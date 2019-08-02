Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства. Согласно имеющимся данным, в указанный период на территории страны произошло около 7,6 тыс. лесных пожаров.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий за детей до трех лет Закон, по которому увеличивается число семей, имеющих право на выплаты за первого и второго ребенка, утвердил президент России Владимир Путин.

Политика Зеленский рассказал о следующей встрече в нормандском формате Ранее Зеленский заявил, что встреча глав стран в нормандском формате может состояться после следующей встречи представителей четырёх государств.

Футбол «Зенит» провёл для Малкома экскурсию по тренировочному центру «Зенит» опубликовал ролик с экскурсией новоиспечённого вингера команды Малкома по тренировочному центру клуба.

Шоу-бизнес Пост на миллион: назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram Доход телеведущей и певицы Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Forbes.

Политика National Interest оценил военно-морской парад в Петербурге Американский журнал The National Interest оценил главный парад, приуроченный к празднованию 323-й годовщины со дня образования ВМФ России.

Происшествия В результате стрельбы в торговом центре в Техасе погибли 19 человек Не менее 19 человек погибли, еще 40 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре на западе Техаса, передает телеканал NBC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Политика Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.

Общество Полиция насчитала тысячу участников акции в Петербурге В митинге в поддержку незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, прошедшем в субботу в Петербурге, приняли участие до 1 тыс. человек, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД региона.

Армия и оружие ВСУ из минометов обстреляли Горловку, заявили в ДНР Украинские силовики из минометов обстреляли окраины подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Горловки, сообщили в субботу журналистам в Народной милиции ДНР.

Футбол Зенит — Краснодар 1:1 Петербургский "Зенит" сыграл вничью с "Краснодаром" в матче четвертого тура чемпионата России.

Кино Актер Киану Ривз отрастил бороду Известный голливудский актер Киану Ривз предстал перед публикой в необычном виде: артист был запечатлен с оголенным животом и необычной прической, соответствующие фотографии 2 августа были размещены в социальных сетях.

Экономика Минфин США разъяснил применение новых санкций против России Новые американские санкции против России О решении США ввести второй пакет антироссийских санкций из-за дела Скрипалей стало известно ранее на этой неделе.

Армия и оружие Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.

Армия и оружие Террористы отказались покинуть демилитаризованную зону в Идлибе Террористы группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (бывшая «Джебхат ан-Нусра», запрещена в РФ) заявили об отказе вывести свои формирования из демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб.

Политика Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что глава его офиса Андрей Богдан действительно написал заявление об отставке, но речи об увольнении не идет.

Гаджеты Ноутбук Samsung Galaxy Book S появился на официальных изображениях В Твиттере появились пресс-изображения нового ноутбука Samsung – Galaxy Book S. Предположительно, лэптоп будет построен на базе SoC Qualcomm Snapdragon 855.

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Здоровье Ученые выяснили, какие болезни чаще «преследуют» родившихся зимой Исследователи из Университета Кардиффа считают, что люди, появившиеся на свет зимой или осенью, больше подвержены психическим заболеваниям.

Происшествия Акула укусила за ногу поймавшего ее рыбака Акулу подняли на борт, и она вцепилась в ногу капитана. Рыбаки использовали нож, чтобы разжать ее зубы.