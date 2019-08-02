Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаровГазета.Ru вчера в 22:04
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства. Согласно имеющимся данным, в указанный период на территории страны произошло около 7,6 тыс. лесных пожаров.
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Здоровье
Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах
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Политика
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Футбол
«Спартак» распродал прежних лидеров и покупает новых
Обновлено в 03:52
Шоу-бизнес
Назван доход Ольги Бузовой от рекламы в Instagram
Доход певицы и телеведущей Ольги Бузовой от одного рекламного поста в Instagram-аккаунте достигает миллиона рублей, сообщает Forbes.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
Американский самолет провел разведку у Черноморского побережья России
Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США Lockheed EP-3E Orion Aries II провел разведку у берегов Крыма, следует из данных мониторингового ресурса Plane Radar.
Обновлено в 04:56
Политика
США ввели новые санкции против России
Госдепартамент США официально подтвердил введение второго пакета санкций против России по делу Скрипалей.
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Гаджеты
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В интервью российскому YouTube-каналу PRO Hi-Tech Раджа Кодури, главный архитектор Intel и старший вице-президент по архитектуре, программному обеспечению и графике, рассказал о планах компании на будущие видеокарты с графическими чипами Arctic Sound.
Обновлено вчера в 16:06
Общество
Суд арестовал дом в Киеве, купленный Кличко-младшим
Печерский районный суд Киева решил арестовать нежилой дом в центре столицы Украины, аукцион на приобретение которого выиграла компания младшего брата киевского мэра Виталия Кличко Владимира.
Обновлено в 06:46
Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализован
Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
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Происшествия
В Москве задержали Любовь Соболь возле ее штаба
Столичная полиция задержала юриста Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любовь Соболь.
Обновлено в 06:57
Происшествия
Под полом московского ресторана нашли труп
Во время ремонта в одном из московских ресторанов строители нашли труп, пролежавший под полом более 25 лет.
Обновлено в 06:44
Общество
Слова владельца сафари-парка о передаче Сибири немцам назвали гнусными
Заявление владельца крымского сафари-парка для львов «Тайган» Олега Зубкова, который выразил сожаление тем, что Сибирь не досталась немцам в 1941 году, является гнусным и отвратительным.
Обновлено в 03:15
Автоспорт
Третья практика перед Гран-при Венгрии стартовала на 10 минут позже из-за инцидента в гонке «Формулы-2»
Инцидент привел к тому, что третья практика «Формулы-1» стартовала с десятиминутным опозданием из-за разлитого масла.
Обновлено в 06:21
Здоровье
Алтайские власти намерены увеличить продолжительность жизни до 76 лет
К 2025 году продолжительность жизни в Алтайском крае должна быть увеличена до 75 лет 9117 28 На его реализацию за шесть лет будет выделено около 17 миллиардов 630 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 19:01
Футбол
Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Баскетбол
Сборная России по баскетболу разгромила Иорданию в товарищеском матче
Обновлено вчера в 14:50
Происшествия
В российском кафе зарезали сотрудника ФСБ
В Кургане сотрудник Федеральной службы безопасности (ФСБ) России скончался от полученного в драке ножевого ранения.
Обновлено в 06:14
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.
Обновлено вчера в 14:19
Футбол
«Могу играть на высоком уровне еще лет пять». Ракицкий отмечает юбилей и готовится к «Краснодару»
Защитник «Зенита», которому 3 августа исполняется 30 лет, накануне матча с «Краснодаром» рассказал о своих штрафных, о левой ноге и правой руке, о поцелуе в голову от Оздоева и двух чемпионствах в одном сезоне.
Обновлено в 03:00
Космос
Исследователи составили расширенную трёхмерную карту Млечного Пути
На новой трёхмерной карте изображена S-образная структура искривлённого звёздного диска Млечного Пути.
Обновлено вчера в 02:56
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули собранные на лечение Жанны Фриске деньги
Наследники певицы Жанны Фриске полностью вернули долг "Русфонду", сообщается на сайте благотворительной организации.
Обновлено вчера в 13:46
Политика
Трамп и Путин обсудили смену посла США в Москве
Во время состоявшегося 31 июля телефонного разговора президента России Владимира Путина и главы США Дональда Трампа поднималась тема предстоящей смены американского посла в Москве.
Обновлено в 06:10
Театры
«Новая Опера» открыла сезон серьезным кадровым пополнением
Самой же важной кадровой новостью своего театра Сибирцев назвал назначение на должность главного дирижера Александра Самоилэ, с которым "Новая Опера" сотрудничает на протяжении последних пяти лет.
Обновлено вчера в 15:50
Общество
Кортнев отказался вести анонсированный мэрией фестиваль в парке Горького
Мэрия Москвы в конце июля сообщила, что 3 и 4 августа в парке Горького пройдет фестиваль «Шашлык live» с участием знаменитых рок-музыкантов.
Обновлено в 05:47
Политика
Помпео: выход из ДРСМД отвечает интересам коллективной безопасности
Вашингтон и Североатлантический альянс согласны, что выход из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) отвечал интересам коллективной безопасности, поскольку соглашение не соблюдалось всеми сторонами.
Обновлено вчера в 09:28
Музыка
Эд Ширан провел самый кассовый тур в истории
Обновлено вчера в 16:20
Политика
Трамп рассказал об исчезновении мешавшей поладить с Россией проблемы
Президент США Дональд Трамп заявил, что дело спецпрокурора Роберта Мюллера мешало улучшить отношения с Россией, однако теперь оно «мертво».
Обновлено вчера в 19:21