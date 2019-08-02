Экономика
Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаровРБК 12:30
Ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд руб. Такие данные опубликовала Счетная палата на своей официальной странице в Facebook.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:44, Ашберн
Общество
Племянница Скрипаля рассказала о его звонке родственникам
Племянница бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль рассказала РИА Новости, что дядя связывался с семьей 26 июня.
Обновлено в 15:39
Политика
Путин подписал закон, разрешающий охотиться с луком и арбалетом
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, разрешающий россиянам использовать луки и арбалеты на охоте - такую возможность получат обладатели охотничьего билета и разрешения на хранение и ношение оружия, также лук или арбалет надо будет зарегистрировать в Росгвардии, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 15:29
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все собранные на лечение Жанны Фриске деньги
«Русфонд» получил все собранные телезрителями «Первого канала» на лечение певицы Жанны Фриске деньги.
Обновлено в 15:23
Музыка
Песня группы Metallica спасла студентку от пумы
Обновлено в 09:46
Финансы
Курс рубля рушится на фоне новых санкций США
Российская валюта начала снижение накануне на фоне дешевеющей нефти Brent, а также новых санкций США, связанных с делом Скрипалей.
Обновлено в 11:34
Политика
МИД Франции связал прекращение ДРСМД с риском нестабильности в Европе
В ведомстве отметили, что договор «является центральным элементом европейской безопасности и стратегической стабильности в Европе», а прекращение его действия «подрывает международную систему контроля над вооружениями», сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:06
Политика
Москва и Минск подпишут план по отмене роуминга в начале сентября
Белоруссия и РФ договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября, заявил РИА Новости в пятницу министр связи и информатизации республики Константин Шульган.
Обновлено в 12:12
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Общество
Мэрия Москвы согласовала митинги на проспекте Сахарова 10 и 11 августа
Правительство Москвы согласовало проведение двух митингов 10 и 11 августа на проспекте Академика Сахарова численностью до 100 тысяч человек каждый, сообщил первый заместитель руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Василий Олейник.
Обновлено в 11:28
Общество
Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа
«Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду - 3 августа мы нигде не выступаем!» - написал лидер группы «Браво» Евгений Хавтан в Facebook.
Обновлено в 06:36
Общество
Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера
Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено в 13:23
Политика
Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 13:19
Футбол
«Реал» хочет приобрести Донни ван де Бека
Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек может перебраться в "Реал".
Обновлено 31 июля в 17:44
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Шоу-бизнес
Жена Олега Газманова показала интимное фото с мужем
Марина ответила на вопрос, есть ли чувства в браке «30+». Олег и Марина Газмановы вместе уже больше тридцати лет.
Обновлено в 07:00
Экономика
Российские миллиардеры увеличили свой доход на 36 млрд долларов
Согласно подсчетам РИА Новости, за первые семь месяцев 2019 года совокупный доход первых богачей России увеличился на 36,324 миллиарда долларов.
Обновлено вчера в 15:01
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о выводе с фронта бригады ВСУ в наказание за воровство
Из зоны вооружённого конфликта в Донбассе командование ВСУ срочно выводит 25-ю отдельную аэромобильную бригаду, сообщил 2 августа журналистам начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Обновлено в 14:04
Происшествия
Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия
Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.
Обновлено в 14:34
Спорт
Ninja подписал контракт с Mixer и ушёл с Twitch за $ 932 миллиона
Самый популярный стример Fortnite на Twitch Тайлер Ninja Блевинс сменил стриминговую платформу.
Обновлено в 14:00
Политика
Венгрия разрешила транзит российской военной техники в Сербию
26 июля министерство иностранных дел Румынии страны заявило, что не может разрешить транзит из-за санкций, введенных против РФ (после присоединения Крыма в 2014 году Евросоюз ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией, а также на экспорт товаров двойного назначения, которые могут быть использованы и в гражданских, и в военных целях).
Обновлено вчера в 15:56
Интернет
Apple приостановила программу по прослушке пользователей Siri
Американская компания Apple приостановила программу контроля качества Siri, предполагавшую прослушивание запросов пользователей сторонними компаниями.
Обновлено в 05:16
Культура
Стас Барецкий пригласил Дженнифер Энистон сняться в «Брате-3»
Новой звездой, которую Барецкий решил уговорить на съемки в «Брате», стала звезда ситкома «Друзья» Дженнифер Энистон.
Обновлено в 06:20
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено в 05:50
Политика
Трамп заявил об отказе Рэтклиффа от должности главы нацразведки
Президент США Дональд Трамп заявил, что конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф не будет выдвигать свою кандидатуру на пост главы национальной разведки страны.
Обновлено в 14:59
Игры
The Sojourn выйдет 20 сентября в Epic Games Store
Обновлено в 13:28
Политика
МИД отреагировал на новые санкции США по делу Скрипалей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала новые санкции Вашингтона в отношении Москвы в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 13:47
Общество
Названо самое чистое место для купания в Крыму
Обновлено в 07:00