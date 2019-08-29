Авто

ТАССТАСССчетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
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Счетная палата предложила изменить порядок расчета налога на дорогие авто

РБК09:07

Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

ТАСС05:38

Счетная палата предложила начислять транспортные налоги по-новому

REGNUM07:03

В России предложили изменить начисление транспортного налога

Комсомольская правда07:02

В СП предложили скорректировать транспортный налог

News.ru06:42

Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

Московский Комсомолец06:37

Коэффициент по мощности. СК предлагает изменить транспортный налог

Национальная служба новостей07:30
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Энергетика

Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу

Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41
Происшествия

Суд арестовал двух полицейских по делу об изнасиловании в Анапе

Городской суд Анапы принял решение о заключении под стражу двух полицейских, обвиняемых в принуждении к сексу 17-летней спортсменки, сообщил адвокат одного из фигурантов дела Юрий Гапеев.
News.ru вчера в 12:01
Политика

Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Происшествия

Яшина арестовали на 10 суток пятый раз подряд

Коммерсантъ 09:49
Политика

Пропала продавец мороженого после визита Путина на авиасалон

Президент РФ Владимир Путин угостил мороженым президента Турции Реджепа Эрдогана на авиасалоне МАКС-2019 в Жуковском.
Алтапресс 09:58
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Бивол и Гассиев выступят в андеркарде боя Усика

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Футбол

«Барселона» согласовала возвращение Неймара

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, представители каталонского клуба полностью согласовали условия перехода Неймара с «ПСЖ».
Metaratings 09:48
Происшествия

В Башкирии из дома пропал годовалый мальчик

Российская газета 08:31
Происшествия

В Турции отрицают изъятие органов у 16-летней россиянки

Известия 07:03
Кино

Актер Александр Числов умер в 54 года

Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Армия и оружие

Пакистан заявил об испытаниях баллистической ракеты

«Пакистан успешно провел ночной учебный пуск надводной баллистической ракеты "Газнави", способной доставлять боеголовки нескольких типов до 290 км»,— сообщил представитель ВС страны генерал-майор Асиф Гафур в Twitter.
Коммерсантъ 04:29
Политика

Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке.
Российская газета 05:24
Происшествия

Любовь Соболь облили грязью возле ее дома

Известия 06:34
Политика

Раскрыты планы Порошенко по подготовке переворота

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» намерена сохранить Арсена Авакова на посту главы МВД, чтобы предотвратить государственный переворот, который готовит экс-президент Петр Порошенко.
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Политика

Путин в четверг проведет встречу с врио главы Забайкалья

РИА Новости 05:47
Общество

Беглова официально спросили о его московской квартире

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский («Яблоко») и Максим Резник («Партия роста») направили официальное письмо врио губернатора Санкт-Петербурга Александру Беглову в связи с публикацией оппозиционного блогера Алексея Навального о московской квартире, принадлежащей Беглову.
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Кино

В новом трейлере всех «Ангелов Чарли» заменили на Михаила Ефремова

Lenta.ru 08:10
Происшествия

Немецкие СМИ сообщили о смерти двоих пострадавших от взрыва в Неноксе

Как передает портал NEWSru.com со ссылкой на немецкое издание Der Spiegel, двое пострадавших в результате взрыва на военном испытательном полигоне под Северодвинском погибли от последствий острой лучевой болезни.
Собеседник 09:16
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Общество

Православные тамбовчане отмечают Ореховый Спас

Онлайн Тамбов.ру 00:50
Политика

Южная Осетия обсудит с грузинской делегацией ситуацию на границе

На встречах МПРИ изучаются вопросы безопасности на государственной границе между Южной Осетией и Грузией.
REGNUM 04:30
Кино

Первый сезон «Ведьмака» от Netflix может выйти 1 ноября

По словам Альтамаркеса, если создателям удастся завершить процесс постпродакшена к концу октября, выход первого сезона состоится 1 ноября.
Игромания.ру 08:43
Политика

Украинского режиссера Сенцова доставили в Москву

Украинский гражданин Олег Сенцов доставлен в Москву для передачи Украине, 29 августа сообщает ТАСС.
Красная весна 05:20
Политика

Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
РИА Новости 08:40
Политика

Politico: Трамп приостановил военную помощь Украине

Американский президент Дональд Трамп распорядился о пересмотре военной помощи Украине. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 23:14
Наука

Из углеродных нанотрубок построили 16-битный процессор

Американские ученые создали 16-битный микропроцессор, состоящий из почти 15 тысяч КМОП-транзисторов, основанных на углеродных нанотрубках.
N+1 вчера в 14:09
Космос

На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода

По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".
РИА Новости 09:21
Политика

Телеведущий извинился за слова о связях Трампа с «русскими олигархами»

Ведущий американского кабельного телеканала MSNBC Лоуренс О'Доннелл заявил, что допустил ошибку, когда сослался на неизвестный источник в новостном сюжете и сообщил о связях президента США Дональд Трамп с "русскими олигархами".
Московский Комсомолец вчера в 19:19
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Стив Возняк: «Apple давно следовало разделить»

"Жаль, что Apple не разделилась давным-давно и не создала независимые подразделения в разных городах и не дала им возможности думать независимо, как делала Hewlett Packard, когда я там работал", - сказал Возняк.
Хайтек+ 06:50
Гаджеты

Huawei Mate 30 лишится сервисов Google из-за санкций США

Представитель Google подтвердил отсутствие сервисов компании в новых смартфонах Huawei.
Ридус 05:25
Как работают Яндекс.Новости?
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