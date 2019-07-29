Экономика

Счетная палата ожидает роста ВВП в июле не выше 1% в годовом выраженииТАСС 06:25

6 фото
Рост российской экономики в июле не превысит 1% в годовом выражении, следует из прогноза Счетной палаты, который глава ведомства Алексей Кудрин опубликовал в Twitter. Также приводятся и другие прогнозы. В частности, МВФ ожидает роста ВВП России в июле на уровне 1,2%, агентство АКРА - на 0,9%.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Кудрин: рост ВВП в 2019 году не будет выше 1%

Банки.ру06:41

Кудрин рассказал об ожидаемом росте ВВП в июле

News.ru06:35

К устойчивому росту ВВП на 5% можно прийти в течение 3-6 месяцев. Как этого достичь?

Expert.ruвчера в 10:21

Счетная палата ожидает роста ВВП России в июле не выше 1% в годовом выражении

ТАСС06:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7262 источника, обновлено в 07:51, Вашингтон
Путешествия

Генконсул рассказал о десятках умерших в Анталье российских туристов

Обновлено в 07:26
Политика

Полиция задержала организатора митинга 3 августа в поддержку кандидатов в Мосгордуму

Обновлено в 07:21
Общество

Росконтроль назвал токсичную зубную пасту

Специалисты Росконтроля исследовали зубную пасту и определили, какая продукция является токсичной.
Обновлено вчера в 03:15
Происшествия

Боксера Ковалева сняли с рейса за домогательства

Обновлено в 02:36
Политика

Чайка призвал не допустить новых незаконных акций в Москве

Генпрокурор России Юрий Чайка заявил, что несанкционированные акции в Москве не должны повториться.
Обновлено в 06:06
Политика

Ходорковский желал гибели российских журналистов в ЦАР

Власти Центральноафриканской Республики 30 июля сообщили о приостановке следственных действий по делу, касающемуся убийства российских журналистов Александра Расторгуева, Орхана Джемаля и Кирилла Радченко.
Обновлено в 05:35
Политика

Мужа Жасмин объявили в международный розыск

Министерство внутренних дел Молдавии объявило в международный розыск депутата Илана Шора, который является супругом певицы Жасмин.
Обновлено в 02:56
Авто

Показана базовая версия купе и кабриолета Porsche 911 Carrera

Линейка автомобилей Porsche 911 расширяется, поскольку компания начала рассекречивать базовые версии Carrera купе и кабриолет.
Обновлено вчера в 23:10
Гаджеты

До запрета США Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком

По сообщениям сетевых источников, Huawei и Google работали над новым смарт-динамиком до того, как американское правительство внесло китайского производителя в чёрный список, фактически запретив компаниям из США сотрудничать с телекоммуникационным гигантом из Поднебесной.
Обновлено в 03:01
Футбол

Александр Самедов: «Вернул бы в „Спартак“ Карреру»

Обновлено в 07:17
Политика

Аваков обвинил Порошенко в «бессовестной лжи»

Обновлено в 06:43
Политика

Порошенко пообещал не прятаться назло Путину

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в случае лишения депутатской неприкосновенности не будет прятаться, так как это станет «большим подарком» российскому лидеру Владимиру Путину.
Обновлено в 05:29
Происшествия

Колумбийский трансвестит сорвал цепочку с российской туристки в Риме

В Риме российская туристка стала жертвой уличной воровки.
Обновлено в 07:07
Политика

Автор законопроекта о значимых сайтах допустил его пересмотр

Внесенный в Госдуму законопроект, ограничивающий возможности иностранцев по владению «значимыми» интернет-ресурсами в России (не более 20%), может быть «полностью переписан» во втором чтении.
Обновлено в 05:10
Общество

В России вступил в силу упрощенный порядок сделок с недвижимостью

В России с 31 июля упрощен порядок сделок с недвижимостью для владельцев с долевым участием.
Обновлено в 01:00
Музыка

В Рязани состоится фестиваль «Подбелка-2019»

Ожидается и выступление детских коллективов на сцене возле почтового отделения. Фестиваль состоится в пятницу 2 августа.
Обновлено в 06:33
Происшествия

Еще один обвиняемый по делу о разбое офицер ФСБ признал вину

Ранее вину по делу полностью или частично признали офицер управления «К» службы экономической безопасности ФСБ Артур Власов и сотрудники спецназа Владимир Урусов, Дмитрий Капышкин, Хетаг Маргиев и Роман Оболенский.
Обновлено в 06:05
Политика

ООН сочла чрезмерными действия полиции на митинге в Москве 27 июля

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека прокомментировало действия правоохранителей на несогласованной акции протеста в Москве 27 июля.
Обновлено в 06:37
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, осужденные по статье «Хулиганство», рассказали изданию «Московский комсомолец» о жизни в колонии в Белгородской области.
Обновлено вчера в 12:45
Авто

Renault с 1 августа поднимает цены на свои модели в России

Компания Renault планирует поднять рекомендованные розничные цены на весь модельный ряд в России на 1-2% с 1 августа 2019 года.
Обновлено вчера в 22:00
Армия и оружие

США изучат снабжение арктических регионов

Американцы намерены изучить инфраструктуру и источники снабжения рынков территорий Северного полярного круга, включая ряд российских регионов.
Обновлено в 00:30
Общество

Власти утвердили перечень потенциально опасных пород собак

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, утверждающее список из 12 собачьих пород, признанных потенциально опасными.
Обновлено в 00:50
Наука

Глубоководный длиннохвостый кальмар впервые попал на видео

Морским биологам из Соединенных Штатов Америки впервые удалось запечатлеть на видео (смотрите ниже) глубоководного кальмара вида Asperoteuthis mangoldae.
Обновлено в 06:47
Происшествия

Задержан начальник угрозыска УМВД Приморья

Обновлено в 03:47
Происшествия

Появились кадры крушения военного самолета в Пакистане

Момент падения военного самолета в пакистанской провинции Пенджаб сняли на видео.
Обновлено в 02:29
Футбол

Четыре игрока из РПЛ включены в топ-50 талантов по версии УЕФА

В топ-50 попали четыре футболиста из клубов РПЛ – это Матвей Сафонов («Краснодар»), Иван Обляков, Никола Влашич (оба – ЦСКА) и Хвича Кварацхелия («Рубин»).
Обновлено в 07:00
Политика

«Стыдно за Киев» — украинский политолог сравнил Москву и Киев

Столицы Украины и России Киев и Москву сравнил украинский политолог Андрей Ермолаев 28 июля в эфире телеканала «НАШ».
Обновлено в 02:48
Общество

Минприроды поручило пересмотреть границы зон контроля лесных пожаров

Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин поручил Рослесхозу совместно с региональными ведомствами пересмотреть границы зон контроля труднодоступных лесных пожаров, чтобы снизить угрозу их перехода на населенные пункты, сообщили во вторник в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 06:19
Политика

Команда Зеленского придумала способ возвращения Крыма

По словам Корниевича, Украина может стать инициатором создания международной площадки для переговоров по Крыму.
Обновлено вчера в 20:34
Политика

Глава МИД Турции: покупка у России С-400 не влияет на отношения с НАТО

Обновлено в 05:59
ещё по теме
Алексей Кудрин
Российский политик
Российский политик и экономист. Председатель Счётной палаты Российской Федерации с 22 мая 2018 года. Доктор экономических наук. Председатель наблюдательного совета Московской биржи, заместитель председателя наблюдательного совета и главы комитета по стратегии Сбербанка России, председатель попечительского совета Института экономической политики им. Е. Т. Гайдара, председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив», член оргкомитета «Гайдаровского форума».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное