Экономика

Счетная палата ожидает роста экономики в июле не выше 1%Московский Комсомолец 21:00

Как прогнозирует Министерство экономического развития России, по итогам текущего года рост российской экономики составит 1,3%. Центробанк ожидает рост на 1-1, 5 %. Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о том, что сомневается в достижении прогнозируемых уровней.
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Счетная палата ожидает роста экономики в июле не выше 1%

Московский Комсомолец21:00

Кудрин не согласился с оптимизмом МВФ по поводу экономики России

Росбалт10:03

Кудрин рассказал об ожидаемом росте ВВП в июле

News.ru06:35

Счетная палата: рост ВВП в июле не превысит 1% в годовом выражении

Аргументы и Факты08:10

Кудрин: рост ВВП в 2019 году не будет выше 1%

Банки.ру06:41

Кудрин сообщил, что рост российской экономики не превысит 1%

Фонтанка.Ру08:26

Счетная палата ожидает роста ВВП России в июле не выше 1% в годовом выражении

ТАСС06:06
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