Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаровГазета.Ru вчера в 22:04
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства. Согласно имеющимся данным, в указанный период на территории страны произошло около 7,6 тыс. лесных пожаров.
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Почти 2,5 миллиарда рублей составил ущерб от лесных пожаров в России с начала года
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