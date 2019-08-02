Экономика

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаровГазета.Ru вчера в 22:04

Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства. Согласно имеющимся данным, в указанный период на территории страны произошло около 7,6 тыс. лесных пожаров.
Читать в источнике
Комментировать29

Подробнее о событии

Счетная палата оценила ущерб от природных пожаров в России в 2 миллиарда 400 миллионов рублей за полгода

Эхо Москвы05:31

Подсчитан ущерб от лесных пожаров в России

Lenta.ruвчера в 14:54

Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаров

РБКвчера в 12:30

Счётная палата оценила ущерб от лесных пожаров в 2 млрд 400 тыс. рублей

Говорит Москвавчера в 13:23

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в I полугодии

Rambler News Serviceвчера в 13:21

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в 2,4 млрд рублей за полгода

Интерфаксвчера в 13:16

В СП сообщили, что ущерб от пожаров за шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд рублей

ТАССвчера в 13:49
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:12, Ашберн
Культура

Британский певец Джо Лонгфорн умер на руках у мужа

Обновлено в 11:48
Армия и оружие

Финляндия извинилась за вхождение военного корабля в российские воды

Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.
Обновлено в 08:24
Армия и оружие

Российский беспилотник «Охотник» совершил первый полет

Новейший российский военный беспилотный летательный аппарат "Охотник" совершил первый полет длительностью более 20 минут, сообщили в Минобороны.
Обновлено в 11:22
Шоу-бизнес

Стало известно, сколько Бузова зарабатывает на рекламе в Instagram

Телеведущая и певица является самым популярным российским блогером Телеведущая и певица Ольга Бузова получает от одного рекламного поста в Instagram один миллион рублей, пишет Forbes.
Обновлено в 07:20
Здоровье

Врач рассказал, почему важно соблюдать порядок блюд в еде

Кандидат медицинских наук, специалист по здоровому образу жизни Андрей Беловешкин рассказал, почему важно соблюдать порядок блюд в еде.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку у берегов Крыма

В субботу, 3 августа, в СМИ появилась информация о том, что самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма.
Обновлено в 07:18
Футбол

«Спартак» в меньшинстве сыграл вничью с «Динамо» в московском дерби

"Спартак" сыграл вничью с "Динамо" в московском дерби в рамках четвертого тура чемпионата России.
Обновлено в 13:56
Авто

Suzuki Vitara и SX4 стали доступнее для корпоративных клиентов

Согласно условиям спецпредложения, при покупке юридическим лицом двух и более автомобилей или в лизинг от одного автомобиля, скидка может составить до 17%, ранее такая выгода составляла 5%. Таким образом, минимально возможная цена Suzuki Vitara 2019 года выпуска, учитывая корпоративную программу, в августе может составить 999 000 руб.
Обновлено вчера в 07:38
Происшествия

Боец Росгвардии пострадал на несогласованной акции в центре Москвы

Обновлено в 12:44
Единоборства

Женские команды показали свое мастерство на «Танковом биатлоне»

Заезд прошел вне конкурсной программы. Заезды «Танкового биатлона» на полигоне Алабино стартовали с выступления женских команд.
Обновлено в 07:31
Общество

Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м

Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено вчера в 14:28
Происшествия

В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова

Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.
Обновлено в 09:28
Интернет

К названиям Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook»

В название приложений Instagram и WhatsApp добавят уточнение «от Facebook», сообщает The Information.
Обновлено в 12:04
Общество

Ректор МПГУ пригрозил студентам отчислениями за участие в несогласованных акциях

По словам ректора, студенты Московского педагогического госуниверситета могут лишиться права на обучение, если будут привлечены к ответственности за участие в несогласованных акциях протеста.
Обновлено в 10:26
Политика

Зеленский заявил, что Богдан готов уйти в отставку в любой момент

Позднее Зеленский подтвердил, что Богдан написал заявление об отставке, но при этом украинский президент сообщил, что пока не подписал документ.
Обновлено в 09:57
Футбол

Малком остался в запасе «Зенита» на матч РПЛ с «Краснодаром»

Обновлено в 13:39
Политика

Силуанов отреагировал на новые санкции США против России

Первый вице-премьер Антон Силуанов заявил, что решение США о введении новых санкций против России негативно влияет на отношения двух стран.
Обновлено в 13:20
Политика

Путин повысил предельный возраст службы для полицейских

Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Происшествия

В ДТП на Волжской ГЭС погибли два человека, еще шесть пострадали

Как сообщает пресс-служба регионального управления МВД, в результате ДТП погибли два человека - пассажиры "ВАЗа", еще шестеро, включая пятилетнего ребенка, пострадали.
Обновлено в 07:14
Происшествия

СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального

Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.
Обновлено в 09:03
Кино

Актер Киану Ривз отрастил бороду

Обновлено в 11:49
Кино

Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене

Обновлено вчера в 12:55
Авто

JAC запустил сборку самого доступного пикапа для России

Как рассказали в пресс-службе марки, на заводе «СарыаркаАвтоПром» в городе Костанай, Казахстан, было запущено производство пикапов JAC T6, предназначенных для российского рынка.
Обновлено в 10:08
Здоровье

Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики

Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
Обновлено в 03:42
Политика

Супруга посла США раскритиковала журналистов CNN

Жена посла США в России Мэри Кэй Хантсман сочла «непорядочным» репортаж журналистов московского бюро телеканала CNN о том, что они с мужем находятся в «прощальном турне».
Обновлено в 13:26
Происшествия

ДТП в Воронежской области унесло жизни двоих человек

Два человека погибли, ещё трое детей пострадали в результате ДТП с двумя легковыми и одним грузовым автомобилями в Воронежской области.
Обновлено в 05:50
Автоспорт

Макс Ферстаппен выиграл квалификацию Гран-при Венгрии 2019

В первые выходные августа проходит 12-й этап чемпионата "Формула 1". Это Гран-при Венгрии, после которого гонщиков ждёт месячный летний перерыв.
Обновлено в 10:02
Общество

Беглов пообещал поддержать садоводов

Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинспектировал состояние садоводства в регионе.
Обновлено в 12:11
Общество

«Ногу свело!» отказалась от участия в столичном фестивале в день акции

Группа «Ногу свело!» не будет выступать на организованном московской мэрией фестивале «Шашлык Live» в Парке Горького.
Обновлено в 12:29
Армия и оружие

Шойгу объяснил причину отсутствия стран НАТО среди участников в АрМИ

Обновлено в 11:56
Как работают Яндекс.Новости?
Пожары в СибириБольше новостей по теме
Главное