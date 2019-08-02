Экономика
Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаровАБН 02 августа в 20:27
Счетная палата подсчитала, что стоимость ущерба от лесных пожаров в России за шесть месяцев составила 2,4 млрд руб. При этом на охрану лесов от пожаров потрачено 6,6 млрд руб. По данным ведомства, за январь — июнь в России возникло 7,6 тыс. лесных пожаров.
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В СП сообщили, что ущерб от пожаров за шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд рублей
ТАСС02 августа в 13:49
Счётная палата оценила ущерб от лесных пожаров в 2 млрд 400 тыс. рублей
Говорит Москва02 августа в 13:23
Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в 2,4 млрд рублей за полгода
Интерфакс02 августа в 13:16
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