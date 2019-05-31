Общество

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФVtomske.ru 00:00

Счетная палата подсчитала лимит ежедневных трат пенсионеров в РФ Средняя пенсия российских пенсионеров составляет 14 тысяч рублей.
Читать в источнике
Светлана Орлова
Конечно, принятые с этого года меры по повышению пенсионного возраста немного нивелируют ситуацию, но до конца проблему уровня жизни пенсионеров не решают.
— Светлана ОрловаРИА Новости вчера в 03:10
с чего всё началось

В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров

Российские пенсионеры при средней пенсии в 14 тысяч рублей с учетом обязательных расходов на жилье и лекарства могут потратить на себя не более 200 рублей в день, рассказала в интервью РИА Новости аудитор Счетной палаты России Светлана Орлова.
РИА Новостивчера в 03:10

Подробнее о событии

Пенсионеры дожили до 200 рублей в день

Московский Комсомолецвчера в 14:28

В Счетной палате рассказали о тратах пенсионеров

РИА Новостивчера в 03:10

Назван лимит ежедневных трат российских пенсионеров

Телеканал 360°вчера в 10:45

Счетная палата: у пенсионера остается не более 200 руб. в день на себя

Коммерсантъвчера в 10:14

Подсчитан лимит ежедневных трат российских пенсионеров

Lenta.ruвчера в 07:09

В Счетной палате рассказали, сколько денег пенсионер может тратить ежедневно

БИЗНЕС Onlineвчера в 03:40

В России пенсионер может потратить на еду не более 200 рублей в день, — констатировали в Счетной палате

Эхо Москвывчера в 14:31
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 07:07, Ашберн
Происшествия

Экс-губернатор Ивановской области задержан по делу о коррупции

Депутат Ивановской областной думы, бывший губернатор региона Павел Коньков задержан по подозрению в мошенничестве.
Обновлено в 04:22
Происшествия

Названо количество пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске

В результате взрывов на тротиловом заводе в Дзержинске под Нижним Новгородом пострадали четыре человека.
Обновлено в 06:12
Общество

В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

Путь к отмене роуминга В России ранее действовало несколько видов роуминга: национальный, внутрисетевой и отдельно по Крыму.
Обновлено вчера в 22:18
Происшествия

Роспотребнадзор раскрыл схему обмана в автосалонах

В Роспотребнадзоре рассказали о новых схемах обмана клиентов в автосалонах.
Обновлено в 02:13
Политика

Украине хотят предоставить статус главного союзника США вне НАТО

Ранее сообщалось, что ради НАТО Украина упразднит прапорщиков.
Обновлено в 04:46
Здоровье

На реконструкцию отделения анестезиологии и реанимации АОКБ выделят 297 миллионов

Обновлено вчера в 23:31
Политика

Россия расширила санкционный список представителей ЕС

Москва расширила список представителей стран ЕС, которым запрещается въезжать на территорию России.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия

В подмосковном Чехове загорелись три цистерны с топливом

"На улице Промышленная на базе частного предприятия загорелись три цистерны с дизтопливом", - сказал собеседник агентства.
Обновлено в 05:58
Игры

Новая Call of Duty: Modern Warfare выйдет 25 октября

Обновлено вчера в 03:11
Происшествия

В Забайкалье с рельсов сошли четыре вагона пассажирского поезда

Четыре вагона пассажирского поезда Новосибирск - Владивосток в субботу утром сошли с рельсов в Забайкалье.
Обновлено в 00:06
Политика

Запрет на поставки топлива на Украину вступил в силу

В России с 1 июня вступил в силу запрет на экспорт российского топлива на Украину.
Обновлено в 02:37
Политика

На Украине сменили правила написания русских фамилий

Новая редакция "Украинского правописания" обяжет изменить написание некоторых русских фамилий, следует из текста документа, в конце мая утвержденного правительством страны.
Обновлено вчера в 13:12
Хоккей

Михаил Пашнин подписал однолетний контракт с «Салаватом Юлаевым»

Обновлено в 06:33
Общество

Россиянам сократят новогодние каникулы

Новогодние каникулы 2020 года продлятся восемь дней. В этом году Новый год встречали десять дней и столько же - в прошлом году.
Обновлено вчера в 00:00
Футбол

Месси: ЧМ в России был нетипичным во многих аспектах

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины по футболу Лионель Месси вспомнил о неудачном выступлении своей национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России.
Обновлено в 03:50
Происшествия

В центре Москвы активисты движения «Лев против» устроили рейд «против алкоголиков и наркоманов»

Обновлено в 01:02
Происшествия

На Сицилии произошло извержение вулкана Этна

На итальянском острове Сицилия произошло извержение вулкана Этна, который является крупнейшим из действующих на территории Европы.
Обновлено вчера в 14:06
Политика

Вице-премьер Украины пригрозил власти переворотом из-за языка

Вице-премьер Украины Павел Розенко пригрозил власти страны переворотом, если она отменит принятый ранее закон об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:24
Авто

Почему россияне отказываются от дизельных автомобилей

В отличие от Европы, где автомобили на тяжелом топливе до разразившихся дизельных скандалов занимали более половины всех продаж, у нас такие машины никогда особым спросом не пользовались.
Обновлено в 05:35
Происшествия

В результате стрельбы в Вирджинии погибли 12 человек

Обновлено в 00:35
Общество

Российским детям раздали автоматы и бронежилеты

В Биробиджане Еврейской автономной области (ЕАО) детям полицейских раздали автоматы и бронежилеты.
Обновлено в 06:13
Здоровье

Три основные причины рака легких озвучили специалисты

Специалисты выделяют три главные причины рака легких.
Обновлено в 05:20
Футбол

РПЛ могут расширить 6 июня

Какой будет новая РПЛ Напомним, что соответствующая инициатива была высказана в мае на исполкоме РФС.
Обновлено вчера в 13:55
Музыка

Группа «Фабрика» ищет новую солистку

Декрет Савельевой продлится еще неопределенное время, поэтому продюсер Игорь Матвиенко принял решение найти новую солистку для коллектива.
Обновлено вчера в 15:40
Футбол

«Бешикташ» поборется с ЦСКА за Влашича

Полузащитник «Эвертона» Никола Влашич, отыгравший сезон за ЦСКА на правах аренды, может продолжить карьеру в Турции.
Обновлено в 05:28
Футбол

«Ливерпуль» встретится с «Тоттенхэмом» в финале Лиги чемпионов

"Тоттенхэм" наряду с "Ливерпулем" проделал тяжелейший путь к историческому для клуба финалу.
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева рассказала поклонникам о неудачном шопинге

Обновлено в 01:30
Музыка

На «Детской Новой волне» победила воспитанница Аллы Пугачевой

Алиса Голомысова стала победительницей музыкального конкурса «Детская Новая волна-2019», который прошел в Крыму.
Обновлено вчера в 17:56
Кино

Элтон Джон раскритиковал удаление сцен из фильма «Рокетмен»

Британский певец и композитор Элтон Джон и создатели «Рокетмена» раскритиковали решение прокатчика фильма в России убрать из картины некоторые сцены.
Обновлено в 04:48
Политика

Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян

В рамках общенационального конкурса «Великие имена России» Владимир Путин присвоил аэропортам страны имена выдающихся деятелей.
Обновлено вчера в 05:31
Как работают Яндекс.Новости?
Главное