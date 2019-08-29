Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.

Экономика Forbes назвал лучшие банки для миллионеров Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг российских и иностранных банков, предлагающих клиентам услуги private banking.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.

Гаджеты Garmin представляет Fēnix 6 с прозрачной солнечной панелью По словам Garmin, часы Fēnix 6 должны быть с новой функцией Power Manager на срок до 21 дня при одной зарядке батареи, к которой 6X Pro Solar Door может добавить свою встроенную солнечную панель на срок до трех дней.

Политика Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.

Экономика США изучают идею потребовать выплаты имперских долгов у Китая Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.

Армия и оружие Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.

Авто Концепт Great Wall и Brabus покажут во Франкфурте На автосалоне во Франкфурте, который откроется в начале сентября, состоится презентация концептуального электрокроссовера Wey-S.

Армия и оружие Йемен обвинил ОАЭ в нанесении авиаударов по правительственным войскам МИД Йемена обвинил дислоцированных в Йемене эмиратских военных в нанесении авиаударов по правительственным войскам на юге Йемена, что привело к гибели военнослужащих и гражданских лиц, потребовал от СБ ООН осудить это нападение.

Экономика ВЭБ может профинансировать строительство комплекса глубокой переработки углеводородов ВЭБ может профинансировать строительство одного из крупнейших в мире комплексов глубокой переработки углеводородов, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Наука В Эфиопии ученые обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.

Происшествия Врача-вампира из Челябинска отправили в психбольницу на лечение Ленинский районный суд вынес приговор Борису Кондрашину. Его отправили в психиатрическую больницу.

Гаджеты Стив Возняк: «Apple давно следовало разделить» "Жаль, что Apple не разделилась давным-давно и не создала независимые подразделения в разных городах и не дала им возможности думать независимо, как делала Hewlett Packard, когда я там работал", - сказал Возняк.

Политика Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.

Футбол «Монако» согласовал с «Интером» сумму трансфера Икарди «Монако» согласовал с «Интером» сумму трансфера нападающего миланского клуба Мауро Икарди, сообщается на сайте известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Наука Крупный мозг и длинный кишечник оказались эволюционными конкурентами Что любопытно, в суровых и требовательных условиях полярных широт промежуточные варианты практически исчезают, птицы с мозгом и кишечником средних размеров здесь уже не встречаются либо вынуждены полагаться на постоянные миграции.

Политика Верховная рада одобрила отставку генпрокурора Луценко Верховная рада Украины одобрила отставку Юрия Луценко с поста генпрокурора, сообщают «Украинские новости».

Футбол «Спартак» вылетел из еврокубков после поражения от «Браги» Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой» завершился победой португальского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве.

Происшествия Спасатели эвакуировали двоих немецких альпинистов с Эльбруса В горах Кабардино-Балкарии туристам из Германии понадобилась помощь спасателей. У альпинистов были зафиксированы симптомы горной болезни.

Общество Врачи рассказали, кому вредно пить кофе Людям с хронической усталостью лучше воздержаться от употребления кофе, заявила "Вечерней Москве" диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.

Экономика Объем теневой экономики в России составил более 12% ВВП Объем ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) составил 12,7% ВВП в 2017 году, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.