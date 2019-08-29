Авто
Московский КомсомолецСчетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Начисление транспортного налога с повышающим коэффициентом необходимо усовершенствовать, пишет в отчете СП. Сейчас повышающий коэффициент применяется в отношении легковых автомобилей, цена которых составляет более 3 миллионов рублей.
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Общество
Шесть миллионов неработающих предпенсионеров обнаружили в России
В России официально трудоустроены только 40% из 10,1 млн граждан предпенсионного возраста, выяснили «Известия», проанализировав данные статистики.
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил переназначить Арсена Авакова на пост главы МВД.
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Спартак — Брага 0:2 (2-й тайм)
Московский "Спартак", уступив в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы "Браге" в Португалии, в четверг принимает соперника на стадионе "Открытие Арена" и попытается отыграть гандикап и пробиться в групповую стадию турнира.
Газета.Ru 04:47
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В Северном Чертаново на юге Москвы частично эвакуируют жилой дом из-за обнаруженного в водосточной трубе предмета, похожего на гранату.
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Актер Александр Числов умер в 54 года
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Apple назвала дату презентации новых продуктов
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Власти Армении не приняли приглашение на памятные мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны, которые состоятся 1 сентября в Варшаве.
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Компания Opel подтвердила возвращение марки на российский рынок
Марка Opel вернется на российский рынок в четвертом квартале 2019 года.
Автоновости дня вчера в 09:21
Политика
Зурабишвили призвала уменьшить экономическую зависимость от России
Грузии необходимо уменьшить экономическую зависимость от России, заявила президент страны Саломе Зурабишвили в ходе выступления на международном форуме MEDEF во Франции.
RT на русском 12:32
Кино
Французский актер из «Невезучих» Мишель Омон умер в возрасте 82 лет
Французский актер кино и театра Мишель Омон скончался в возрасте 82 лет в ночь с 28 на 29 августа.
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Авто
Представлен трёхколёсный электрокар с запасом хода в 1600 километров
Американская компания Aptera, которая обанкротилась в 2011 году и недавно возродилась с прежними создателями, представила новый вариант своего трёхколёсника — с двухместным каплевидным кузовом и новой электрической силовой установкой с огромным запасом хода.
Журнал Авто.ру 10:52
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02
Космос
На МКС сработала аварийная сигнализация
Инфорос 10:23
Авто
Great Wall продемонстрировала пикап P-Series Pao
Китайская компания Great Wall является самым крупным автопроизводителем внедорожников и пикапов в стране.
32CARS.ru 05:57
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Наргиз обвинила Ольгу Серябкину в своем уходе с лейбла Максима Фадеева
8 августа стало известно, что лейбл MALFA разорвал контракт с Наргиз.
Lenta.ru 10:50
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Лолита ответила на совет помириться с мужем: «Он давно занят»
В недалеком прошлом Лолита вырвала мужа из лап сектантов, а тот, в свою очередь, помогал ей следить за здоровьем.
Суть событий 08:13
Экономика
У жителей России снижается доверие к небольшим банкам
Отмечается, что с чистым оттоком средств населения за последний год — с июля 2018 года по июль 2019 года — столкнулись 53% банков в России.
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Кикабидзе признался в желании «разрушить» российскую политику
Грузинский актёр и певец Вахтанг Кикабидзе заявил, что любит русских людей, но не любит российскую политику, которую мечтает «разрушить».
Московский Комсомолец 06:02
Технологии
МТС запустила пилотную зону 5G в Москве
Газета.Ru 14:24
Футбол
Ван Дейк стал лучшим игроком прошлого сезона по версии УЕФА
Защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком Лиги чемпионов сезона-2018/19.
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У PlanetSide Arena появилась дата выхода в ранний доступ Steam
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Новый глава МИД Украины озвучил условия амнистии в Донбассе
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Происшествия
Пропавшую в лесу в Ленобласти шестилетнюю девочку нашли живой
Спасатели, полицейские и добровольцы нашли шестилетнюю девочку, которая пропала в лесу в Тосненском районе Ленинградской области, сообщили ТАСС в четверг в региональном ГУ МВД.
ТАСС 13:26