Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаровГазета.Ru вчера в 22:04
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства. Согласно имеющимся данным, в указанный период на территории страны произошло около 7,6 тыс. лесных пожаров.
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Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет
Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.
Обновлено вчера в 22:56
Политика
Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате
Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.
Обновлено в 11:05
Футбол
«Зенит» провёл для Малкома экскурсию по тренировочному центру
«Зенит» опубликовал ролик с экскурсией новоиспечённого вингера команды Малкома по тренировочному центру клуба.
Обновлено в 06:09
Шоу-бизнес
Пост на миллион: назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход телеведущей и певицы Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Forbes.
Обновлено в 12:30
Политика
National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге
Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.
Обновлено в 19:03
Армия и оружие
Немецкий эксперт: НАТО нужны ракеты для удара по командным центрам России
Как заявил Меллинг, российская ракета 9М729 "в течение нескольких минут может поразить все европейские столицы, кроме Лиссабона".
Обновлено в 15:45
Происшествия
В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек
Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Обновлено в 19:23
Политика
Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN
Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.
Обновлено в 15:00
Общество
Полиция насчитала тысячу участников акции в Петербурге
В митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, прошедшем в субботу в Петербурге, приняли участие до 1 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД региона.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие
ВСУ из минометов обстреляли Горловку, заявили в ДНР
Украинские силовики из минометов обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, сообщили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.
Обновлено в 14:11
Футбол
Зенит — Краснодар 1:1
Петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 16:27
Общество
В Парке Горького начался «Шашлык Live»
Обновлено в 07:26
Кино
Актер Киану Ривз отрастил бороду
Известный голливудский актер Киану Ривз предстал перед публикой в необычном виде: артист был запечатлен с оголенным животом и необычной прической, соответствующие фотографии 2 августа были размещены в социальных сетях.
Обновлено в 11:49
Экономика
Минфин США разъяснил применение новых санкций против России
Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.
Обновлено в 20:54
Политика
Зеленский заявил, что никогда не пользовался услугами лоббистов из США
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что никогда не пользовался услугами американских лоббистов.
Обновлено в 14:45
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Йеменская армия выбила хуситов с высот на границе с Саудовской Аравией
Обновлено в 11:44
Футбол
Александр Бубнов: «Перед голом Дзюбы был фол, „Спартак“ с такой игрой останется внизу»
Постоянный эксперт Sportbox.ru Александр Бубнов подвел итоги субботних матчей 4-го тура РПЛ. «Урал» — «Ростов» (2:2) Игра была равная.
Обновлено в 17:37
Армия и оружие
Террористы отказались покинуть демилитаризованную зону в Идлибе
Террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) заявили об отказе вывести свои формирования из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 18:36
Политика
Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке, но речи об увольнении не идет.
Обновлено вчера в 07:29
Гаджеты
Ноутбук Samsung Galaxy Book S появился на официальных изображениях
В Твиттере появились пресс-изображения нового ноутбука Samsung – Galaxy Book S. Предположительно, лэптоп будет построен на базе SoC Qualcomm Snapdragon 855.
Обновлено в 05:31
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Здоровье
Ученые выяснили, какие болезни чаще «преследуют» родившихся зимой
Исследователи из Университета Кардиффа считают, что люди, появившиеся на свет зимой или осенью, больше подвержены психическим заболеваниям.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака
Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.
Обновлено в 16:31
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах
Специалисты Роспотребнадзора дали советы россиянам, выезжающим на отдых в тропические страны.
Обновлено в 06:52