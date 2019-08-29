Экономика
ТАСССчетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
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Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Политика
Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре
Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.
РБК 05:19
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Политика
Зеленский выбрал министра обороны и иностранных дел Украины
На пост министра иностранных дел президент Украины предложил политика Вадима Пристайко.
Газета.Ru 08:11
Финансы
Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти
По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.
Infox.ru вчера в 17:46
Шоу-бизнес
«У моих ног появился конкурент»: Рудковская сравнила себя с Бондарчук
Не успокоившись, бизнесвумен стала сыпать в Instagram фотографии рядом с различными дамами, чтобы подписчики смогли сопоставить ее ноги с другими.
Телепрограмма вчера в 21:26
Кино
«Ангелов Чарли» заменили Михаилом Ефремовым
Киноафиша России 08:18
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Энергетика
Зарплаты рабочих «Газпрома» проиндексируют в три раза выше инфляции
Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что с 1 октября зарплата сотрудников дочерних предприятий «Газпрома» и филиалов вырастет на 15%, сообщает «ТАСС».
Ведомости 05:40
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Энергетика
Прибыль «РусГидро» за 1 полугодие снизилась на 24%
Прибыль "РусГидро" за 1 полугодие 2019 года по МСФО снизилась на 24% г/г - до 29,38 млрд рублей, следует из отчетности компании.
Finam.Ru 07:15
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Ученый объяснил, почему Гитлер не создал свою атомную бомбу
В интервью РИА Новости советник директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский рассказал, почему гитлеровской Германии не удалось создать ядерное оружие.
Военное дело вчера в 23:45
Футбол
Форвард «Фрайбурга» Вальдшмидт впервые вызван в сборную Германии
Дебютный вызов в национальную команду получил 23-летний нападающий «Фрайбурга» Лука Вальдшмидт, ставший с семью голами лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Европы — 2019.
Sport24.ru 06:22
Политика
Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией
В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30
Финансы
Госдолг Украины за июль вырос до $82,4 млрд
Государственный и гарантированный государством долг Украины на конец июля 2019 года составил $82,4 млрд.
RT на русском 07:03
Политика
В Раде назвали дату обмена заключенными между Россией и Украиной
Обмен заключенными между Россией и Украиной должен состоятся в пятницу.
Rambler News Service 06:33
Политика
Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья
РИА Новости 05:47
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru вчера в 06:00
Общество
Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
РИА Новости 07:14
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами
РИА Новости 06:06
Происшествия
СГК: семьям погибших в Новосибирске рабочих будет оказана помощь
На месте обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске погибли трое работников из состава субподрядной организации, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании.
REGNUM вчера в 22:25
Политика
«Порошенко готовит переворот»: депутат Рады о решении оставить Авакова
В ходе первого заседания новой Верховной рады Украины депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая отправила сообщение где объяснила причину решения оставить Арсена Авакова на посту главы МВД.
Газета.Ru 07:12
Происшествия
В Турции умерла российская девочка
Rambler News Service вчера в 10:31
Политика
Выяснились новые факты об убийстве главы ДНР Захарченко
В убийстве главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, возможно, принимали участие сотрудники его личной охраны.
URA.Ru 07:46
Здоровье
Определены пять лучших социальных проектов в российских регионах
В российских регионах выбрали пять самых эффективных социальных практик.
Lenta.ru вчера в 15:48
Энергетика
Газпром начал заполнение газом «Силы Сибири»
Interfax-Russia.ru - "Газпром" начал заполнение газом экспортного магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири", заявил в четверг на I Нефтегазовом форуме в Якутии глава республики Айсен Николаев.
Интерфакс - Россия 02:49
Армия и оружие
Разработчик рассказал о работе над гиперзвуковой ракетой «Циркон»
Работа по гиперзвуковой ракете 3М22 "Циркон" ведётся интенсивно, завершится в установленные сроки, заявил журналистам в четверг гендиректор корпорации "Тактическое ракетное вооружение" Борис Обносов.
РИА Новости 07:24