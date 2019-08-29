Авто
ТАСССчетная палата предложила изменить начисление транспортного налога
Счетная палата выявила недостаточный уровень поступлений от уплаты россиянами имущественных налогов и предложила изменить начисление транспортного налога.
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Здоровье
В Приамурье выявили новый очаг африканской чумы свиней
Российская газета 01:32
Политика
Дональд Трамп отменил поездку в Польшу
Коммерсантъ 17:24
Общество
День знаний на ВДНХ: необычные праздничные линейки пройдут в столице
Москва Online 14:53
Музыка
Филипп Киркоров обматерил организаторов «Новой волны» в Сочи на видео
В Сочи в Краснодарском крае Филипп Киркоров устроил разнос организаторам фестиваля «Новая волна».
Регион online 06:23
Экономика
Forbes назвал лучшие банки для миллионеров
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг российских и иностранных банков, предлагающих клиентам услуги private banking.
Коммерсантъ 06:51
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Бухареста
Министерство обороны России к 75-летию освобождения Бухареста в ходе Великой Отечественной войны создало на своём сайте специальный раздел, где опубликованы рассекреченные документы об этом событии.
RT на русском 18:29
Гаджеты
Garmin представляет Fēnix 6 с прозрачной солнечной панелью
По словам Garmin, часы Fēnix 6 должны быть с новой функцией Power Manager на срок до 21 дня при одной зарядке батареи, к которой 6X Pro Solar Door может добавить свою встроенную солнечную панель на срок до трех дней.
Megaobzor.com 17:08
Политика
Парламент Венесуэлы не признал военное соглашение Каракаса и Москвы
Национальная ассамблея Венесуэлы, находящаяся под контролем оппозиции, объявила недействительным новое соглашение с Россией в военной сфере.
RT на русском 26 августа в 19:55
Экономика
США изучают идею потребовать выплаты имперских долгов у Китая
Администрация США обсуждает идею потребовать от властей КНР оплаты долгов по облигациям, выпущенным в период правления императоров.
Известия 16:52
Армия и оружие
Рогозин отреагировал на слова Трампа о военных действиях в космосе
По словам российского чиновника, все медленно движется к тому, что космос превратится в следующую область военных действий.
Газета.Ru 18:45
Авто
Концепт Great Wall и Brabus покажут во Франкфурте
На автосалоне во Франкфурте, который откроется в начале сентября, состоится презентация концептуального электрокроссовера Wey-S.
Autorating.ru 09:45
Армия и оружие
Йемен обвинил ОАЭ в нанесении авиаударов по правительственным войскам
МИД Йемена обвинил дислоцированных в Йемене эмиратских военных в нанесении авиаударов по правительственным войскам на юге Йемена, что привело к гибели военнослужащих и гражданских лиц, потребовал от СБ ООН осудить это нападение.
РИА Новости 07:01
Кино
Скончался актер Александр Числов
Свободная Пресса 05:37
Экономика
ВЭБ может профинансировать строительство комплекса глубокой переработки углеводородов
ВЭБ может профинансировать строительство одного из крупнейших в мире комплексов глубокой переработки углеводородов, сообщил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
ТАСС 10:06
Наука
В Эфиопии ученые обнаружили череп древнейшего вида австралопитеков
На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.
Ugpressa.ru вчера в 18:26
Происшествия
Врача-вампира из Челябинска отправили в психбольницу на лечение
Ленинский районный суд вынес приговор Борису Кондрашину. Его отправили в психиатрическую больницу.
Московский Комсомолец 05:18
Космос
Новый китайский спутник сломался после запуска
Газета.Ru 14:31
Гаджеты
Стив Возняк: «Apple давно следовало разделить»
"Жаль, что Apple не разделилась давным-давно и не создала независимые подразделения в разных городах и не дала им возможности думать независимо, как делала Hewlett Packard, когда я там работал", - сказал Возняк.
Хайтек+ 06:50
Политика
Рада предварительно одобрила снятие депутатской неприкосновенности
Верховная рада Украины предварительно (в первом чтении) одобрила проект закона о внесении изменений в Конституцию о снятии депутатской неприкосновенности.
Известия 18:28
Футбол
«Монако» согласовал с «Интером» сумму трансфера Икарди
«Монако» согласовал с «Интером» сумму трансфера нападающего миланского клуба Мауро Икарди, сообщается на сайте известного итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.
Sport24.ru 18:01
Наука
Крупный мозг и длинный кишечник оказались эволюционными конкурентами
Что любопытно, в суровых и требовательных условиях полярных широт промежуточные варианты практически исчезают, птицы с мозгом и кишечником средних размеров здесь уже не встречаются либо вынуждены полагаться на постоянные миграции.
Naked Science 26 августа в 20:01
Политика
Верховная рада одобрила отставку генпрокурора Луценко
Верховная рада Украины одобрила отставку Юрия Луценко с поста генпрокурора, сообщают «Украинские новости».
РБК 16:28
Футбол
«Спартак» вылетел из еврокубков после поражения от «Браги»
Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы между «Спартаком» и «Брагой» завершился победой португальского клуба со счетом 2:1. Встреча прошла на стадионе «Открытие Арена» в Москве.
РБК 15:20
Происшествия
Спасатели эвакуировали двоих немецких альпинистов с Эльбруса
В горах Кабардино-Балкарии туристам из Германии понадобилась помощь спасателей. У альпинистов были зафиксированы симптомы горной болезни.
Российская газета 19:01
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Вести.Ru вчера в 04:55
Общество
Врачи рассказали, кому вредно пить кофе
Людям с хронической усталостью лучше воздержаться от употребления кофе, заявила "Вечерней Москве" диетолог и гастроэнтеролог Нурия Дианова.
РИА Новости 15:40
Экономика
Объем теневой экономики в России составил более 12% ВВП
Объем ненаблюдаемой экономики России (теневое и неформальное производство) составил 12,7% ВВП в 2017 году, сообщил РБК со ссылкой на данные Росстата.
Коммерсантъ 02:03
Игры
THQ Nordic показала, как выглядит Knights of Honor II: Sovereign
Игромания.ру 16:02
Происшествия
Автогонщица разбилась насмерть при попытке установить рекорд
Новый рекорд Комбс установила в 2016 году — 769 километров в час.
Вести.Ru вчера в 15:02