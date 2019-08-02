Экономика

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в РоссииИзвестия 03:53

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в России. По данным ведомства, за первые полгода 2019 года в стране возникло 7,6 тыс. лесных пожаров, ущерб от которых составил 2,4 млрд рублей.
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Почти 2,5 миллиарда рублей составил ущерб от лесных пожаров в России с начала года

Эхо Москвывчера в 17:00

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в I полугодии

Rambler News Serviceвчера в 13:21

В СП сообщили, что ущерб от пожаров за шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд рублей

ТАССвчера в 13:49

Счётная палата оценила ущерб от лесных пожаров в 2 млрд 400 тыс. рублей

Говорит Москвавчера в 13:23

Подсчитан ущерб от лесных пожаров в России

Lenta.ruвчера в 14:54

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в 2,4 млрд рублей за полгода

Интерфаксвчера в 13:16

Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаров

РБКвчера в 12:30
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Общество

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Власти предложили компаниям в центре Москвы сегодня закрыться из-за несогласованной акции

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Футбол

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Форвард красно-белых Георгий Мелкадзе интересует Ахмат, который собирается взять футболиста в аренду на один год.
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ZTE представит собственный 5G-модем для смартфонов во второй половине 2019 года

Если смартфон Huawei имеет собственный 5G-модем Balong 5000, то аппарат ZTE оснащён решением от Qualcomm (Snapdragon X50).
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Политика

Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы стоило почти $32 млн.
Обновлено в 00:39
Общество

Составлен рейтинг регионов РФ по числу пациентов с расстройствами психики

Министерство здравоохранения РФ назвало регионы, в которых было выявлено наибольшее число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие

Истребитель Су-57 впервые покажут на МАКС-2019

Истребитель пятого поколения Су-57 впервые покажут на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
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Космос

Астроном предлагает превратить Землю в линзу для гигантского телескопа

Обновлено вчера в 10:12
Происшествия

В Италии семь человек арестовали по делу о давке в клубе, где погибли люди

Итальянские карабинеры арестовали семь человек по делу о панике и давке, жертвами которой стали шесть посетителей клуба в городе Коринальдо близ Анконы в декабре прошлого года.
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Космос

В Антарктиде на снегу обнаружен свежий радиоактивный пепел сверхновой

В свежевыпавшем снегу на территории Антарктиды ученым удалось выявить очень редкий изотоп железа-60, который мог появиться после вспышки сверхновой звезды.
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Футбол

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Все четыре новичка вместе с генеральным директором клуба Томасом Цорном попозировали для фотографов с футболками красно-белых, а после ответили на вопросы собравшихся журналистов.
Обновлено вчера в 16:57
Футбол

Месси дисквалифицировали на три месяца

Аргентинский футболист Лионель Месси был дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на $50 тыс. Южноамериканской федерацией футбола (КОНМЕБОЛ), сообщает официальный сайт организации.
Обновлено вчера в 20:28
Экономика

Huawei отчиталась о рекордной выручке в России

За год доля Huawei в количестве проданных устройств увеличилась с 11 до 20%, за счет чего китайский производитель обогнал американскую Apple и занял второе место.
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Политика

Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины

В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
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Общество

Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза

В связи со скорым стартом продаж арбузов в Москве Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору спелого плода.
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Политика

Путин и Трамп обсудили отставку посла США в России

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Альпинист из Румынии получил травму на Эльбрусе

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Медведев прокомментировал протесты Японии из-за посещения Курил

Принадлежащий южной группе Большой гряды Курильских островов Итуруп является территорией России, поэтому протесты японских властей в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у российского правительства.
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Полузащитник Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»

Обновлено вчера в 11:40
Политика

Путин повысил предельный возраст службы для полицейских

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
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