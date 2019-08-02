Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаровГазета.Ru 02 августа в 22:04
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства. Согласно имеющимся данным, в указанный период на территории страны произошло около 7,6 тыс. лесных пожаров.
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Счётная палата оценила ущерб от лесных пожаров в 2 млрд 400 тыс. рублей
Говорит Москва02 августа в 13:23
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в 2,4 млрд рублей за полгода
Интерфакс02 августа в 13:16
В СП сообщили, что ущерб от пожаров за шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд рублей
ТАСС02 августа в 13:49
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