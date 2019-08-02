Экономика

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаровГазета.Ru вчера в 22:04

Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства. Согласно имеющимся данным, в указанный период на территории страны произошло около 7,6 тыс. лесных пожаров.
Читать в источнике
Комментировать24

Подробнее о событии

Счетная палата оценила ущерб от природных пожаров в России в 2 миллиарда 400 миллионов рублей за полгода

Эхо Москвы05:31

Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаров

РБКвчера в 12:30

В СП сообщили, что ущерб от пожаров за шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд рублей

ТАССвчера в 13:49

Счётная палата оценила ущерб от лесных пожаров в 2 млрд 400 тыс. рублей

Говорит Москвавчера в 13:23

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в I полугодии

Rambler News Serviceвчера в 13:21

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в 2,4 млрд рублей за полгода

Интерфаксвчера в 13:16

Подсчитан ущерб от лесных пожаров в России

Lenta.ruвчера в 14:54
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 08:28, Ашберн
Армия и оружие

В ДНР сбили ударный беспилотник украинской армии

Военнослужащие Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА), с помощью которого киевские силовики пытались нанести удар по позициям республики.
Обновлено в 08:07
Общество

Гидрометцентр объяснил странности летней погоды в России

Холодный август на европейской территории России и аномальная жара в Сибири и Забайкалье обусловлены высоким стационарным циклоном над Уралом, заявил 2 августа научный руководитель российского Гидрометцентра Роман Вильфанд.
Обновлено вчера в 16:51
Происшествия

Любовь Соболь задержали на выходе из штаба

Около десяти сотрудников полиции задержали Соболь, посадили в тонированный автобус и увезли.
Обновлено в 07:08
Происшествия

В Калифорнии при обрушении скалы на пляж погибли три человека

Три человека погибли, двое пострадали при обрушении скалы на популярный пляж на юге Калифорнии, сообщает телеканал NBC 7 со ссылкой на власти.
Обновлено в 01:40
Хоккей

Московское «Динамо» проиграло «Торпедо» в контрольном матче

Хоккеисты московского "Динамо" уступили нижегородскому "Торпедо" в контрольном матче.
Обновлено в 08:17
Футбол

Тиль вылетит в Москву для подписания контракта со «Спартаком»

Полузащитник голландского "АЗ Алкмар" Гус Тиль вылетит в Москву уже 3 августа, сообщает De Telegraaf.
Обновлено в 02:41
Футбол

«Спартак-2» выиграл у «Луча», «СКА-Хабаровск» был сильнее «Балтики»

В другом матче тура «СКА-Хабаровск» дома обыграл «Балтику» со счетом 2:0. На 6-й минуте счет открыл Илья Кузьмичев.
Обновлено в 05:09
Кино

Московский международный кинофестиваль отмечает 60-летие

3 августа 1959 года состоялось открытие первого Московского международного кинофестиваля.
Обновлено в 02:31
Шоу-бизнес

СМИ назвали заработки Бузовой от рекламы в Instagram

Напомним, Ольга Бузова является участницей, а затем телеведущей скандально известного телешоу «Дом-2» на телеканале ТНТ.
Обновлено в 08:13
Политика

«Слуга народа» выдвинет главу партии на пост спикера Верховной рады

Глава украинской пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков заявил, политсила будет предлагать его в качестве кандидата на пост спикера Верховной рады.
Обновлено в 07:38
Происшествия

Из-за кражи персиков мужчина убил соседа, устроил поджог и убил себя

Всему виной персики: в Джанкойском районе в селе Тимирязево мужчина убил соседа, устроил поджог и убил себя.
Обновлено в 08:12
Футбол

Месси оштрафовали и дисквалифицировали на три месяца

Обновлено в 04:09
Общество

Мутко потребовал от чиновников Иркутской области работать быстрее

Обновлено в 02:40
Армия и оружие

Самолет США провел разведку у черноморского побережья России

На Twitter-странице этого ресурса, в частности, сообщается, что полет осуществлял самолет радиоэлектронной разведки ВМФ США Lockheed EP-3E Orion Aries II.
Обновлено в 07:10
Экономика

Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло

Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.
Обновлено вчера в 14:19
Политика

Зеленский назвал условие отставки Богдана

В качестве причины отставки называлось то, что Богдану не удалось согласовать встречу президента Украины с американским лидером Дональдом Трампом.
Обновлено в 07:52
Политика

Глава Пентагона выступил за размещение ракет средней дальности в Азии

Глава Пентагона Марк Эспер выступил за скорейшее размещение ракет средней дальности наземного базирования в Азии после того, как США вышли из ДРСМД.
Обновлено в 07:01
Политика

Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине

Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Политика

В США объяснили введение новых санкций против России

Ранее президент США Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России из-за дела об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в 2018 году.
Обновлено вчера в 10:27
Технологии

Туннель Илона Маска встревожил руководство монорельсовой дороги в Лас-Вегасе

Планы Илона Маска по строительству туннеля в Лас-Вегасе вызвали возражения у компании Las Vegas Monorail, опасающейся, что деформации вследствие вибрации от подземного транспорта в конечном итоге приведут к закрытию местной достопримечательности — монорельсовой дороги.
Обновлено в 08:15
Политика

Расследование Мюллера обошлось бюджету США почти в $32 млн

Расследование спецпрокурора Роберта Мюллера о вмешательстве России в американские президентские выборы стоило почти $32 млн.
Обновлено в 00:39
Происшествия

В Петербурге водитель угнал машину ГИБДД для погони за эвакуатором

В Санкт-Петербурге задержали мужчину, который угнал машину ГИБДД для того, чтобы догнать эвакуатор, увозивший его собственный автомобиль.
Обновлено в 07:57
Общество

Алексей Кортнев отказался от участия в фестивале «Шашлык Live» в Москве

Вокалист группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который должен был вести фестиваль "Шашлык Live" в Парке Горького, отказался от участия в мероприятии по этическим причинам, сообщается на официальной странице коллектива "Вконтакте".
Обновлено в 07:05
Финансы

Курс рубля начал падать на фоне новостей о санкциях США

Специалисты уверены, что курс валют в России изменился на фоне новостей о введении санкций со стороны США, а также из-за торговой войны Вашингтона и Пекина.
Обновлено вчера в 11:09
Армия и оружие

Минобороны РФ показало видео уничтожения артиллерии боевиков в Сирии

Министерство обороны РФ обнародовало видео, демонстрирующее нанесение авиаударов по боевикам в Сирии.
Обновлено в 04:00
Общество

Пользователи Сети высмеяли мать жениха за образ невесты

Невеста на снимке одета в белое кружевное платье, наряд на матери ее жениха немного другого оттенка, но в целом выглядит как подвенечный наряд.
Обновлено в 06:20
Политика

Италия предложила России помощь в тушении пожаров в Сибири

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте предложил России помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
Обновлено в 06:27
Политика

Американское агентство проведет тренинг для новичков Рады

Американское агентство по международному развитию USAID проведет двухдневный тренинг для впервые избранных депутатов Верховной рады Украины, сообщается на сайте украинского парламента.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Крупный пожар в центре Москвы локализован

Площадь крупного пожара в старом здании в центре Москвы увеличилась до 5000 кв. метров. Ранее она составляла 2000 кв. метров.
Обновлено в 02:42
Спорт

Появилось видео новой короткой программы Загитовой на сезон

17-летняя российская фигуристка Алина Загитова выступила с новой короткой программой на ледовом шоу The Ice в Японии.
Обновлено в 07:18
Как работают Яндекс.Новости?
Пожары в СибириБольше новостей по теме
Главное