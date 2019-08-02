Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаровГазета.Ru вчера в 22:04
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства. Согласно имеющимся данным, в указанный период на территории страны произошло около 7,6 тыс. лесных пожаров.
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Происшествия
Пожар в центре Москвы тушили на земле и с воздуха
Обновлено в 03:25
Происшествия
На акции в Москве начались задержания
Обновлено в 07:43
Экономика
Чистый убыток «Первого канала» за 2018 год достиг 6,8 млрд руб
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Происшествия
Драка россиян на борту самолета в Турции попала на видео
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Политика
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Политика
США могут отказать Лондону в торговой сделке из-за цифрового налога
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Происшествия
В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара
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Политика
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Обновлено вчера в 21:42
Общество
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Обновлено в 06:20
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Политика
Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля
Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено вчера в 16:12
Общество
Финляндия ужесточает требования для получения визы
В сообщении отмечается, что с осени текущего года общепринятую практику стран Евросоюза в отношении документов, необходимых для визовых заявлений, начнут соблюдать Посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, консульства в Петрозаводске и Мурманске.
Обновлено вчера в 00:23
Технологии
РКН принял меры для защиты сериала «Рассказ служанки» от пиратов
Роскомнадзор (РКН) потребовал от владельцев интернет-ресурсов ограничить доступ к нелегальным копиям сериала "Рассказ служанки".
Обновлено в 06:50
Происшествия
В Ленобласти в ДТП с КамАЗом погибли три человека
Обновлено в 04:45
Политика
Стала известна зарплата Зеленского на посту президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский получает такую же зарплату, как и его предшественник Петр Порошенко, сообщило "Громадське" со ссылкой на Государственное управление делами главы государства.
Обновлено вчера в 23:55
Авто
Кроссвэн Suzuki XL6 дистанцировался от донорской Suzuki Ertiga
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Политика
Путин поручил Минобороны увековечивать память погибших воинов
Ранее в Санкт-Петербургском Кронштадте, как писал News.ru, было решено увековечить память моряков, погибших при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море.
Обновлено в 05:05
Наука
В Канаде палеонтологи обнаружили останки доисторического «Ктулху»
Ученые-палеонтологи нашли в Канаде новые останки доисторического хищника.
Обновлено 31 июля в 04:39
Политика
Путин и Трамп обсудили смену посла США в Москве
Президент США Дональд Трамп совместно с президентом России Владимиром Путиным обсудил смену после США в России во время телефонного разговора 31 июля.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В центре Москвы столкнулись полицейская машина и такси
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Политика
Американское агентство проведет тренинг для новичков Рады
Американское агентство по международному развитию USAID проведет двухдневный тренинг для впервые избранных депутатов Верховной рады Украины, сообщается на сайте украинского парламента.
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Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
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Политика
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Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
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Экономика
В России запускается новая программа страхования жилья
С 4 августа в России вступает в силу закон о новой системе страхования жилья — для регионов задают минимальный уровень защиты, который они должны обеспечить гражданам.
Обновлено вчера в 14:40
Общество
Путин подписал закон об увеличении пособий на детей
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Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Футбол
«Спартак-2» и «СКА-Хабаровск» открыли пятый тур победами
Обновлено в 05:22