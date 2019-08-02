Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаровГазета.Ru вчера в 22:04
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства. Согласно имеющимся данным, в указанный период на территории страны произошло около 7,6 тыс. лесных пожаров.
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В дагестанском селе обнаружили девять самодельных бомб
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Политика
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Авто
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Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
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Финансы
Южнокорейская вона обновила многомесячные минимумы
Курс воны к доллару опустился до минимума с декабря 2016 года, сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap.
Обновлено в 05:29
Происшествия
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Общество
Какие цветы приносят удачу и деньги по знаку Зодиака
Хорошо повлияют на энергетику знака и другие растения, например, гортензия или губискус.
Обновлено вчера в 22:00
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На КАД водитель BMW погиб при столкновении с «КамАЗом»
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Шоу-бизнес
Пост на миллион: назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход телеведущей и певицы Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Forbes.
Обновлено в 12:30
Общество
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Здоровье
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Обновлено в 09:00
Космос
В Гватемале сфотографировали момент удара молнии в вершину вулкана
В Гватемале фотограф Серхио Монтафар запечатлел момент удара молнии в вершину вулкана Агуа высотой 3761 метр.
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Космос
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Обновлено вчера в 06:19
Гаджеты
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Политика
Постпред Украины рассказал о попытке сорвать возвращение России в ПАСЕ
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Обновлено в 12:35