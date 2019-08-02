Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаровГазета.Ru вчера в 22:04
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства. Согласно имеющимся данным, в указанный период на территории страны произошло около 7,6 тыс. лесных пожаров.
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Армия и оружие
В ДНР сбили ударный беспилотник украинской армии
Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), с помощью которого киевские силовики пытались нанести удар по позициям республики.
Обновлено в 08:07
Общество
Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России
Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия
Любовь Соболь задержали на выходе из штаба
Около десяти сотрудников полиции задержали Соболь, посадили в тонированный автобус и увезли.
Обновлено в 07:08
Происшествия
В Калифорнии при обрушении скалы на пляж погибли три человека
Три человека погибли, двое пострадали при обрушении скалы на популярный пляж на юге Калифорнии, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на власти.
Обновлено в 01:40
Хоккей
Московское «Динамо» проиграло «Торпедо» в контрольном матче
Хоккеисты московского "Динамо" уступили нижегородскому "Торпедо" в контрольном матче.
Обновлено в 08:17
Футбол
Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»
Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Футбол
«Спартак-2» выиграл у «Луча», «СКА-Хабаровск» был сильнее «Балтики»
В другом матче тура «СКА-Хабаровск» дома обыграл «Балтику» со счетом 2:0. На 6-й минуте счет открыл Илья Кузьмичев.
Обновлено в 05:09
Кино
Московский международный кинофестиваль отмечает 60-летие
3 августа 1959 года состоялось открытие первого Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес
СМИ назвали заработки Бузовой от рекламы в Instagram
Напомним, Ольга Бузова является участницей, а затем телеведущей скандально известного телешоу «Дом-2» на телеканале ТНТ.
Обновлено в 08:13
Политика
«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады
Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
Обновлено в 07:38
Происшествия
Из-за кражи персиков мужчина убил соседа, устроил поджог и убил себя
Всему виной персики: в Джанкойском районе в селе Тимирязево мужчина убил соседа, устроил поджог и убил себя.
Обновлено в 08:12
Футбол
Месси оштрафовали и дисквалифицировали на три месяца
Обновлено в 04:09
Армия и оружие
Самолет США провел разведку у черноморского побережья России
На Twitter-странице этого ресурса, в частности, сообщается, что полет осуществлял самолет радиоэлектронной разведки ВМФ США Lockheed EP-3E Orion Aries II.
Обновлено в 07:10
Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.
Обновлено вчера в 14:19
Политика
Зеленский назвал условие отставки Богдана
В качестве причины отставки называлось то, что Богдану не удалось согласовать встречу президента Украины с американским лидером Дональдом Трампом.
Обновлено в 07:52
Политика
Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии
Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.
Обновлено в 07:01
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Политика
В США объяснили введение новых санкций против России
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.
Обновлено вчера в 10:27
Технологии
Туннель Илона Маска встревожил руководство монорельсовой дороги в Лас-Вегасе
Планы Илона Маска по строительству туннеля в Лас-Вегасе вызвали возражения у компании Las Vegas Monorail, опасающейся, что деформации вследствие вибрации от подземного транспорта в конечном итоге приведут к закрытию местной достопримечательности — монорельсовой дороги.
Обновлено в 08:15
Политика
Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн
Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы стоило почти $32 млн.
Обновлено в 00:39
Происшествия
В Петербурге водитель угнал машину ГИБДД для погони за эвакуатором
В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который угнал машину ГИБДД для того, чтобы догнать эвакуатор, увозивший его собственный автомобиль.
Обновлено в 07:57
Общество
Алексей Кортнев отказался от участия в фестивале «Шашлык Live» в Москве
Вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который должен был вести фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, отказался от участия в мероприятии по этическим причинам, сообщается на официальной странице коллектива "Вконтакте".
Обновлено в 07:05
Финансы
Курс рубля начал падать на фоне новостей о санкциях США
Специалисты уверены, что курс валют в России изменился на фоне новостей о введении санкций со стороны США, а также из-за торговой войны Вашингтона и Пекина.
Обновлено вчера в 11:09
Армия и оружие
Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии
Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Общество
Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты
Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Политика
Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 06:27
Политика
Американское агентство проведет тренинг для новичков Рады
Американское агентство по международному развитию USAID проведет двухдневный тренинг для впервые избранных депутатов Верховной рады Украины, сообщается на сайте украинского парламента.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Крупный пожар в центре Москвы локализован
Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Спорт
Появилось видео новой короткой программы Загитовой на сезон
17-летняя российская фигуристка Алина Загитова выступила с новой короткой программой на ледовом шоу The Ice в Японии.
Обновлено в 07:18