Авто

ТАССТАСССчетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
Читать в источнике
Комментировать16

Подробнее о событии

В России предложили изменить начисление транспортного налога

Комсомольская правда07:02

Счетная палата предложила изменить порядок расчета налога на дорогие авто

РБК09:07

Счетная палата предложила начислять транспортные налоги по-новому

REGNUM07:03

Счетная палата предложила изменить принцип расчета транспортного налога

Коммерсантъ10:55

В СП предложили скорректировать транспортный налог

News.ru06:42

Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

Московский Комсомолец06:37

Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

ТАСС05:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:08, Ашберн
Политика

Рада избрала нового главу МИД Украины

Новым министром иностранных дел Украины избран Вадим Пристайко, ранее занимавший должность замглавы офиса президента по внешнеполитическим вопросам.
Rambler News Service 12:34
Политика

Лукашенко передал Трампу кортик через Болтона

RT на русском 11:25
Политика

Южная Осетия и Грузия переходят в приграничное состояние

Днем ранее советник президента Южной Осетии Сослан Кокоев сообщил «РИА Новости», что грузинские полицейские установили блокпост на территории частично признанной республики в районе села Цнелис.
Коммерсантъ 10:31
Футбол

Ди Марцио: «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара

Напомним, Неймар перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
Bookmaker-ratings.ru 11:34
Футбол

«Зенит» сыграет с «Бенфикой» в групповом турнире Лиги чемпионов

ТАСС 12:39
Наука

Крупный мозг и длинный кишечник оказались эволюционными конкурентами

Что любопытно, в суровых и требовательных условиях полярных широт промежуточные варианты практически исчезают, птицы с мозгом и кишечником средних размеров здесь уже не встречаются либо вынуждены полагаться на постоянные миграции.
Naked Science 26 августа в 20:01
Футбол

ФК «Ростов» сыграет товарищеский матч со сборной Сирии

Игра состоится 8 сентября Футбольный клуб "Ростов" сыграет товарищеский матч со сборной Сирии по футболу, которая приедет к донскую столицу в начале сентября.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 10:13
Политика

Две трети россиян не смогли назвать год начала Второй мировой войны

ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что две трети россиян не в курсе, когда началась Вторая мировая война.
Дни.ру 06:51
Кино

В новом трейлере всех «Ангелов Чарли» заменили на Михаила Ефремова

Lenta.ru 08:10
Политика

Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан

Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Армия и оружие

США оценили антитеррористическую деятельность России в Идлибе

США считают, что действия российских и сирийских военных в Идлибе являются не антитеррористической операцией, а просто борьбой с теми, кто не принимает президента Сирии Башара Асада, заявил и.о. постпреда США при ООН Джонатан Коэн.
РИА Новости 11:21
Кино

Актер Александр Числов умер в 54 года

Известия 05:13
Футбол

«Спартак» в ответном матче раунда плей-офф Лиги Европы примет «Брагу»

Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Армия и оружие

Три ополченца погибли из-за обстрела со стороны силовиков, заявили в ДНР

РИА Новости 13:07
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Политика

Трамп рассматривает возможность приостановить военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп думает над возможностью приостановки выделения военной помощи Украине, сообщает телеканал CNN.
РЕН ТВ 10:35
Шоу-бизнес

Наргиз винит Серябкину в разрыве партнерских отношений с Фадеевым

Певица Наргиз Закирова дала сенсационное интервью Ирине Шихман, где рассказала о причинах конфликта с продюсером Максимом Фадеевым.
Народные новости 08:35
Политика

Зеленский назвал главные задачи Верховной рады

Перед парламентом стоит задача укрепления обороны страны, завершения войны в Донбассе и «возвращения Крыма», сказал Зеленский.
BFM.ru 10:49
Политика

Медведев сменил гендиректора Фонда защиты прав дольщиков

Премьер-министр Дмитрий Медведев сменил генерального директора Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.
Ведомости 12:45
Политика

Грузия захотела экономической свободы от России

Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что стране необходимо работать над тем, чтобы уменьшить экономическую зависимость от России.
Известия 11:10
Политика

Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком

Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Политика

Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Происшествия

Яшина арестовали на 10 суток пятый раз подряд

Коммерсантъ 09:49
Кино

Названы любимые отечественные фильмы россиян

Lenta.ru 09:58
Политика

Зеленский внес кандидатуру Гончарука на пост премьер-министра Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду кандидатуру Алексея Гончарука на должность премьер-министр Украины.
Expert.ru 05:27
Шоу-бизнес

Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»

В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
Суть событий 08:13
Наука

В Эфиопии обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков

На территории Эфиопии был обнаружен череп древнейшего вида австралопитеков.
Planet Today 02:32
Общество

Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России

В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия вчера в 20:42
Политика

В Татарстане отвергли праздник раздора между русскими и татарами

Народные избранники, принимавшие участие в совместном заседании комитетов, полагают, что если такой праздник все-таки будет установлен на федеральном уровне, то это может вызвать негативную реакцию части российского общества, привести к его разобщению вплоть до возможного возникновения социальных конфликтов, в первую очередь между татарами и русскими.
IslamNews 26 августа в 11:21
Как работают Яндекс.Новости?
Главное