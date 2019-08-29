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ТАСССчетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
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Футболист «Тамбова» Гогуа проходит медосмотр для ЦСКА
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Политика
Politico: Трамп распорядился пересмотреть военную помощь Украине
Президент США Дональд Трамп отдал распоряжение провести пересмотр военной помощи Украине, которая в 2019 финансовом году в соответствии с военным бюджетом США составляет $250 млн.
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Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
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Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Происшествия
Самолет Ан-2 экстренно сел на поле в Ростовской области
Самолет Ан-2 совершил вынужденную посадку на поле в Миллеровском районе Ростовской области.
РБК 11:43
Политика
Зеленский поставил перед Радой задачу «возвращения Крыма»
Прежде всего, сказал Зеленский депутатам, украинцы ждут "укрепления обороны, завершения войны в Донбассе, а также возвращения Крыма".
Московский Комсомолец 10:21
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Актер Александр Числов умер в 54 года
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На МКС сработала аварийная сигнализация
Газета.Ru 10:59
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Apple назвала дату презентации новых продуктов
Ведомости 13:27
Политика
Рада утвердила нового главу СБУ
Верховная рада утвердила Ивана Баканова новым главой Службы безопасности Украины.
Life.ru 13:02
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Политика
Кикабидзе назвал поездки в Россию отсутствием гордости
Грузинский актер и певец Вахтанг Кикабидзе вновь опроверг слухи о своих поездках в Россию. Об этом сообщает издание «Квирис палитра».
Lenta.ru 13:13
Шоу-бизнес
Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Футбол
Спартак — Брага 0:0 (1-й тайм)
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Политика
Грузия захотела экономической свободы от России
Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили во время выступления на международном форуме MEDEF во Франции.
РИА Новости 11:33
Экономика
Forbes опубликовал список богатейших российских семей
Семья Гуцериевых (группа "Сафмар") вновь заняла первое место в списке самых успешных предпринимательских семей в России по версии журнала Forbes, следует из рейтинга, опубликованного в среду на сайте издания.
ТАСС вчера в 04:30
Происшествия
Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии
Известия 08:22
Политика
Иран провел неудачный запуск ракеты
Взгляд.ру 12:50
Шоу-бизнес
Влад Соколовский побывал на концерте Риты Дакоты
Дакота нашла в себе силы и простила мужа, а накануне она провела свой концерт, где появился сам Влад Соколовский.
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Главврачей нижнетагильских больниц отстранили от работы
Главврачей нижнетагильских больниц отстранили от работы.
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МИД Белоруссии прокомментировал отказ Лукашенко ехать в Польшу
Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз прокомментировал публикации о причинах отказа Александра Лукашенко ехать в Варшаву на памятные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны.
РИА Новости 05:31
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В Екатеринбурге мать троих детей умерла после удаления зуба
Российская газета 05:08
Кино
Открывается 76-й Венецианский кинофестиваль
Завершится Венецианский фестиваль 7 сентября.
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Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
Суть событий 08:13
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Скворцова сообщила о состоянии здоровья врачей, лечивших пострадавших в Северодвинске
Интерфакс 10:27
Технологии
Первую в России пилотную 5G-сеть запустили в Кронштадте
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Политика
Зеленский внес в Раду законопроект «Об обороне Украины»
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение в Верховную Раду девятого созыва законопроект о внесении изменений в закон «Об обороне Украины».
Комсомольская правда 10:03
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Умер французский актер Мишель Омон
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