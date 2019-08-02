Экономика

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаровГазета.Ru вчера в 22:04

Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства. Согласно имеющимся данным, в указанный период на территории страны произошло около 7,6 тыс. лесных пожаров.
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