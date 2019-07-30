Экономика
Счетная палата ожидает роста экономики в июле не выше 1%Московский Комсомолец 21:00
Как прогнозирует Министерство экономического развития России, по итогам текущего года рост российской экономики составит 1,3%. Центробанк ожидает рост на 1-1, 5 %. Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о том, что сомневается в достижении прогнозируемых уровней.
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Кино
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Экономика
Совет директоров «Эталона» одобрил покупку 49% акций «Лидер-Инвест»
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Умирающая звезда указала на возможное будущее Солнца
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Обновлено вчера в 02:42