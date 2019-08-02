Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаровГазета.Ru вчера в 22:04
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства. Согласно имеющимся данным, в указанный период на территории страны произошло около 7,6 тыс. лесных пожаров.
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Интернет
Роскачество рекомендует заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках
«Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил Антон Фишман, руководитель департамента системных решений Group-IB.
Обновлено вчера в 04:27
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Футбол
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Мбаппе выгнал Неймара во время командного фото ПСЖ после победы в Суперкубке Франции
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Общество
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Армия и оружие
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Шоу-бизнес
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Шоу-бизнес
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Обновлено в 07:24
Политика
Британия приветствовала американские санкции против России
По словам министра, санкции «по химическому и биологическому оружию» были введены США «в ответ на использование Россией смертельно опасного нервнопаралитического вещества в Солсбери», сообщает телеканал 360.
Обновлено в 12:29
Шоу-бизнес
«Что с лицом?»: Каменских раскритиковали за неудачное фото
В первые дни августа Каменских устроила фотосессию на яхте, а также прогулялась по городу с супругом.
Обновлено в 12:44
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Происшествия
На пляже в Калифорнии обрушилась скала, погибли три человека
Инцидент произошел в Энсинитас, пригороде к северу от Сан-Диего Три человека погибли в пятницу при обрушении скалы на пляже в штате Калифорния - одна женщина умерла на месте, еще двое скончались в больнице от травм, пишет Associated Press.
Обновлено в 01:55
Интернет
Instagram и WhatsApp переименуют
В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение "от Facebook". Об этом сообщает издание The Information.
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Происшествия
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Обновлено в 08:49
Футбол
«Манчестер Юнайтед» не хочет покупать Манджукича из-за его возраста
Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич, скорее всего, не перейдет в «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 11:52
Политика
Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии
Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес
Стали известны расценки самых популярных инстаблогеров России
Пятерка самых популярных блогеров российского Instagram выглядит так: Ольга Бузова, Хабиб Нурмагомедов, Тимати, Ксения Бородина, Павел Воля.
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Музыка
Концертный тур Эда Ширана стал самым кассовым в истории музыки
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Культура
Британский певец Джо Лонгфорн умер на руках у мужа
Обновлено в 11:48
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам»
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.
Обновлено вчера в 12:36
Шоу-бизнес
Анастасия Тарасова резко ответила на критику своей внешности
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Обновлено в 12:02
Происшествия
Массовое ДТП на мосту под Волгоградом: погибли два человека
Два человека погибли, шестеро получили травмы в результате столкновения нескольких машин на мосту в городе Волжском в Волгоградской области.
Обновлено в 07:59
Общество
Московское метро запустит вторую волну продаж старых указателей
Московское метро в августе запустит вторую волну продаж старых указателей, которые демонтировали с разных станций, рассказали РИА Новости в пресс-службе столичной подземки.
Обновлено в 08:02
Происшествия
У входа в метро «Технологический институт» разбилась легковушка
В субботу, 3 августа, в Петербурге у входа в метро «Технологический институт» разбился легковой автомобиль марки Lada.
Обновлено в 10:54