Российская Счетная палата оценила ущерб, который страна понесла за первые шесть месяцев этого года из-за лесных пожаров. Об этом сообщается в фейсбуке ведомства. Согласно имеющимся данным, в указанный период на территории страны произошло около 7,6 тыс. лесных пожаров.

Происшествия Девять самодельных бомб обнаружено в селе Дагестана "На окраине села Гимры Унцукульского района Дагестана в заброшенном складском помещении обнаружено девять самодельных взрывных устройств", - сообщили в пресс-службе.

Происшествия Не менее 10 человек погибли при стрельбе в торговом центре в Техасе Десять человек погибли, до 30 получили ранения в результате стрельбы в торговом центре в Эль-Пасо (штат Техас), передает KFOX14 со ссылкой на полицию.

Армия и оружие Новейший беспилотник «Охотник» совершил первый полет На одном из испытательных аэродромов Минобороны России прошел первый полет новейшего российского военного беспилотника "Охотник", сообщили в оборонном ведомстве.

Здоровье Роспотребнадзор напомнил об угрозах отдыха в тропических странах Специалисты Роспотребнадзора дали советы россиянам, выезжающим на отдых в тропические страны.

Происшествия «ОВД-инфо»: на акции протеста в Москве задержано более 800 человек На несогласованной акции протеста в центре Москвы задержано 828 человек, сообщает проект «ОВД-инфо».

Технологии Epic Games Store вновь задерживает обновления Чаще всего претензии к онлайн-магазину Epic Games Store никак не связаны с сомнение в качестве или эксклюзивности игровых проектов.

Здоровье Врачи назвали продукты, повышающие риск инсульта Учёные пришли к выводу, что более высокий риск появления инсультов и инфарктов, а также сердечно-сосудистых недугов был у тех людей, которые употребляли в пищу жареные блюда, выпечку, крекеры и другие содержащие трансжиры продукты.

Здоровье Составлен рейтинг регионов по числу пациентов с расстройствами психики Минздрав назвал регионы, в которых в 2018 году было зафиксировано наибольшее число пациентов с психическими расстройствами.

Баскетбол Купер пытался подделать допинг-тест, принеся на анализ мочу беременной женщины Купер подменил анализ и в качестве биологического материала сдал мочу беременной женщины.

Политика NYT узнала о поставках иранской нефти в обход санкций Предположительно 12 иранских танкеров продолжают поставлять нефтяную продукцию Китаю и, вероятно, ряду других стран в обход американских санкций, пишет The New York Times со ссылкой на собственное расследование.

Транспорт Станция «Шереметьевская» станет самой глубокой в московском метро Строящаяся станция "Шереметьевская" Большой кольцевой линии станет самой глубокой в московском метро, сообщил журналистам в субботу заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Гаджеты В MIUI 11 появится неожиданная функция Ожидается, что в скором времени ее начнут тестировать на небольшом количестве смартфонов Xiaomi, ну а доведенная до ума, она появится лишь в MIUI 11.

Интернет Эксперт по безопасности рекомендовал пользовательские лайфхаки Глава Ассоциации по компьютерной безопасности Роман Ромачёв подтвердил, что один из способов повысить безопасность пользователя – заклеить камеру и микрофон на компьютере, планшете, ноутбуке или телефоне.

Армия и оружие НАТО призывают модернизировать вооружения для противостояния России Эксперт Немецкого общества внешней политики Кристиан Меллинг призвал страны НАТО модернизировать вооружения, чтобы противостоять целому "спектру угроз" со стороны Москвы.

Футбол Шунин показал повреждения груди после фола со стороны Понсе Вратарь «Динамо» Антон Шунин показал повреждения груди в результате фола со стороны аргентинского нападающего «Спартака» Эсекьеля Понсе.

Игры Riot Games работает над новой игрой в жанре файтинг Основатель EVO и сотрудник Riot Games Том Кэннон подтвердил, что компания Riot работает над новой игрой в жанре файтинг.

Единоборства Женские команды показали свое мастерство на «Танковом биатлоне» Заезд прошел вне конкурсной программы. Заезды «Танкового биатлона» на полигоне Алабино стартовали с выступления женских команд.

Политика Страны ЕС выдвинули Кристалину Георгиеву на пост главы МВФ Представители стран Европейского союза выбрали в качестве единого кандидата на пост нового директора-распорядителя Международного валютного фонда представителя Болгарии Кристалину Георгиеву, передает ТАСС.

Автоспорт Макс Ферстаппен: машина буквально летела по трассе, это невероятно Голландский пилот австрийской команды "Ред Булла" Макс Ферстаппен прокомментировал результаты квалификации 12-го этапа Формулы-1 – Гран-при Венгрии, где он завоевал поул.

Политика Путин повысил предельный возраст службы для полицейских Президент России Владимир Путин подписал закон, повышающий предельный возраст службы для сотрудников органов внутренних дел.

Футбол Икарди может остаться в «Интере» Нападающий «Интера» Мауро Икарди может остаться в миланском клубе. Все дело в том, что жена футболиста Ванда Нара ждет еще одного ребенка.

Футбол Кононов не стал комментировать информацию о трансфере Тиля в «Спартак» Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов отказался комментировать информацию о переходе в команду полузащитника голландского АЗ Гуса Тиля.