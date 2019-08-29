Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.

Политика МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Политика Глава Татарстана осудил идею отмечать день окончания стояния на Угре Президент Татарстана Рустам Минниханов направил в Госдуму отрицательный отзыв на законодательную инициативу Калужской области установить 11 ноября памятной датой окончания Великого стояния на реке Угре.

Культура Актер Александр Числов умер в 54 года Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.

Политика Зеленский выбрал министра обороны и иностранных дел Украины На пост министра иностранных дел президент Украины предложил политика Вадима Пристайко.

Финансы Минэкономразвития представило Россию без сверхдоходов от нефти По бюджетному правилу дополнительными считаются доходы от продажи нефти дороже $40 за баррель в ценах 2017 года с ежегодной индексацией на 2%. В консервативном прогнозе в 2020-2024 годах экономика РФ потеряет 30,5 трлн рублей.

Шоу-бизнес «У моих ног появился конкурент»: Рудковская сравнила себя с Бондарчук Не успокоившись, бизнесвумен стала сыпать в Instagram фотографии рядом с различными дамами, чтобы подписчики смогли сопоставить ее ноги с другими.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Энергетика Зарплаты рабочих «Газпрома» проиндексируют в три раза выше инфляции Председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что с 1 октября зарплата сотрудников дочерних предприятий «Газпрома» и филиалов вырастет на 15%, сообщает «ТАСС».

Технологии Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» за 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложение в App Store и Google Play так и не появились.

Энергетика Прибыль «РусГидро» за 1 полугодие снизилась на 24% Прибыль "РусГидро" за 1 полугодие 2019 года по МСФО снизилась на 24% г/г - до 29,38 млрд рублей, следует из отчетности компании.

Музыка Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".

Политика Ученый объяснил, почему Гитлер не создал свою атомную бомбу В интервью РИА Новости советник директора Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» и историк отечественного атомного проекта Андрей Гагаринский рассказал, почему гитлеровской Германии не удалось создать ядерное оружие.

Футбол Форвард «Фрайбурга» Вальдшмидт впервые вызван в сборную Германии Дебютный вызов в национальную команду получил 23-летний нападающий «Фрайбурга» Лука Вальдшмидт, ставший с семью голами лучшим бомбардиром молодежного чемпионата Европы — 2019.

Политика Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.

Финансы Госдолг Украины за июль вырос до $82,4 млрд Государственный и гарантированный государством долг Украины на конец июля 2019 года составил $82,4 млрд.

Политика Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.

Происшествия СГК: семьям погибших в Новосибирске рабочих будет оказана помощь На месте обрушения стены здания насосной станции в Новосибирске погибли трое работников из состава субподрядной организации, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании.

Политика «Порошенко готовит переворот»: депутат Рады о решении оставить Авакова В ходе первого заседания новой Верховной рады Украины депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая отправила сообщение где объяснила причину решения оставить Арсена Авакова на посту главы МВД.

Политика Выяснились новые факты об убийстве главы ДНР Захарченко В убийстве главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, возможно, принимали участие сотрудники его личной охраны.

Здоровье Определены пять лучших социальных проектов в российских регионах В российских регионах выбрали пять самых эффективных социальных практик.

Энергетика Газпром начал заполнение газом «Силы Сибири» Interfax-Russia.ru - "Газпром" начал заполнение газом экспортного магистрального газопровода в Китай "Сила Сибири", заявил в четверг на I Нефтегазовом форуме в Якутии глава республики Айсен Николаев.