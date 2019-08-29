Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.

Политика Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.

Политика Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.

Происшествия Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.

Происшествия Самолет Ан-2 экстренно сел на поле в Ростовской области Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку на поле в Миллеровском районе Ростовской области.

Политика Зеленский поставил перед Радой задачу «возвращения Крыма» Прежде всего, сказал Зеленский депутатам, украинцы ждут "укрепления обороны, завершения войны в Донбассе, а также возвращения Крыма".

Политика Рада утвердила нового главу СБУ Верховная рада утвердила Ивана Баканова новым главой Службы безопасности Украины.

Политика Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.

Политика Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».

Футбол Спартак — Брага 0:0 (1-й тайм) Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.

Политика Грузия захотела экономической свободы от России Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции.

Экономика Forbes опубликовал список богатейших российских семей Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.

Шоу-бизнес Влад Соколовский побывал на концерте Риты Дакоты Дакота нашла в себе силы и простила мужа, а накануне она провела свой концерт, где появился сам Влад Соколовский.

Политика МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.

Шоу-бизнес Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят» В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.