Экономика

Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаровРБК 12:30

Ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд руб. Такие данные опубликовала Счетная палата на своей официальной странице в Facebook.
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Почти 2,5 миллиарда рублей составил ущерб от лесных пожаров в России с начала года

Эхо Москвы17:00

Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаров

РБК12:30

В СП сообщили, что ущерб от пожаров за шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд рублей

ТАСС13:49

Счётная палата оценила ущерб от лесных пожаров в 2 млрд 400 тыс. рублей

Говорит Москва13:23

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в I полугодии

Rambler News Service13:21

Счетная палата оценила ущерб от лесных пожаров в 2,4 млрд рублей за полгода

Интерфакс13:16

Подсчитан ущерб от лесных пожаров в России

Lenta.ru14:54
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 21:17, Ашберн
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Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.
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