Авто

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецСчетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

Начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом необходимо усовершенствовать, пишет в отчете СП. Сейчас повышающий коэффициент применяется в отношении легковых автомобилей, цена которых составляет более 3 миллионов рублей.
Читать в источнике
Комментировать22

Подробнее о событии

Счетная палата предложила изменить принцип расчета транспортного налога

Коммерсантъ10:55

Счетная палата предложила изменить порядок расчета налога на дорогие авто

РБК09:07

Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

ТАСС05:38

В России предложили изменить начисление транспортного налога

Комсомольская правда07:02

В СП предложили скорректировать транспортный налог

News.ru06:42

Счетная палата предложила изменить начисление транспортного налога

Московский Комсомолец06:37

Счетная палата предложила начислять транспортные налоги по-новому

REGNUM07:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 14:40, Вашингтон
Общество

Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России

В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
Известия вчера в 20:42
Политика

Лукашенко передал подарки Трампу

Взгляд.ру 12:14
Происшествия

Годовалый малыш пропал из дома в Башкирии

Известия 08:22
Армия и оружие

В ДНР погибли трое ополченцев из-за обстрела ВСУ

Известия 14:26
Политика

Премьер Украины предложил переназначить Авакова на пост главы МВД

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил переназначить Арсена Авакова на пост главы МВД.
RT на русском 13:42
Футбол

Спартак — Брага 0:2 (2-й тайм)

Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
Происшествия

Жители дома на юге Москвы сообщили об эвакуации из-за гранаты

В Северном Чертаново на юге Москвы частично эвакуируют жилой дом из-за обнаруженного в водосточной трубе предмета, похожего на гранату.
РБК 14:32
Кино

Актер Александр Числов умер в 54 года

Известия 05:13
Гаджеты

Apple назвала дату презентации новых продуктов

Ведомости 13:27
Политика

Армения не примет участия в памятных мероприятиях 1 сентября в Польше

Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
RT на русском 12:34
Авто

Компания Opel подтвердила возвращение марки на российский рынок

Марка Opel вернется на российский рынок в четвертом квартале 2019 года.
Автоновости дня вчера в 09:21
Политика

Зурабишвили призвала уменьшить экономическую зависимость от России

Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили в ходе выступления на международном форуме MEDEF во Франции.
RT на русском 12:32
Кино

Французский актер из «Невезучих» Мишель Омон умер в возрасте 82 лет

Французский актер кино и театра Мишель Омон скончался в возрасте 82 лет в ночь с 28 на 29 августа.
NewInform 13:49
Авто

Представлен трёхколёсный электрокар с запасом хода в 1600 километров

Американская компания Aptera, которая обанкротилась в 2011 году и недавно возродилась с прежними создателями, представила новый вариант своего трёхколёсника — с двухместным каплевидным кузовом и новой электрической силовой установкой с огромным запасом хода.
Журнал Авто.ру 10:52
Происшествия

Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд

Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Космос

На МКС сработала аварийная сигнализация

Инфорос 10:23
Авто

Great Wall продемонстрировала пикап P-Series Pao

Китайская компания Great Wall является самым крупным автопроизводителем внедорожников и пикапов в стране.
32CARS.ru 05:57
Армия и оружие

Колумбийские повстанцы FARC объявили войну правительству

Взгляд.ру 11:58
Шоу-бизнес

Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева

8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
Теннис

Гаспарян взяла один гейм у Конты во втором круге US Open

Матч ТВ 14:34
Шоу-бизнес

Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»

В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
Суть событий 08:13
Игры

Capcom готовит новую игру во вселенной Resident Evil

News.ru 06:30
Экономика

У жителей России снижается доверие к небольшим банкам

Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
REGNUM 02:35
Происшествия

Отец умершей в Турции россиянки заподозрил врачей в продаже органов

Известия 01:49
Политика

Кикабидзе признался в желании «разрушить» российскую политику

Грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что любит русских людей, но не любит российскую политику, которую мечтает «разрушить».
Московский Комсомолец 06:02
Технологии

МТС запустила пилотную зону 5G в Москве

Газета.Ru 14:24
Футбол

Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА

Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19.
Sportbox.RU 13:23
Киберспорт

У PlanetSide Arena появилась дата выхода в ранний доступ Steam

Игромания.ру 14:16
Политика

Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе

Ранее Вадим Пристайко стал новой главой МИД Украины.
Газета.Ru 14:25
Происшествия

Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой

Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.
ТАСС 13:26
Как работают Яндекс.Новости?
Главное