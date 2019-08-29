Авто

ТАССТАСССчетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
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Счетная палата предложила изменить принцип расчета транспортного налога

Коммерсантъ10:55

Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

ТАСС05:38

Счетная палата предложила начислять транспортные налоги по-новому

REGNUM07:03

В России предложили изменить начисление транспортного налога

Комсомольская правда07:02

В СП предложили скорректировать транспортный налог

News.ru06:42

Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

Московский Комсомолец06:37

Счетная палата предложила изменить порядок расчета налога на дорогие авто

РБК09:07
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Политика

В МИД Белоруссии рассказали о переговорах Болтона и Лукашенко

Советник президента США по национальной безопасности и белорусский лидер провели переговоры в четверг Глава МИД Белоруссии Владимир Макей рассказал, что на прошедших в Минске в четверг переговорах президента Белоруссии Александра Лукашенко и советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона речь шла об урегулировании конфликта в Донбассе.
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Ди Марцио: «Барселона» и «ПСЖ» согласовали трансфер Неймара

Напомним, Неймар перебрался в «ПСЖ» из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро.
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Авто

Volkswagen готовит к выходу новый универсал Arteon Shooting Brake

На сегодняшний день производитель еще воздерживается от официального комментария на эту тему, но, как объявлялось ранее, красноречивый намек на выход нового универсала фигурировал в недавнем пресс-релизе производителя, которым он поделился с немецкими автомобильными изданиями.
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Объем теневой экономики в России составил более 12% ВВП

Объем ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) составил 12,7% ВВП в 2017 году, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
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Определились все участники группового этапа Лиги Европы

По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира в сезоне-2019/20.
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Пригожин заступился за Киркорова и признался в желании бить людей

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Полицейские нашли потерявшуюся в лесу в Ленобласти девочку

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Роспотребнадзор попросил ввести маркировку БАДов и спортивного питания

Роспотребнадзор предлагает распространить обязательную маркировку на биологически активные добавки (БАД), спортивное питание и питьевую воду.
РБК 14:58
Происшествия

В Судаке автомобиль упал с обрыва на пляжную палатку

В Судаке легковой автомобиль сорвался с 15-метрового обрыва и упал на установленную на пляжу палатку, в которой делали массаж, сообщает "Московский комсомолец".
Газета.Ru 07:50
Политика

Рада приняла в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности

Рада приняла в первом чтении законопроект о снятии депутатской неприкосновенности.
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Скончался актер Александр Числов

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Первая в России 5G сеть запущена в Кронштадте

Запущенная в Кронштадте ПАО «МТС» и фирмой Huawei масштабная предкоммерческая сеть связи пятого поколения является первой в России.
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Происшествия

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в Кабардино-Балкарии

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила теракты в Кабардино-Балкарии, организатор задержан. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 05:12
Политика

Россия выплатит долг по взносам в Совет Европы

Россия заплатит в бюджет Совета Европы оставшийся долг по членским взносам за 2017 и 2018 годы, говорится в распоряжении правительства.
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Центральный защитник «Тамбова» Седрик Гогуа перешел в ЦСКА. 25-летний ивуариец подписал с московским клубом четырехлетний контракт.
Спорт-Экспресс 12:00
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Дональд Трамп отменил поездку в Польшу

Из-за надвигающегося на США урагана президент Дональд Трамп отменил визит в Польшу.
Коммерсантъ 17:24
Экономика

Forbes опубликовал список богатейших российских семей

Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
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«Зенит» и «Локомотив» узнали соперников по Лиге чемпионов

Петербургский «Зенит» сыграет в группе G c португальской «Бенфикой», французским «Лионом» и немецким «РБ Лейпцигом».
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Кино

Венецианский кинофестиваль открывается фильмом «Правда»

Новый фильм японского режиссера Хирокадзу Корээда "Правда" с Катрин Денев и Жюльет Бинош в главных ролях открывает 76-й Венецианский кинофестиваль.
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Политика

В партии Зеленского заявили о планах Порошенко устроить госпереворот

Журналисты издания "СТРАНА.ua" сфотографировали телефонную переписку депутата от партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Лизы Богуцкой, в которой говорится о намерении бывшего украинского лидера Петра Порошенко устроить государственный переворот.
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Армия и оружие

Йемен обвинил ОАЭ в нанесении авиаударов по правительственным войскам

МИД Йемена обвинил дислоцированных в Йемене эмиратских военных в нанесении авиаударов по правительственным войскам на юге Йемена, что привело к гибели военнослужащих и гражданских лиц, потребовал от СБ ООН осудить это нападение.
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Возрожденный Mitsubishi Lancer Evolution может стать кроссовером

Возрождённую модель Mitsubishi Lancer Evolution могут выпустить в виде кроссовера.
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Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов

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До конца света остался один день: сбудется ли страшное предсказание

В СМИ часто встречаются пророчества известных и малоизвестных пророков, которые в результате не сбываются.
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Абубакар Нурмагомедов выступит на турнире UFC в Москве

Российский боец Абубакар Нурмагомедов выступит на турнире UFC в Москве, который пройдет 9 ноября.
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Петиция против приостановки работы парламента Британии набрала 1 млн

Более миллиона британцев подписали петицию против приостановки работы парламента.
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Экс-президент Украины, депутат от фракции "Европейская солидарность" Петр Порошенко потребовал, чтобы в Верховной раде не звучали обвинения в его адрес без доказательств.
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