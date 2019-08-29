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ТАСССчетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
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Происшествия
В Ленинградской области полиция ищет потерявшуюся в лесу девочку
Полиция начала поиски пропавшей девочки в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили РИА Новости в ГУМВД по Петербургу и Ленобласти.
РИА Новости 11:33
Футбол
Спартак — Брага 0:0 (1-й тайм)
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Политика
Назначен новый министр обороны Украины
На Украине назначили нового министра обороны страны. Им стал внештатный советник президента Андрей Загороднюк.
ТК Звезда 12:35
Энергетика
Украина договорилась о поставках газа из США через Польшу
Польский энергетический концерн PGNiG и группа «Энергетические ресурсы Украины» (ЭРУ) подписали договор, согласно которому польская сторона будет поставлять украинской стороне сжиженный природный газ (СПГ), закупаемый в США, говорится в сообщениях компаний.
Коммерсантъ 06:41
Здоровье
Невролог рассказал о болезни, от которой умер актер Числов
Невролог Александр Комаров рассказал о болезни, в результате которой скончался 54-летний актер Александр Числов.
Народные новости 13:03
Политика
Глава ФАС призвал уничтожить госкорпорации для развития конкуренции
"Надо уничтожить российские госкорпорации, перевести их в другие организационные формы, в акционерные общества", - сказал Артемьев в ответ на вопрос, какие идеи будут заложены в Национальный план развития конкуренции на 2021-2024 годы.
РИА Новости 07:13
Футбол
Стали известны соперники «Зенита» в Лиге чемпионов
RT на русском 12:55
Политика
МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
Здоровье
В Минздраве назвали число нуждающихся в запрещенном «Фризиуме» детей
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова рассказала о препарате «Фризиум», за приобретение которого россиянка едва не пошла под суд.
Известия 10:00
Политика
В Госдуме назвали Зурабишвили условия для диалога с Грузией
Член комитета Государственной думы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев ответил на слова грузинского президента Саломе Зурабишвили, назвавшей условие для возобновления диалога с Россией.
iReactor вчера в 14:54
Экономика
Срок выплаты возмещения вкладчикам в течение трех-четырех лет может сократиться
Срок выплаты страхового возмещения вкладчикам может сократиться до семи с 14 дней на горизонте трех-четырех лет, сообщил глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Юрий Исаев на заседании экспертно-аналитического совета АСВ.
ТАСС 12:16
Экономика
АФК «Система» оценила свою долю в «Детском мире»
АФК «Система» Владимира Евтушенкова впервые назвала приемлемую цену для продажи контрольного пакета акций крупнейшего ритейлера товаров для детей – группы компаний «Детский мир».
Ведомости 12:45
Политика
Осипов заявил Путину о спецпрограммах восстановления соцобъектов и ЖКХ
Краевые власти разрабатывают спецпрограмму в целях исправления ситуации и сверяют ее с Минстроем РФ.
Московский Комсомолец Чита 09:50
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Шоу-бизнес
Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
Суть событий 08:13
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину
Газета.Ru 07:38
Здоровье
Главврачей нижнетагильских больниц временно отстранили от работы
Главные врачи двух больниц в Нижнем Тагиле отстранены от работы до окончания проверки, начатой после массового увольнения хирургов.
REGNUM 03:19
Политика
Болтон рассказал об итогах переговоров с Лукашенко
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что на прошедшей в четверг в Минске встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко не было принято никаких конкретных решений по проблемным вопросам в отношениях между странами.
РИА Новости 10:41
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Экономика
«Ъ» выяснил, почему российские банкоматы принимали игрушечные деньги
В России старая модель банкоматов принимала купюры "банка приколов", сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru вчера в 20:49
Политика
Спикер Рады выключил микрофон говорившему по-русски депутату
Спикер Верховной Рады и лидер партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков отключил микрофон выступавшему на русском языке депутату от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Олегу Волошину.
Lenta.ru 13:03
Общество
Джек Ма предсказал переход на 12-часовую рабочую неделю
В будущем, с развитием искусственного интеллекта, люди смогут перейти на 12-часовую рабочую неделю.
Ведомости 03:24
Общество
В Москве убрали афиши рэпера Face после его выступления на митинге 10 августа
Эхо Москвы 10:04
Общество
В Кузбассе пенсионерка добилась перерасчёта пенсии
После вмешательства прокуратуры Пенсионный фонд России сделал перерасчёт пенсии жительнице Кемерова, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 00:14
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50