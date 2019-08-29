Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.

Здоровье Челябинские власти опровергли слухи об увольнениях врачей в Трехгорном Власти Челябинской области опровергли информацию об увольнении нескольких медработников из больницы города Трехгорный.

Политика Губернатор Флориды объявил режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан» В США губернатор штата Флорида Рон Де Сантис ввел в среду режим чрезвычайного положения в связи с приближением урагана "Дориан".

Космос На пусковой площадке в Иране взорвалась ракета На стартовой площадке иранского космического центра взорвалась ракета.

Политика Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Армия и оружие Трамп назвал космос следующей областью военных действий Президент США Дональд Трамп объявил на церемонии об официальной начале работы космического командования США и назвал космос следующей областью военных действий.

Кино Prada устроит в Венеции вечеринку в честь Педро Альмодовара В четверг вечером один из звёздных гостей Венецианского фестиваля, испанский режиссёр Педро Альмодовар (Pedro Almodóvar), отметит своё получение почётной премии «Золотой лев» на вечеринке в здании 14 века в Венеции.

Общество Врачи рассказали, кому вредно пить кофе Людям с хронической усталостью лучше воздержаться от употребления кофе, заявила "Вечерней Москве" диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Политика Стали известны детали обмена заключенными с Украиной Часть украинцев, осужденных в России по обвинению в подготовке диверсий в Крыму, не смогут участвовать в обмене с Украиной, узнал «Коммерсант».

Общество Депутаты ГД оценили идею перехода к 12-часовой рабочей неделе Депутаты Госдумы России прокомментировали идею перехода к 12-часовой рабочей неделе. Об этом информирует РИА "Новости".

Футбол Определились все участники группового этапа Лиги Европы По итогам ответных матчей раунда плей-офф квалификации Лиги Европы определились все участники группового этапа турнира в сезоне-2019/20.

Политика Зеленский назначил генпрокурором Украины Рябошапку Украинский лидер Владимир Зеленский назначил генеральным прокурором Украины Руслана Рябошапку.

Футбол Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА Ивуарийский защитник Седрик Гогуа в ближайшее время может стать футболистом московского ЦСКА.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Футбол «Зенит» арендовал у «Ахмата» 18-летнего Хубулова Футбольные клубы «Зенит» и «Ахмат» достигли соглашения об аренде полузащитника Владимира Хубулова.

Общество В Екатеринбурге массово уволились педагоги Увольнения произошли в течение лета. Ушли пятеро педагогов младшего звена и ещё пятеро среднего и старшего.

Политика Глава ФАС предложил уничтожить госкорпорации для развития конкуренции Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил программу мер по выявлению и пресечению картелей и соглашений, которые ограничивают конкуренцию.

Космос Российские космонавты перестанут мочиться на колесо автобуса Российские космонавты могут прервать многолетнюю традицию мочиться перед стартом на колесо автобуса, доставившего их к космодрому.

Происшествия Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.

Кино Умер французский актёр Мишель Омон Французский актёр Мишель Омон скончался на 83-м году жизни.