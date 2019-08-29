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ТАССТАСССчетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
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Счетная палата предложила изменить принцип расчета транспортного налога

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