Авто
Счетная палата предложила усовершенствовать налог на роскошьРоссийская газета 03:00
У аудиторов Счетной палаты возникли вопросы с начислением транспортного налога с повышающим коэффициентом, который действует для автомобилей стоимостью от 3 млн рублей. В Счетной палате напомнили, что перечень дорогостоящих машин ежегодно формирует и размещает на своем сайте Минпромторг России.
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с чего всё началось
Счетная палата (СП) России обнаружила несколько моделей дорогих автомобилей, которые не попали в список транспортных средств, облагающихся налогом с повышающим коэффициентом.Коммерсантъ02:51
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