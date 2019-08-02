Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаровГазета.Ru вчера в 22:04
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства. Согласно имеющимся данным, в указанный период на территории страны произошло около 7,6 тыс. лесных пожаров.
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Томас Цорн: «Вдесятером „Спартак“ играл лучше, чем в полном составе»
Генеральный директор "Спартака" Томас Цорн подвел итоги матча 4-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:0) и отметил, что команда хорошо ответила на удаление.
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Происшествия
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Обновлено в 14:34
Футбол
Резиуан Мирзов: «Можно сказать, что бились за Понсе»
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Политика
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К каким правозащитным организациям обратиться при задержании на митинге
Фото: Софья Сандурская/URA.RU/TASS Главное правило, которого советуют придерживаться правозащитные организации: если вы собираетесь на митинг, то идите на него с полностью заряженным телефоном и портативным зарядным устройством.
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Обновлено в 09:03
Происшествия
Россияне устроили драку на борту самолета в Турции
В Стамбуле на борту лайнера "Турецких авиалиний" произошла драка до того, как самолет поднялся в небо.
Обновлено вчера в 19:26
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Суд оштрафовал Любовь Соболь на 300 тысяч рублей
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Кандидат медицинских наук, специалист по здоровому образу жизни Андрей Беловешкин рассказал, почему важно соблюдать порядок блюд в еде.
Обновлено в 05:56
Космос
Старый спутник системы ГЛОНАСС вышел из строя
Обновлено вчера в 08:01
Кино
Московский международный кинофестиваль отмечает 60-летие
3 августа 1959 года состоялось открытие первого Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 02:31
Общество
Владелец сафари-парка пояснил свои слова о передаче Сибири немцам
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков объяснил свои слова о передаче Сибири немцам. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:17
Здоровье
Число россиян с ВИЧ резко возросло
Число пациентов со впервые установленным диагнозом «ВИЧ-инфекция» за десять лет увеличилось почти в полтора раза.
Обновлено в 05:34
Общество
В Одессе мощный ливень смыл припаркованные автомобили
Ливни и сильный ветер не утихнут до конца выходных.
Обновлено в 13:09
Политика
Получивших российские паспорта украинцев допросили
Киевские власти смогли идентифицировать большую часть граждан Украины, получивших российские паспорта.
Обновлено вчера в 12:04
Футбол
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Обновлено в 14:57
Общество
«Ногу свело!» отказалась от участия в столичном фестивале в день акции
Группа «Ногу свело!» не будет выступать на организованном московской мэрией фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Российские туристы не могут вылететь из Бургаса из-за задержки рейсов
Как отмечается, туристы из России не могут сейчас покинуть болгарский курорт Бургас.
Обновлено в 12:18
Политика
ЦИК Украины объявила результаты выборов в Раду по спискам
Центральная избирательная комиссия Украины объявила результаты выборов в Верховную раду 21 июля по партийным спискам.
Обновлено в 11:25
Политика
Россияне, освобожденные с судна Temeteron в Ливии, вернулись домой
Россияне, освобожденные с судна Temeteron в Ливии, вернулись домой, сообщил РИА Новости координатор в РФ Международной федерации транспортных рабочих (ITF) Сергей Фишов.
Обновлено в 10:20
Политика
Большинство демократов выступают за импичмент Трампа
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Происшествия
Семеро детей отравились в детском лагере в Подмосковье
Обновлено в 11:03
Футбол
«Витесс» под руководством Слуцкого сыграл вничью с «Аяксом»
В матче первого тура голландской Эредивизии «Витесс», который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, на своем поле сыграл вничью с «Аяксом» (2:2).
Обновлено в 15:01
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:22