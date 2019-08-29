Авто

ТАССТАСССчетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
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В России предложили изменить начисление транспортного налога

Комсомольская правда07:02

Коэффициент по мощности. СП предлагает изменить транспортный налог

Национальная служба новостей07:30

Счетная палата предложила начислять транспортные налоги по-новому

REGNUM07:03

Счетная палата предложила изменить порядок расчета налога на дорогие авто

РБК09:07

В СП предложили скорректировать транспортный налог

News.ru06:42

Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

Московский Комсомолец06:37

Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

ТАСС05:38
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Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика

Сущенко этапировали из колонии в Москву

Гражданина Украины и журналиста Романа Сущенко, который был осужден в России за шпионаж, привезли из колонии в Москву.
Газета.Ru 10:15
Кино

Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»

Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Политика

Зеленский оценил первые 100 дней своего президентства

Президент Украины Владимир Зеленский оценил первые 100 дней своего пребывания на посту главы государства. Его слова передает «РБК-Украина».
Lenta.ru 10:08
Политика

Раскрыты планы Порошенко по подготовке переворота

Партия президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» намерена сохранить Арсена Авакова на посту главы МВД, чтобы предотвратить государственный переворот, который готовит экс-президент Петр Порошенко.
Lenta.ru 07:49
Происшествия

Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали

Газета.Ru 07:55
Кино

Актер Александр Числов умер в 54 года

Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
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Политика

Две трети россиян не смогли назвать год начала Второй мировой войны

ВЦИОМ провел опрос и выяснил, что две трети россиян не в курсе, когда началась Вторая мировая война.
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Происшествия

Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии

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Экономика

«Сургутнефтегаз» сообщил о 15,5 млрд рублей полугодового убытка

В I полугодии 2019 года "Сургутнефтегаз" получил 15,5 млрд рублей убытка по МСФО против 390 млрд рублей прибыли годом ранее.
Интерфакс 08:12
Общество

Москва вошла в число 40 лучших городов мира по безопасности

Газета.Ru 04:16
Политика

Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине

Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
ТАСС вчера в 22:24
Космос

На МКС сработала сирена из-за повышения уровня кислорода

По словам Овчинина, причиной стало высокое парциальное давление (содержание в воздухе) кислорода в российском модуле "Звезда".
РИА Новости 09:21
Футбол

Определились все участники группового этапа Лиги чемпионов

Жеребьевка основного раунда турнира состоится 29 августа в Монако. Первые матчи группового этапа состоятся 17 сентября.
ТАСС вчера в 16:58
Экономика

В РЖД одобрили первые расходы на ВСМ Москва — Петербург

РЖД планируют потратить 30,6 млрд руб. на проектную документацию и инженерно-изыскательные работы по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Санкт-Петербург.
РБК 05:27
Футбол

«Рома» согласовала сделку по Смоллингу

Сообщается, что «Рома» договорилась о переходе защитника «Манчестер Юнайтед» Криса Смоллинга.
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Энергетика

Минэкономразвития описало экономику России без сверхдоходов от нефти

В консервативном сценарии макроэкономического прогноза Министерства экономического развития ВВП России окажется на 30,5 трлн руб. меньше за пять лет — с 2020 по 2024 год — по сравнению с траекторией в базовом сценарии.
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Футбол

ФК «Ростов» сыграет товарищеский матч со сборной Сирии

Команды проведут открытые тренировки, а 8 сентября сыграют товарищеский матч на стадионе Олимп-2.
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Здоровье

Диетолог назвала три самых полезных осенних продукта

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Яшина арестовали на 10 суток пятый раз подряд

Коммерсантъ 09:49
Футбол

«Карпаты» уволили нападающего после драки с одноклубником

Уругвайский нападающий Кевин Мендес покинул Карпаты. С ним разорвали контракт после инцидента на тренировке.
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Экономика

Forbes составил рейтинг богатейших семей России

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых семей России. Лидером, как и в предыдущие четыре года, стал клан Гуцериевых.
ФАН вчера в 03:01
Политика

Зеленский предложил Раде внести изменения в конституцию

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде внести изменения в Конституцию, в том числе сократить число депутатов и закрепить пропорциональную систему выборов, соответствующий законопроект зарегистрирован на сайте украинского парламента.
РИА Новости 08:40
Происшествия

В Анапе арестовали полицейских по делу о принуждении к сексу

Суд постановил поместить под стражу двоих бывших полицейских, подозреваемых в принуждении к сексу несовершеннолетней девушки в Анапе.
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Технологии

Российские летчики впервые «напечатали» текстовое послание в небе

Российские летчики впервые «напечатали» в небе текстовое послание во время полетов в рамках выставки МАКС-2019.
ФАН 09:50
Авто

В сеть просочились фотографии салона новой Hyundai Creta

Официальный дебют новой генерации Hyundai Creta состоится 5 сентября на выставке в Чэнду.
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Политика

Путин уволил главу управления информобеспечения президента

Президент России Владимир Путин уволил начальника управления информационного и документационного обеспечения президента РФ Сергея Осипова.
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В Ростовской области Ан-2 совершил вынужденную посадку в поле

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Все собиравшиеся уволиться хирурги из Нижнего Тагила продолжат работу

Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу.
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Происшествия

Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов

Известия 01:49
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