Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства. Согласно имеющимся данным, в указанный период на территории страны произошло около 7,6 тыс. лесных пожаров.

Армия и оружие Российские команды-участницы международных конкурсов «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда» приняли участие в праздновании Дня десантников и ССО Вооруженных сил Республики Беларусь Российские команды-участницы международных конкурсов «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда» приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных празднованию Дня десантников и Сил специальных операций (ССО), которые прошли на базе Брестской 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ССО Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Происшествия СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Политика Выяснилось, какой пункт Япония отказалась включать в декларацию с СССР СССР предлагал Японии включить в декларацию 1956 года пункт о стремлении обеих стран к всеобъемлющему запрещению ядерного оружия, однако в Токио эту идею отклонили.

Происшествия На несогласованной акции в Москве начались задержания В Москве 3 августа проходит четвертая по счету акция в поддержку зарегистрированных кандидатов в Мосгордуму.

Политика Путин упростил украинцам получение вида на жительство в России Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет отдельным категориям иностранцев, в том числе украинцам, получить вид на жительство или разрешение на временное проживание в России в упрощенном порядке.

Политика Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.

Политика Госдеп США раскрыл детали новых антироссийских санкций Детали второго пакета американских санкций против России, вводимых из-за «дела Скрипалей», раскрыл Государственный департамент США.

Гаджеты Huawei переименует флагманские смартфоны в 2020 году В 2019 году в линейку вошли смартфоны Huawei P30, P30 Pro и P30 Lite. В 2020 можно было бы ожидать появления серии Huawei P40.

Гаджеты Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.

Кино Московский международный кинофестиваль отмечает 60-летие 3 августа 1959 года состоялось открытие первого Московского международного кинофестиваля.

Шоу-бизнес Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram Ранее сообщалось, что Бузова упала на сцене, но тут же экспромтом перегруппировалась, сделав вид, что так и было задумано.

Происшествия Массовое ДТП на мосту под Волгоградом: погибли два человека Два человека погибли, шестеро получили травмы в результате столкновения нескольких машин на мосту в городе Волжском в Волгоградской области.

Политика «Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.

Здоровье Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.

Происшествия Три человека погибли при обрушении скалы на пляже в Калифорнии Три человека погибли в результате обрушения скалы на пляже в штате Калифорния. Об этом сообщает Associated Press.

Шоу-бизнес Дарья Повереннова рассказала о воспитании дочери от Жигалкина Актриса Дарья Повереннова в Instagram опубликовала снимок, на котором она в обществе своей 26-летней дочери Полины.

Финансы Фондовые индикаторы рухнули на фоне нового витка торговой войны Фондовые индикаторы рухнули на фоне нового витка торговой войны Новый виток торговой войны между США и Китаем обрушил финансовые рынки в конце уходящей недели.

Армия и оружие Самолет США провел разведку у черноморского побережья России На Twitter-странице этого ресурса, в частности, сообщается, что полет осуществлял самолет радиоэлектронной разведки ВМФ США Lockheed EP-3E Orion Aries II.

Кино Назван самый умный герой киновселенной Marvel Режиссёры «Мстителей: Финал» Джо и Энтони Руссо определили самого умного персонажа киновселенной Marvel, сообщает Регнум.

Политика Зеленский встретится с Трампом в сентябре Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что встретится с американским лидером Дональдом Трампом в столице США в сентябре 2019 года.

Политика Украинские СМИ раскритиковали крымские курорты, но им никто не поверил Украинские журналисты написали о плохих условиях на крымских курортах, однако читатели опровергли приведенные в статье утверждения.

Происшествия Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео В Сети появилось видео драки на борту самолета, направлявшегося из Стамбула в Екатеринбург.