с чего всё началось

У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей. В Счетной палате напомнили, что перечень дорогостоящих машин ежегодно формирует и размещает на своем сайте Минпромторг России.

Авто Российские автомобили оснастят «умными» тормозами В ближайшем будущем все автобусы и грузовики в России могут получить «умные» системы экстренного торможения, работающие на основе искусственного интеллекта.

Общество В двух районах Тюменской области зафиксирована массовая гибель пчел Было восемь полных ульев, сейчас два уже полностью умерло, в трех еще теплится жизнь, но пчелы доживают последние дни.

Происшествия В Мытищах произошел пожар на территории ТЭЦ Позже в МЧС сказали, что пожар произошел на станции высокого давления на территории Северной ТЭЦ.

Общество Швейцарский суд запретил петуху кукарекать по ночам Хозяину петуха предписали "обеспечить молчание" птицы с десяти вечера до восьми утра в будни и субботу, а также с десяти вечера до девяти утра в воскресенье.

Политика Бюст Жукова восстановили в Харькове Власти Харькова восстановили бюст маршала Георгия Жукова, который в начале лета повалили украинские националисты.

Происшествия В Москве задержаны четверо мужчин за нападение на полицейских в ТЦ Четверо мужчин напали на двух сотрудников полиции в торговом центре в Москве.

Политика Парад на День независимости США истощил фонд безопасности Вашингтона Мэр округа Колумбия Мюриэль Баузер предупредила президента США Дональда Трампа о том, что празднование Дня независимости, масштабно отмечавшегося 4 июля, обошлось в 1,7 млн долларов и истощило запасы специального фонда Вашингтона, из которого финансируется обеспечение безопасности при проведении государственных мероприятий в столице страны.

Экономика Россияне стали покупать меньше гомеопатических препаратов Издание отмечает, что этому способствует критика гомеопатии со стороны ученых, включая Российскую академию наук, а также высокая цена на такие препараты.

Происшествия Задержан заместитель главы Пенсионного фонда Правоохранительные органы 10 июля провели следственные действия с заместителем предправления Пенсионного фонда (ПФР) России Алексеем Ивановым, рассказал РБК источник, близкий к Иванову.

Политика МИД РФ возмутился действиями Британии против Ирана Риски прямой конфронтации вокруг Ирана увеличиваются, причиной тому — целенаправленная политика США, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Здоровье Якутия лидирует по доступности медпомощи среди регионов ДВФО По ее данным, нижние строчки рейтинга занимают Забайкалье, Камчатка и Еврейская автономная область с 34% удовлетворенности по этому критерию.

Происшествия ФСБ задержала мужа калининградки, обвиняемой в госизмене Московский правозащитник, член ОНК Евгений Еникеев рассказал о задержании мужа обвиняемой в госизмене жительницы Калининграда Антонины Зиминой.

Гаджеты В Роскачестве рассказали, как избежать взрыва аккумулятора смартфона В Центре цифровой экспертизы Роскачества утверждают: никто не застрахован от покупки девайса с бракованной батареей, а вот взрыва или возгорания из-за старения аппарата или его перегрева можно избежать.

Происшествия В Москве прогремел взрыв в жилом доме На северо-востоке Москвы прогремел взрыв в жилом доме, передает ТАСС со ссылкой на источники в экстренных службах.

Общество У задекларировавшего три копейки депутата нашли скрытые доходы У депутата законодательного собрания Амурской области Сергея Труша, который задекларировал три копейки, нашли скрытые доходы.

Интернет «Одноклассники» начали самостоятельно продавать рекламу "Одноклассники" запустили рекламный кабинет, который позволит пользователям продвигать свой бизнес в социальной сети.

Общество Опубликована переписка помощника Алибасова об инсценировке отравления Телеведущий Дмитрий Шепелев показал в эфире Первого канала скриншоты переписки, которая свидетельствует об инсценировке отравления Бари Алибасова.

Экономика Расходы на нацпроекты спрятали от россиян Оперативный контроль за финансовым исполнением национальных проектов на сегодняшний день практически недоступен для россиян, сообщает принадлежащее Григорию Березкину агентство РБК.

Шоу-бизнес Forbes назвал самых высокооплачиваемых знаменитостей Американская певица Тейлор Свифт возглавила список 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2019 года по версии журнала Forbes, опубликованный в среду на сайте издания.

Общество Облдума попросит прокуроров разрешить отстрел бакланов и диких собак Напомним, парламентарии предлагают дополнить законопроект "Об охотничьих ресурсах на территории Саратовской области" дикими собаками и бакланами, таким образом наделив их статусом "охотничьи ресурсы" и разрешив охоту на них.

Политика Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс Украины Трансляцию заседания вел телеканал "112 Украина" Напомним, 29 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту одобрить проект нового Избирательного кодекса во втором чтении перед внеочередными выборами в Раду.

Авто Toyota анонсировала новый кроссовер «Toyota меняет будущие производственные планы на заводе по сборке Mazda-Toyota Manufacturing USA (MTMUS), чтобы производить новый, еще не анонсированный внедорожник», — заявили в компании.

Политика Клинцевич прокомментировал предложение переименовать Россию на Украине Как сообщают СМИ, ранее Никита Потураев выступил с предложением переименовать Россию в Московию, а русский язык переименовать в "российский".

Общество Выживание людей в Индии поставлено под угрозу Климатические изменения в ближайшем будущем поставят под угрозу выживание более 1 миллиарда человек на полуострове Индостан.

Здоровье Московские медики помогли родить женщине с редкой врожденной аномалией Женщина с редкой врожденной аномалей – полным удвоением матки – родила здорового ребенка в городской клинической больнице имени Иноземцева.