который будет содержать данные о лицах, совершивших сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних.

Происшествия В администрации Колпинского района Петербурга проходят обыски Правоохранительные органы в четверг проводят обыски в администрации Колпинского района Санкт-Петербурга в рамках расследования дела об ограничении конкуренции, сообщил ТАСС источник в силовых структурах.

Футбол ЦСКА отказался от подписания Джанаева По информации "СЭ", руководство ЦСКА приняло решение не заключать контракт с голкипером Сосланом Джанаевым.