Счетная палата подсчитала, что стоимость ущерба от лесных пожаров в России за шесть месяцев составила 2,4 млрд руб. При этом на охрану лесов от пожаров потрачено 6,6 млрд руб. По данным ведомства, за январь — июнь в России возникло 7,6 тыс. лесных пожаров.

Футбол Букмекеры не верят в гостевую победу «Краснодара» над «Зенитом» Победа «Краснодара» в гостевом поединке с «Зенитом» оценивается букмекерами коэффициентами от 3,7 до 4,32, в зависимости от выбранной конторы.

Общество Первое воскресенье августа может стать рекордно холодным Ранее сообщалось, что в Москве в воскресенье ожидается до +16°С.

Происшествия Истребитель потерпел крушение в Иране Иранский истребитель потерпел крушение в провинции Бушир на юге страны, передает РИА "Новости".

Происшествия В Москве затопило мастерскую художника Никаса Сафронова Картины Никаса Сафронова пострадали от затопления его московской мастерской, сообщил "Интерфаксу" в субботу сын художника Лука.

Происшествия На несогласованной акции в Москве начались задержания В центре Москвы начали задерживать участников несогласованной акции протеста. «ОВД-инфо» сообщает, что задержаны как минимум 89 человек.

Политика Супруга посла США в России возмутилась репортажем CNN Супруга посла США в России Мэри Кэй Хантсман возмутилась «непорядочностью» репортажа журналистов телеканала CNN, которые опубликовали материал о скором отъезде дипломата, основываясь на фотографии, опубликованной в ее Instagram.

Общество Москва стала лидером по числу людей с алкогольной зависимостью Москва стала лидером по количеству пациентов с психическими расстройствами, связанными с употреблением алкоголя.

Общество Депутат Госдумы назвал число россиян, которым грозит потеря работы Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что в будущем 15 млн россиян могут потерять работу, передает "Ура.ру".

Наука Умер академик РАН Николай Кардашев На 88-м году жизни умер академик РАН Николай Кардашев, руководивший Астрокосмическим центром Физического института академии наук (АКЦ ФИАН).

Политика Климкин спрогнозировал бегство половины украинцев за рубеж Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что через несколько лет половина украинцев будет находиться за рубежом, об этом сообщает портал "Обозреватель".

Гаджеты Флагманские смартфоны переименует Huawei Три новые торговые марки зарегистрировала компания Huawei.

Армия и оружие На Украине напомнили о доработке пулемёта, названной «оружием Терминатора» На Украине напомнили, какими средствами «технического творчества» представителей так называемых добровольческих батальонов (батальон "Айдар", экстремистская группировка, запрещённая в РФ) велись и ведутся боевые действия на Донбассе.

Происшествия Задержан провокатор, призывавший убивать детей силовиков На несанкционированной акции в Москве накануне, 3 августа был задержан Максим Стеклов, угрожавший в соцсетях убийствами детей силовиков, сообщает издание "Журналистская правда".

Политика Кличко улетел из Киева, сообщили очевидцы Мэр Киева Виталий Кличко утром 4 августа улетел из столицы Украины. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на фото очевидцев.

Общество Путин поздравил железнодорожников с профессиональным праздником Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником - Днем железнодорожника.

Общество Центры госуслуг приглашают горожан на бесплатные занятия С 5 по 9 августа в центрах госуслуг «Мои документы» проведут мастер-классы и семинары.

Шоу-бизнес Наташа Королева после свадьбы устроила «утренний опохмел» Певица Наташа Королева в Instagram разместила забавную фотографию со свадьбы своих друзей.

Космос Зонд Juno получил новые снимки Большого красного пятна Юпитера Большое красное пятно, по мнению современных историков, впервые обнаружил астроном Джованни Кассини в 1665 году.

Экономика Эксперты верят в рубль и прогнозируют умеренный рост цен Большинство экспертов, опрошенных «Коммерсантом», считают, что рубль по отношению к доллару в ближайшее время вряд ли упадёт, а цены, скорее всего, останутся на прежнем уровне.