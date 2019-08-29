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ТАСССчетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
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Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста
RT на русском 18:29
Здоровье
Челябинские власти опровергли слухи об увольнениях врачей в Трехгорном
Власти Челябинской области опровергли информацию об увольнении нескольких медработников из больницы города Трехгорный.
Российская газета 10:28
Политика
Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»
В США губернатор штата Флорида Рон Де Сантис ввел в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан".
Российская газета вчера в 18:24
Космос
На пусковой площадке в Иране взорвалась ракета
На стартовой площадке иранского космического центра взорвалась ракета.
Вести.Ru 14:44
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия 18:28
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Армия и оружие
Трамп назвал космос следующей областью военных действий
Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальной начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.
РИА Новости 16:43
Политика
Лукашенко передал Трампу кортик через Болтона
RT на русском 11:25
Кино
Prada устроит в Венеции вечеринку в честь Педро Альмодовара
В четверг вечером один из звёздных гостей Венецианского фестиваля, испанский режиссёр Педро Альмодовар (Pedro Almodóvar), отметит своё получение почётной премии «Золотой лев» на вечеринке в здании 14 века в Венеции.
Профиль 09:00
Общество
Врачи рассказали, кому вредно пить кофе
Людям с хронической усталостью лучше воздержаться от употребления кофе, заявила "Вечерней Москве" диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.
РИА Новости 15:40
Политика
Стали известны детали обмена заключенными с Украиной
Часть украинцев, осужденных в России по обвинению в подготовке диверсий в Крыму, не смогут участвовать в обмене с Украиной, узнал «Коммерсант».
Телеканал 360° 19:03
Общество
Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе
Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".
Газета.Ru 12:42
Футбол
Португалия вновь приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
Суммарный коэффициент России в таблице УЕФА составляет 42,716 балла, Португалии - 42,049 балла.
ТАСС 17:29
Футбол
Определились все участники группового этапа Лиги Европы
По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира в сезоне-2019/20.
RT на русском 16:59
Политика
Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку
Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.
RT на русском 18:44
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
Дилетант вчера в 09:48
Футбол
Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
Ивуарийский защитник Седрик Гогуа в ближайшее время может стать футболистом московского ЦСКА.
RT на русском 05:10
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Гаджеты
Apple представит новый iPhone 10 сентября
Коммерсантъ 13:51
Футбол
«Зенит» арендовал у «Ахмата» 18-летнего Хубулова
Футбольные клубы «Зенит» и «Ахмат» достигли соглашения об аренде полузащитника Владимира Хубулова.
News.ru 07:16
Общество
В Екатеринбурге массово уволились педагоги
Увольнения произошли в течение лета. Ушли пятеро педагогов младшего звена и ещё пятеро среднего и старшего.
REGNUM 06:47
Политика
Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.
RT на русском 10:04
Космос
Российские космонавты перестанут мочиться на колесо автобуса
Российские космонавты могут прервать многолетнюю традицию мочиться перед стартом на колесо автобуса, доставившего их к космодрому.
Ruposters.ru 07:29
Политика
Поклонская посоветовала Волкеру «выспаться» после слов о Крыме
РИА Новости вчера в 06:15
Гаджеты
OnePlus 7T получит тройную камеру и дисплей с частотой 90 Гц
Megaobzor.com 14:52
Политика
Королева Великобритании одобрила приостановку работы парламента
ПолитРоссия вчера в 10:16
Происшествия
Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой
Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.
ТАСС 13:26
Кино
Умер французский актёр Мишель Омон
Французский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни.
RT на русском 11:57
Политика
Деревянную статую Трампа установили на родине его супруги Меланьи
В Словении — на родине жены американского президента Маланьи — установили деревянную статую Дональда Трампа.
РЕН ТВ 18:16