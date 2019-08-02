Ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд руб. Такие данные опубликовала Счетная палата на своей официальной странице в Facebook.

Здоровье Московские врачи вернули пациентке голос, используя ее жировые клетки Врачи Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии имени Свержевского восстановили пациентке голос, введя ее жир в парализованную голосовую связку.

Футбол Женщина-судья обслужит матч за Суперкубок УЕФА Фраппар имеет опыт работы на самом высоком уровне. Ранее она обслуживала финал женского чемпионата мира между сборными США и Нидерландов.

Политика Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине Швейцарский журналист и писатель Кристиан Мюллер объяснил, почему Крым никогда не станет украинским.

Футбол Кокорин и Мамаев просят об условно-досрочном освобождении Об условно-досрочном просят не только футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин, но также брат «сине-бело-голубого».

Армия и оружие Боевики в Сирии обстреляли родное селение Асада Решение президента Сирии о полном прекращении с нуля часов 2 августа огня и любых наступательных действий в Идлибской зоне деэскалации тут же использовали для провокации окопавшиеся в этом районе страны террористы.

Политика Трамп заявил о «смерти» проблемы, мешавшей хорошим отношениям с РФ Президент США Дональд Трамп заявил, что мешавшее хорошим отношениям с Россией расследование спецпрокурора Роберта Мюллера теперь "мертво".

Экономика США подписали с ЕС договор о квоте на поставки говядины без гормонов ЕС и США подписали соглашение о поставках на европейский рынок американской говядины, в производстве которой не используются гормоны роста, речь идет о выделении квоты объемом 35 тысяч тонн сроком на семь лет, сообщила в пятницу ЕК.

Политика Путин упростил предоставление вида на жительство гражданам Украины Президент Владимир Путин подписал закон, который упростит предоставление вида на жительство в России и разрешения на временное проживание ряду категорий иностранцев, в том числе гражданам Украины.

Общество Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».

Происшествия На КАД лоб в лоб столкнулись два грузовика На КАД в районе съезда в Шушары лоб в лоб столкнулись два грузовика. Видео с места происшествия очевидцы опубликовали в социальной сети.

Политика Виктория Скрипаль рассказала о звонке Сергея Скрипаля Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, Виктория Скрипаль в интервью РИА Новости заявила, что её дядя связывался с семьей 26 июня.

Финансы Российский рынок акций открылся падением индексов Европейские рынки акций преимущественно закрылись ростом Рынки акций США закрылись падением биржевых индикаторов Сегодня фондовые индексы стран АТР реагируют резким падением на ухудшение торговых отношений между США и Китаем, а также между Южной Кореей и Японией.

Общество Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.

Гаджеты В Роскачестве посоветовали заклеивать камеры и микрофоны в ноутбуках Специалисты рекомендуют также ограничивать доступ приложений к диктофону или камере, не скачивать программы из недостоверных источников.

Политика На Украине допрашивают получивших российские паспорта жителей Донбасса Украина допрашивает жителей Донбасса, получивших российские паспорта. Об этом заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос.

Политика ЕК предложила свой вариант по транзиту российского газа через Украину Еврокомиссия предложила Украине и России заключить с начала 2020 года десятилетний контракт о транзите газа, сообщает ТАСС.

Кино Создатель сериала «Чернобыль» рассказал об удаленной сцене Американский сценарист Крэйг Мэйзин, работавший над сериалом «Чернобыль», рассказал о дополнительной сцене в шоу, которую пришлось вырезать из-за хронометража.

Общество Группы «Браво» и Tequilajazzz опровергли свое участие в фестивале в Москве 3 августа «Если вы видите афишу фестиваля шашлыка с участием группы «Браво», имейте в виду - 3 августа мы нигде не выступаем!» - написал лидер группы «Браво» Евгений Хавтан в Facebook.

Финансы Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 0,3%, хуже прогноза Дефицит торгового баланса США в июне сократился на 0,2 миллиарда долларов, или на 0,3% по сравнению с показателем мая, до 55,2 миллиарда долларов, следует из пресс-релиза Бюро экономического анализа министерства торговли США.

Шоу-бизнес Без слез не взглянешь. Волочкова дала отпор хейтерам Балерина Анастасия Волочкова высказалась по поводу хейтеров, которые критикуют ее фотографии в соцсетях.

Гаджеты Realme разрабатывает смартфон с 64-мегапиксельной камерой 8 августа в Индии бренд Realme представит свой новый смартфон, оснащенный 64-мегапиксельной камерой.

Музыка Джон Траволта станцевал танго вчетвером в клипе Питбуля Американский исполнитель Питбуль выпустил 2 августа 2019 года новый сингл и клип "3 to Tango".