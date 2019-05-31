Экономика

Счетная палата предложила расширить использование маткапиталаНациональная служба новостей 03:27

Счетная палата предложила расширить использование материнского капитала. Это необходимо сделать, в том числе для того, чтобы сократить сумму отложенных обязательств государства. Как пишет РИА Новости, об этом заявила аудитор СП Светлана Орлова.
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В Счетной палате предложили расширить использование маткапитала

Сумма отложенных обязательств государства по материнскому капиталу достигла 1,5 триллиона рублей, надо расширять возможности использования этих средств, в том числе для того, чтобы постепенно сокращать эту сумму, заявила в интервью РИА новости аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова.
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