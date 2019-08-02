Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаровГазета.Ru вчера в 22:04
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства. Согласно имеющимся данным, в указанный период на территории страны произошло около 7,6 тыс. лесных пожаров.
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Культура
Британский певец Джо Лонгфорн умер на руках у мужа
Обновлено в 11:48
Армия и оружие
Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды
Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие
Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет
Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес
Стало известно, сколько Бузова зарабатывает на рекламе в Instagram
Телеведущая и певица является самым популярным российским блогером Телеведущая и певица Ольга Бузова получает от одного рекламного поста в Instagram один миллион рублей, пишет Forbes.
Обновлено в 07:20
Здоровье
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Кандидат медицинских наук, специалист по здоровому образу жизни Андрей Беловешкин рассказал, почему важно соблюдать порядок блюд в еде.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у берегов Крыма
В субботу, 3 августа, в СМИ появилась информация о том, что самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма.
Обновлено в 07:18
Футбол
«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо» в московском дерби
"Спартак" сыграл вничью с "Динамо" в московском дерби в рамках четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 13:56
Авто
Suzuki Vitara и SX4 стали доступнее для корпоративных клиентов
Согласно условиям спецпредложения, при покупке юридическим лицом двух и более автомобилей или в лизинг от одного автомобиля, скидка может составить до 17%, ранее такая выгода составляла 5%. Таким образом, минимально возможная цена Suzuki Vitara 2019 года выпуска, учитывая корпоративную программу, в августе может составить 999 000 руб.
Обновлено вчера в 07:38
Единоборства
Женские команды показали свое мастерство на «Танковом биатлоне»
Заезд прошел вне конкурсной программы. Заезды «Танкового биатлона» на полигоне Алабино стартовали с выступления женских команд.
Обновлено в 07:31
Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия
В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова
Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Интернет
К названиям Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»
В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook», сообщает The Information.
Обновлено в 12:04
Общество
Ректор МПГУ пригрозил студентам отчислениями за участие в несогласованных акциях
По словам ректора, студенты Московского педагогического госуниверситета могут лишиться права на обучение, если будут привлечены к ответственности за участие в несогласованных акциях протеста.
Обновлено в 10:26
Политика
Зеленский заявил, что Богдан готов уйти в отставку в любой момент
Позднее Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке, но при этом украинский президент сообщил, что пока не подписал документ.
Обновлено в 09:57
Футбол
Малком остался в запасе «Зенита» на матч РПЛ с «Краснодаром»
Обновлено в 13:39
Политика
Силуанов отреагировал на новые санкции США против России
Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
Обновлено в 13:20
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
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Обновлено в 02:59
Происшествия
В ДТП на Волжской ГЭС погибли два человека, еще шесть пострадали
Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в результате ДТП погибли два человека - пассажиры "ВАЗа", еще шестеро, включая пятилетнего ребенка, пострадали.
Обновлено в 07:14
Происшествия
СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Кино
Актер Киану Ривз отрастил бороду
Обновлено в 11:49
Кино
Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене
Обновлено вчера в 12:55
Авто
JAC запустил сборку самого доступного пикапа для России
Как рассказали в пресс-службе марки, на заводе «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай, Казахстан, было запущено производство пикапов JAC T6, предназначенных для российского рынка.
Обновлено в 10:08
Здоровье
Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики
Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Политика
Супруга посла США раскритиковала журналистов CNN
Жена посла США в России Мэри Кэй Хантсман сочла «непорядочным» репортаж журналистов московского бюро телеканала CNN о том, что они с мужем находятся в «прощальном турне».
Обновлено в 13:26
Происшествия
ДТП в Воронежской области унесло жизни двоих человек
Два человека погибли, ещё трое детей пострадали в результате ДТП с двумя легковыми и одним грузовым автомобилями в Воронежской области.
Обновлено в 05:50
Автоспорт
Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Венгрии 2019
В первые выходные августа проходит 12-й этап чемпионата "Формула 1". Это Гран-при Венгрии, после которого гонщиков ждёт месячный летний перерыв.
Обновлено в 10:02
Общество
Беглов пообещал поддержать садоводов
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал состояние садоводства в регионе.
Обновлено в 12:11
Общество
«Ногу свело!» отказалась от участия в столичном фестивале в день акции
Группа «Ногу свело!» не будет выступать на организованном московской мэрией фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького.
Обновлено в 12:29