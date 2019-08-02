Экономика
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаровГазета.Ru вчера в 22:04
Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства. Согласно имеющимся данным, в указанный период на территории страны произошло около 7,6 тыс. лесных пожаров.
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Происшествия
Девять самодельных бомб обнаружено в селе Дагестана
"На окраине села Гимры Унцукульского района Дагестана в заброшенном складском помещении обнаружено девять самодельных взрывных устройств", - сообщили в пресс-службе.
Обновлено в 16:49
Происшествия
Не менее 10 человек погибли при стрельбе в торговом центре в Техасе
Десять человек погибли, до 30 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас), передает KFOX14 со ссылкой на полицию.
Обновлено в 15:21
Футбол
Возле стадиона «Зенита» произошла драка между фанатами и ОМОНом
Возле санкт-петербургского стадиона «Газпром Арена» произошла драка между болельщиками «Зенита» и сотрудниками ОМОНа.
Обновлено в 16:31
Армия и оружие
Новейший беспилотник «Охотник» совершил первый полет
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Обновлено в 15:41
Здоровье
Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах
Специалисты Роспотребнадзора дали советы россиянам, выезжающим на отдых в тропические страны.
Обновлено в 06:52
Происшествия
«ОВД-инфо»: на акции протеста в Москве задержано более 800 человек
На несогласованной акции протеста в центре Москвы задержано 828 человек, сообщает проект «ОВД-инфо».
Обновлено в 14:46
Технологии
Epic Games Store вновь задерживает обновления
Чаще всего претензии к онлайн-магазину Epic Games Store никак не связаны с сомнение в качестве или эксклюзивности игровых проектов.
Обновлено в 14:01
Здоровье
Врачи назвали продукты, повышающие риск инсульта
Учёные пришли к выводу, что более высокий риск появления инсультов и инфарктов, а также сердечно-сосудистых недугов был у тех людей, которые употребляли в пищу жареные блюда, выпечку, крекеры и другие содержащие трансжиры продукты.
Обновлено вчера в 11:40
Здоровье
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Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.
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Баскетбол
Купер пытался подделать допинг-тест, принеся на анализ мочу беременной женщины
Купер подменил анализ и в качестве биологического материала сдал мочу беременной женщины.
Обновлено в 15:55
Политика
NYT узнала о поставках иранской нефти в обход санкций
Предположительно 12 иранских танкеров продолжают поставлять нефтяную продукцию Китаю и, вероятно, ряду других стран в обход американских санкций, пишет The New York Times со ссылкой на собственное расследование.
Обновлено в 15:52
Транспорт
Станция «Шереметьевская» станет самой глубокой в московском метро
Строящаяся станция "Шереметьевская" Большой кольцевой линии станет самой глубокой в московском метро, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Обновлено в 06:12
Политика
Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.
Обновлено вчера в 09:52
Гаджеты
В MIUI 11 появится неожиданная функция
Ожидается, что в скором времени ее начнут тестировать на небольшом количестве смартфонов Xiaomi, ну а доведенная до ума, она появится лишь в MIUI 11.
Обновлено в 03:37
Наука
Искусственный интеллект обучили предсказывать успех фильма
Обновлено в 16:25
Кино
Актер Киану Ривз отрастил бороду
Обновлено в 11:49
Интернет
Эксперт по безопасности рекомендовал пользовательские лайфхаки
Глава Ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачёв подтвердил, что один из способов повысить безопасность пользователя – заклеить камеру и микрофон на компьютере, планшете, ноутбуке или телефоне.
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Армия и оружие
НАТО призывают модернизировать вооружения для противостояния России
Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг призвал страны НАТО модернизировать вооружения, чтобы противостоять целому "спектру угроз" со стороны Москвы.
Обновлено в 16:37
Футбол
Шунин показал повреждения груди после фола со стороны Понсе
Вратарь «Динамо» Антон Шунин показал повреждения груди в результате фола со стороны аргентинского нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе.
Обновлено в 16:50
Игры
Riot Games работает над новой игрой в жанре файтинг
Основатель EVO и сотрудник Riot Games Том Кэннон подтвердил, что компания Riot работает над новой игрой в жанре файтинг.
Обновлено в 01:32
Единоборства
Женские команды показали свое мастерство на «Танковом биатлоне»
Заезд прошел вне конкурсной программы. Заезды «Танкового биатлона» на полигоне Алабино стартовали с выступления женских команд.
Обновлено в 07:31
Политика
Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ
Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:42
Автоспорт
Макс Ферстаппен: машина буквально летела по трассе, это невероятно
Голландский пилот австрийской команды "Ред Булла" Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификации 12-го этапа Формулы-1 – Гран-при Венгрии, где он завоевал поул.
Обновлено в 12:50
Политика
Путин повысил предельный возраст службы для полицейских
Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.
Обновлено в 02:59
Футбол
Икарди может остаться в «Интере»
Нападающий «Интера» Мауро Икарди может остаться в миланском клубе. Все дело в том, что жена футболиста Ванда Нара ждет еще одного ребенка.
Обновлено в 11:35
Футбол
Кононов не стал комментировать информацию о трансфере Тиля в «Спартак»
Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов отказался комментировать информацию о переходе в команду полузащитника голландского АЗ Гуса Тиля.
Обновлено в 14:55
Происшествия
В Москве во время ремонта ресторана обнаружили останки человека
"По предварительной информации, во время ремонта пола в ресторане рабочие обнаружили скелетированные останки человека, которые пролежали там более 10 лет", - уточнил собеседник агентства.
Обновлено в 08:49