Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в РоссииИзвестия 03:53
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в России. По данным ведомства, за первые полгода 2019 года в стране возникло 7,6 тыс. лесных пожаров, ущерб от которых составил 2,4 млрд рублей.
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Почти 2,5 миллиарда рублей составил ущерб от лесных пожаров в России с начала года
Эхо Москвывчера в 17:00
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Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Космос
НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету
По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.
Обновлено 01 августа в 11:17
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Федор Емельяненко узнал имя потенциального соперника в Bellator
Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко узнал имя потенциального соперника по следующему бою в лиге Bellator.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Россияне подрались на борту самолета в Турции
Россияне устроили потасовку на борту самолета авиакомпании Turkish Airlines, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.
Обновлено в 03:13
Общество
Власти предложили компаниям в центре Москвы сегодня закрыться из-за несогласованной акции
По данным телеканала, чиновники предлагают принять меры для обеспечения безопасности с полудня до полуночи.
Обновлено вчера в 19:06
Авто
Названа доля сегмента SUV в крупных городах России
Доля сегмента SUV (кроссоверы и внедорожники) в России в 1 полугодии 2019 года составила 43%.
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Политика
США сделали исключения из санкций против России
США сделали несколько исключений из новых санкций, введенных в отношении России из-за отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Обновлено в 02:46
Политика
Путин подписал законы о шпионских устройствах
Российский лидер Владимир Путин подписал законы, уточняющие понятие специальных технических средств для негласного получения информации.
Обновлено вчера в 19:59
Футбол
Форвард «Спартака» может уйти в «Ахмат»
Форвард красно-белых Георгий Мелкадзе интересует Ахмат, который собирается взять футболиста в аренду на один год.
Обновлено вчера в 17:43
Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализован
Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Гаджеты
ZTE представит собственный 5G-модем для смартфонов во второй половине 2019 года
Если смартфон Huawei имеет собственный 5G-модем Balong 5000, то аппарат ZTE оснащён решением от Qualcomm (Snapdragon X50).
Обновлено в 04:24
Политика
Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн
Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы стоило почти $32 млн.
Обновлено в 00:39
Общество
Составлен рейтинг регионов РФ по числу пациентов с расстройствами психики
Министерство здравоохранения РФ назвало регионы, в которых было выявлено наибольшее число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом психического расстройства.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Истребитель Су-57 впервые покажут на МАКС-2019
Истребитель пятого поколения Су-57 впервые покажут на статической экспозиции авиасалона МАКС-2019.
Обновлено вчера в 23:08
Космос
Астроном предлагает превратить Землю в линзу для гигантского телескопа
Обновлено вчера в 10:12
Происшествия
В Италии семь человек арестовали по делу о давке в клубе, где погибли люди
Итальянские карабинеры арестовали семь человек по делу о панике и давке, жертвами которой стали шесть посетителей клуба в городе Коринальдо близ Анконы в декабре прошлого года.
Обновлено в 04:40
Космос
В Антарктиде на снегу обнаружен свежий радиоактивный пепел сверхновой
В свежевыпавшем снегу на территории Антарктиды ученым удалось выявить очень редкий изотоп железа-60, который мог появиться после вспышки сверхновой звезды.
Обновлено вчера в 05:11
Шоу-бизнес
Глюкоза обратилась к своим хейтерам
Российская певица Глюкоза (Наталья Чистякова-Ионова) обратилась к хейтерам. Об этом она написала на своей странице в инстаграме.
Обновлено вчера в 19:10
Футбол
«Спартак» представил четырёх новичков
Все четыре новичка вместе с генеральным директором клуба Томасом Цорном попозировали для фотографов с футболками красно-белых, а после ответили на вопросы собравшихся журналистов.
Обновлено вчера в 16:57
Футбол
Месси дисквалифицировали на три месяца
Аргентинский футболист Лионель Месси был дисквалифицирован на три месяца и оштрафован на $50 тыс. Южноамериканской федерацией футбола (КОНМЕБОЛ), сообщает официальный сайт организации.
Обновлено вчера в 20:28
Экономика
Huawei отчиталась о рекордной выручке в России
За год доля Huawei в количестве проданных устройств увеличилась с 11 до 20%, за счет чего китайский производитель обогнал американскую Apple и занял второе место.
Обновлено в 02:33
Политика
Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины
В середине июня сообщалось, что первая зарплата Зеленского с момента вступления в должность президента Украины составила 12,7 тысячи гривен (32,6 тысячи рублей).
Обновлено вчера в 23:55
Общество
Роспотребнадзор дал советы по выбору арбуза
В связи со скорым стартом продаж арбузов в Москве Роспотребнадзор составил рекомендации по выбору спелого плода.
Обновлено 01 августа в 09:37
Авто
В России появится новая марка электромобилей Monarch
Обновлено вчера в 13:59
Политика
Путин и Трамп обсудили отставку посла США в России
Журналисты выяснили, что главы государств обсудили отставку посла США в России Джона Хантсмана.
Обновлено в 03:45
Происшествия
Альпинист из Румынии получил травму на Эльбрусе
Обновлено в 04:06
Политика
Медведев прокомментировал протесты Японии из-за посещения Курил
Принадлежащий южной группе Большой гряды Курильских островов Итуруп является территорией России, поэтому протесты японских властей в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у российского правительства.
Обновлено вчера в 05:09
Футбол
Полузащитник Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»
Обновлено вчера в 11:40
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59