Авто
ТАСССчетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
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Политика
В МИД Белоруссии рассказали о переговорах Болтона и Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности и белорусский лидер провели переговоры в четверг Глава МИД Белоруссии Владимир Макей рассказал, что на прошедших в Минске в четверг переговорах президента Белоруссии Александра Лукашенко и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона речь шла об урегулировании конфликта в Донбассе.
Аргументы и Факты 16:30
Футбол
Ди Марцио: «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара
Напомним, Неймар перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
Bookmaker-ratings.ru 11:34
Авто
Volkswagen готовит к выходу новый универсал Arteon Shooting Brake
На сегодняшний день производитель еще воздерживается от официального комментария на эту тему, но, как объявлялось ранее, красноречивый намек на выход нового универсала фигурировал в недавнем пресс-релизе производителя, которым он поделился с немецкими автомобильными изданиями.
Pnzdrive 07:33
Экономика
Объем теневой экономики в России составил более 12% ВВП
Объем ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) составил 12,7% ВВП в 2017 году, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Коммерсантъ 02:03
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги Европы
По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира в сезоне-2019/20.
RT на русском 16:59
Музыка
Пригожин заступился за Киркорова и признался в желании бить людей
Продюсер Иосиф Пригожин высказался в защиту Филиппа Киркорова, устроившего скандал на репетиции программы фестиваля "Новая волна" в Сочи.
Труд 12:45
Происшествия
Полицейские нашли потерявшуюся в лесу в Ленобласти девочку
RT на русском 15:57
Экономика
Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания
Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду.
РБК 14:58
Происшествия
В Судаке автомобиль упал с обрыва на пляжную палатку
В Судаке легковой автомобиль сорвался с 15-метрового обрыва и упал на установленную на пляжу палатку, в которой делали массаж, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:50
Политика
Рада приняла в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности
Рада приняла в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.
ТАСС 17:33
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37
Технологии
Первая в России 5G сеть запущена в Кронштадте
Запущенная в Кронштадте ПАО «МТС» и фирмой Huawei масштабная предкоммерческая сеть связи пятого поколения является первой в России.
Бел.Ру 15:55
Происшествия
Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии
Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Политика
Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы
Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
РИА Новости 08:31
Футбол
Роман Бабаев — о Гогуа, Дзагоеве и Комличенко
Центральный защитник «Тамбова» Седрик Гогуа перешел в ЦСКА. 25-летний ивуариец подписал с московским клубом четырехлетний контракт.
Спорт-Экспресс 12:00
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Из-за надвигающегося на США урагана президент Дональд Трамп отменил визит в Польшу.
Коммерсантъ 17:24
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС вчера в 04:30
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов
Петербургский «Зенит» сыграет в группе G c португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «РБ Лейпцигом».
Lenta.ru 13:00
Кино
Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»
Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
РИА Новости вчера в 10:31
Политика
В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот
Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.
Газета.Ru 16:29
Армия и оружие
Йемен обвинил ОАЭ в нанесении авиаударов по правительственным войскам
МИД Йемена обвинил дислоцированных в Йемене эмиратских военных в нанесении авиаударов по правительственным войскам на юге Йемена, что привело к гибели военнослужащих и гражданских лиц, потребовал от СБ ООН осудить это нападение.
РИА Новости 07:01
Авто
Возрожденный Mitsubishi Lancer Evolution может стать кроссовером
Возрождённую модель Mitsubishi Lancer Evolution могут выпустить в виде кроссовера.
Актуальные Новости 09:46
Единоборства
«Не спите в субботу». Ломаченко обратился к фанатам
Спорт-Экспресс 10:16
Космос
До конца света остался один день: сбудется ли страшное предсказание
В СМИ часто встречаются пророчества известных и малоизвестных пророков, которые в результате не сбываются.
Московский Комсомолец 03:49
Происшествия
Любовь Соболь облили грязью возле ее дома
Известия 06:34
Единоборства
Абубакар Нурмагомедов выступит на турнире UFC в Москве
Российский боец Абубакар Нурмагомедов выступит на турнире UFC в Москве, который пройдет 9 ноября.
Матч ТВ 16:31
Политика
Петиция против приостановки работы парламента Британии набрала 1 млн
Более миллиона британцев подписали петицию против приостановки работы парламента.
РЕН ТВ вчера в 18:52
Политика
Порошенко потребовал, чтобы его не обвиняли в Раде без доказательств
Экс-президент Украины, депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко потребовал, чтобы в Верховной раде не звучали обвинения в его адрес без доказательств.
РИА Новости 17:33
Здоровье
Диетолог назвала три самых полезных осенних продукта
Врач-диетолог Елена Соломатина назвала три самых полезных продукта конца лета и начала осени.В первую очередь она рекомендует обратить внимание на тыкву.
Известия 09:51