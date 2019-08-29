Авто

ТАССТАСССчетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
Читать в источнике
Комментировать19

Подробнее о событии

Счетная палата предложила изменить принцип расчета транспортного налога

Коммерсантъ10:55

Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

ТАСС05:38

Счетная палата предложила начислять транспортные налоги по-новому

REGNUM07:03

В России предложили изменить начисление транспортного налога

Комсомольская правда07:02

В СП предложили скорректировать транспортный налог

News.ru06:42

Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

Московский Комсомолец06:37

Счетная палата предложила изменить порядок расчета налога на дорогие авто

РБК09:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 13:21, Ашберн
Происшествия

В Ленинградской области полиция ищет потерявшуюся в лесу девочку

Полиция начала поиски пропавшей девочки в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
РИА Новости 11:33
Футбол

Спартак — Брага 0:0 (1-й тайм)

Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Политика

Назначен новый министр обороны Украины

На Украине назначили нового министра обороны страны. Им стал внештатный советник президента Андрей Загороднюк.
ТК Звезда 12:35
Энергетика

Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу

Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41
Здоровье

Невролог рассказал о болезни, от которой умер актер Числов

Невролог Александр Комаров рассказал о болезни, в результате которой скончался 54-летний актер Александр Числов.
Народные новости 13:03
Политика

Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции

"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
РИА Новости 07:13
Футбол

Стали известны соперники «Зенита» в Лиге чемпионов

RT на русском 12:55
Происшествия

Родители умершей в Турции россиянки обвинили врачей в краже органов

Газета.Ru 03:38
Общество

Роспотребнадзор Москвы нашел нарушения у 98% торговцев шаурмой

РИА Новости 11:06
Политика

МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Здоровье

В Минздраве назвали число нуждающихся в запрещенном «Фризиуме» детей

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд.
Известия 10:00
Политика

В Госдуме назвали Зурабишвили условия для диалога с Грузией

Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ответил на слова грузинского президента Саломе Зурабишвили, назвавшей условие для возобновления диалога с Россией.
iReactor вчера в 14:54
Экономика

Срок выплаты возмещения вкладчикам в течение трех-четырех лет может сократиться

Срок выплаты страхового возмещения вкладчикам может сократиться до семи с 14 дней на горизонте трех-четырех лет, сообщил глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев на заседании экспертно-аналитического совета АСВ.
ТАСС 12:16
Экономика

АФК «Система» оценила свою долю в «Детском мире»

АФК «Система» Владимира Евтушенкова впервые назвала приемлемую цену для продажи контрольного пакета акций крупнейшего ритейлера товаров для детей – группы компаний «Детский мир».
Ведомости 12:45
Политика

Осипов заявил Путину о спецпрограммах восстановления соцобъектов и ЖКХ

Краевые власти разрабатывают спецпрограмму в целях исправления ситуации и сверяют ее с Минстроем РФ.
Московский Комсомолец Чита 09:50
Музыка

Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым

Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Армия и оружие

Трое военных ДНР погибли, пять ранены в результате обстрела со стороны ВСУ

ТАСС 12:42
Шоу-бизнес

Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»

В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
Суть событий 08:13
Политика

Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину

Газета.Ru 07:38
Здоровье

Главврачей нижнетагильских больниц временно отстранили от работы

Главные врачи двух больниц в Нижнем Тагиле отстранены от работы до окончания проверки, начатой после массового увольнения хирургов.
REGNUM 03:19
Политика

Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Экономика

«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги

В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 20:49
Армия и оружие

Над Волгой около Октябрьска на малой высоте пролетели истребители

ГТРК Самара 10:18
Политика

Спикер Рады выключил микрофон говорившему по-русски депутату

Спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегу Волошину.
Lenta.ru 13:03
Общество

Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю

В будущем, с развитием искусственного интеллекта, люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю.
Ведомости 03:24
Общество

В Москве убрали афиши рэпера Face после его выступления на митинге 10 августа

Эхо Москвы 10:04
Общество

В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии

После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Политика

Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан

Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Шоу-бизнес

Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева

8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Как работают Яндекс.Новости?
Главное