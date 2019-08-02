Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства. Согласно имеющимся данным, в указанный период на территории страны произошло около 7,6 тыс. лесных пожаров.

Политика Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.

Происшествия На несогласованной акции в Москве начались задержания В центре Москвы начали задерживать участников несогласованной акции протеста. «ОВД-инфо» сообщает, что задержаны как минимум 89 человек.

Шоу-бизнес Стал известен доход Бузовой и Собчак от рекламы в Instagram Ранее сообщалось, что Бузова упала на сцене, но тут же экспромтом перегруппировалась, сделав вид, что так и было задумано.

Политика Путин обновил состав президиума Госсовета РФ Президент России Владимир Путин произвел ротацию президиума Государственного совета РФ, распоряжение российского лидера опубликовано на портале правовой информации.

Общество Путин подписал закон об увеличении пособий на детей Президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий большему числу семей в стране каждый месяц получать выплаты на первого или второго ребенка и продлевающий для некоторых семей выплаты для детей, которым еще нет трех лет.

Происшествия В Шереметьево обрушилась часть крыши строящегося ангара "На деятельность аэропорта не повлияло, рейсы выполняются по расписанию, в штатном режиме", — отметила она.

Политика Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.

Происшествия СКР возбудил дело об отмывании миллиарда рублей фондом Навального Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Хоккей «Локомотив» обыграл «Авангард» на турнире в Сочи Хоккеисты ярославского "Локомотива" обыграли омский "Авангард" в матче предсезонного турнира в Сочи.

Общество Владелец российского сафари-парка захотел «отдать Сибирь немцам» Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков выразил сожаление тем, что Сибирь не заполучили немецкие захватчики в 1941 году.

Политика Посольство РФ прокомментировало санкции США по «делу Скрипалей» Посольство РФ в Великобритании прокомментировало введение США нового пакета санкций по "делу Скрипаля".

Кино Московский международный кинофестиваль отмечает 60-летие 3 августа 1959 года состоялось открытие первого Московского международного кинофестиваля.

Политика «Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.

Шоу-бизнес Дочь Максима Виторгана показала фото с Нино Нинидзе Максим Виторган отдыхает в Одессе с Нино Нинидзе. К слову, актер очень трепетно относится к своим детям и регулярно с ними проводит время.

Авто Lada Largus Karelia получит пневматическую подвеску После усовершенствования подвески и трансмиссии Largus Karelia оснастят дополнительной защитой картера и коробки передач, а кузов обзаведется более высокой крышей.

Шоу-бизнес «Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.

Армия и оружие Финляндия извинилась перед Россией за ошибку военного корабля Финляндия выразила сожаление из-за того, что ее военный корабль Hämeenmaa по ошибке вошел в российские территориальные воды.

Происшествия Поджог стал основной версией крупного пожара в центре Москвы Основной версией крупного пожара, произошедшего в бывшем производственном здании в центре Москвы, является поджог.

Политика Путин упростил украинцам получение вида на жительство в России Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет отдельным категориям иностранцев, в том числе украинцам, получить вид на жительство или разрешение на временное проживание в России в упрощенном порядке.

Здоровье Названы регионы-лидеры по числу пациентов с расстройствами психики Наибольшее число людей с впервые в жизни установленными психическими расстройствами проживают в Санкт-Петербурге.

Армия и оружие Минобороны опубликовало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии Российские военные показали видео удара по артиллерии сирийских боевиков. Ролик опубликован на канале Минобороны России в YouTube 2 августа.