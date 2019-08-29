Авто
ТАСССчетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
Читать в источнике
Оценить48
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 22:33, Вашингтон
Политика
ОНК: украинца Романа Сущенко доставили в СИЗО «Лефортово»
Украинский журналист Роман Сущенко, осужденный в России по обвинению в шпионаже, находится в московском СИЗО «Лефортово».
Дождь 11:15
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Общество
Васильева оценила запрет мобильных телефонов в школах
Рекомендации по ограничению мобильных телефонов в школах могут вызвать непонимание со стороны родителей, учеников и учителей.
Российская газета 14:37
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на заявление Трампа о военных действиях в космосе
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа, назвавшего космос следующей областью военных действий.
РБК 20:16
Технологии
Счетная палата не нашла приложение Росстата за миллионы рублей
Росстат заключил контракт с ЗАО «Ланит» на 65 млн руб. на обновление дизайна сайта, внедрение единой системы управления контентом и создание мобильного приложения для iOS и Android, но приложения в App Store и Google Play так и не появились.
Коммерсантъ вчера в 20:52
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова поделилась феноменом похудения
Фото: Анастасия Волочоква до и после похудения Балерину возмутило до глубины души, что все только и говорят о том, что она постройнела.
Bimru.ru 12:42
Политика
Bloomberg: США хотят взыскать с КНР императорские долги
Вашингтон изучает возможность взыскания с властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.
Российская газета 21:34
Кино
Умер известный актер Александр Числов
Вечерний курьер 05:54
Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия вчера в 20:42
Политика
Зеленский назвал возвращение Крыма одной из главных целей новой Рады
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из главных целей Верховной рады девятого созыва является возвращение полуострова Крым в состав государства.
News.ru 10:24
Кино
Бриенна Тарт из «Игры престолов» рассказала об интимной сцене с Джейме
Актриса Гвендолин Кристи, исполнившая роль Бриенны Тарт в сериале "Игра престолов", прокомментировала постельную сцену с Джейме Ланнистером, сыгранного Николаем Костером-Вальдау.
РЕН ТВ 20:00
Гаджеты
Redmi представила смартфон Redmi Note 8
Redmi официально представила смартфон Redmi Note 8. Redmi Note 8 стал заметно лучше своего предшественника.
ITZine.ru 07:33
Происшествия
В СМИ появилась американская версия взрыва в Северодвинске
Взрыв у северного побережья России произошел во время миссии по подъему ядерной ракеты со дна океана, сообщает CNBC со ссылкой на источники, осведомленные об оценке произошедшего разведывательными службами США.
Газета.Ru 16:46
Гаджеты
Apple назначила презентацию новых iPhone на 10 сентября
Apple анонсировала ежегодную презентацию новых продуктов, она пройдет 10 сентября (вторник) с 20:00 по Москве.
Дождь 13:01
Политика
Дважды продавшая Путину мороженое девушка растворилась вместе с лотком
Многие умилились сценой, в которой президент России Владимир Путин купил своему турецкому коллеге Эрдогану мороженое на авиасалоне в Жуковском.
Московский Комсомолец вчера в 10:11
Экономика
Вкладчикам сократят срок возмещения выплаты до одной недели
Вкладчикам могут сократить срок выплаты страхового возмещения до одной недели вместо 14 дней в течение трех-четырех лет.
ФедералПресс 13:15
Происшествия
Lamborghini и BMW столкнулись в центре Москвы
Российская газета 20:25
Политика
Опубликована переписка о планах Порошенко устроить Майдан
Журналисты засняли, как депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая переписывается в здании парламента о том, что экс-президент Украины Петр Порошенко готовит переворот.
РИА Новости 09:39
Происшествия
В Кузбассе двое рабочих погибли при столкновении грузовых вагонов
В момент перестановки, вагонов произошло их столкновение, в опасной зоне находилось трое рабочих.
Российская газета 07:06
Здоровье
Хирурги из Нижнего Тагила отозвали заявления об увольнении
Все хирурги из Нижнего Тагила, ранее написавшие заявления об увольнении, согласились продолжить работу, заявила министр здравоохранения Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:55
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 17:24
Здоровье
Врачи рассказали про самые нелепые ошибки своих пациентов
РИА Новости 15:49
Общество
Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре превысил семь метров
Уровень воды у Комсомольска-на-Амуре утром в четверг достиг 703 сантиметров, сообщается на сайте краевого правительства.
РИА Новости вчера в 21:33
Общество
В Госдуме предложили продлить летние каникулы до октября
Власов в своем письме вице-премьеру отметил, что уровень нагрузки на учеников и студентов на данный момент очень высок: практически все экзамены заканчиваются к началу июля, и фактически каникулы длятся всего 2 месяца.
РИА Новости 20:35
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев рассказал о борьбе за квартиру умершего отца
Собеседник вчера в 09:03
Армия и оружие
Кафедра ВДВ Общевойсковой академии ВС РФ отмечает 50-летие
Кафедра Воздушно-десантных войск Общевойсковой академии Вооруженных Сил РФ отмечает 29 августа свой 50-летний юбилей.
ТК Звезда вчера в 18:24
Шоу-бизнес
Лолита заявила, что ее бывший супруг уже встретил другую женщину
Российская певица Лолита Милявская заявила, что ее бывший муж Дмитрий Иванов уже занят. Об этом она сообщила в Instagram.
Народные новости 21:57