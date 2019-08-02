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Политика МИД Франции связал прекращение ДРСМД с риском нестабильности в Европе В ведомстве отметили, что договор «является центральным элементом европейской безопасности и стратегической стабильности в Европе», а прекращение его действия «подрывает международную систему контроля над вооружениями», сообщает ТАСС.

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Политика Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Футбол «Реал» хочет приобрести Донни ван де Бека Полузащитник "Аякса" Донни ван де Бек может перебраться в "Реал".

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