Экономика
Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаровРБК 12:30
Ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд руб. Такие данные опубликовала Счетная палата на своей официальной странице в Facebook.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 15:14, Ашберн
Политика
Стало известно, какие санкции США ввели против РФ по «делу Скрипалей»
Стало известно, какие санкции Вашингтон ввёл против Москвы по «делу Скрипалей».
Обновлено в 14:08
Гаджеты
Роскачество рекомендует заклеивать камеру и микрофон ноутбука
Роскачество рекомендует внимательно относиться к запрашиваемым доступам мобильных приложений: ограничивать доступ к микрофону, камере, фотогалерее, геолокации, если это не сказывается на работоспособности необходимых функций приложений.
Обновлено в 01:00
Общество
Владелец сафари-парка пожалел, что Сибирь не отдали немцам в 1941-м
Владелец крымского сафари-парка для львов "Тайган" Олег Зубков пожалел, что немецкие захватчики не получили Сибирь в 1941 году.
Обновлено в 14:28
Политика
Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 13:19
Политика
Мосгорсуд признал законным недопуск Жданова до выборов в Мосгордуму
Ранее избирательная комиссия отказалась регистрировать господина Жданова кандидатом в депутаты Мосгордумы из-за превышения числа недействительных подписей.
Обновлено в 13:47
Религия
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке от главы офиса президента Андрея Богдана.
Обновлено в 05:42
Политика
Госбюро изъяло у военных документы по керченской провокации
Государственное бюро расследований Украины получило от командования Военно-морскими силами копии документов, которые имеют отношение к проходу трех кораблей ВМСУ через Керченский пролив в ноябре 2018 года.
Обновлено в 14:39
Экономика
Субсидирование газомоторной техники в РФ может быть увеличено в два раза
По словам главы Минпромторга, помимо предоставления субсидий производителям газомоторной техники предполагается также использовать механизм субсидий лизинговым компаниям для возмещения скидки на авансовый платеж, представленной лизингополучателям газомоторной техники.
Обновлено в 11:16
Экономика
Путин снизил НДС на фрукты и повысил налог на пальмовое масло
Президент России Владимир Путин подписал закон, снижающий до десяти процентов ставку налога на добавленную стоимость (НДС) для фруктов и ягод и увеличивающий ее до 20 процентов для пальмового масла.
Обновлено в 14:19
Общество
Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера
Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено в 09:59
Культура
Один из самых известных русских французов получил российский паспорт
Самый известный русский парижанин, последний художник первой волны русской эмиграции Кирилл Арнштам получил российский паспорт.
Обновлено в 14:28
Финансы
Объем Фонда национального благосостояния за июль увеличился вдвое
Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) за июль 2019 года увеличился вдвое и составил 7,867 трлн рублей, или 7,2% ВВП, что эквивалентно $124,137 млрд.
Обновлено в 09:22
Политика
Российский МИД назвал выход США из ДРСМД серьезной ошибкой
Вашингтон преднамеренно создал вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности практически непреодолимый кризис, говорится в заявлении МИД РФ в связи с выходом США из ДРСМД и прекращением его действия.
Обновлено в 08:51
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия
38-летний боксер покончил с собой
38-летний спортсмен находился в тюрьме. В исправительном учреждении подтвердили, что Костецки совершил самоубийство утром 2 августа.
Обновлено в 14:47
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть во Владимирской области
Во Владимирской области задержаны участники террористической ячейки, которые готовили нападение на воинскую часть.
Обновлено в 06:11
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Обновлено в 05:02
Космос
Роман Бессонов о том, почему в космических проектах нужна филигранная точность
"Газета.Ru" поговорила с завотделом оптико-физических исследований Института космических исследований (ИКИ) РАН, участником секции по робототехнике в научно-техническом совете "Роскосмоса" Романом Бессоновым об автономных космических аппаратах, космической навигации и будущем космороботов.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Во Франции разбился тушивший пожар самолет-амфибия
Во французском департаменте Гар разбился самолет-амфибия, который был задействован в тушении лесного пожара.
Обновлено в 14:34
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
На Украине допрашивают жителей Донбасса, которые обратились за российскими паспортами, заявил главный военный прокурор страны Анатолий Матиос в эфире радио "Новое время".
Обновлено в 12:04
Общество
В Петербурге суд отказал в иске победителям «Бешеной сушки»
Приморский районный суд Санкт-Петербурга, выслушав мнения сторон, в удовлетворении исковых требований супругов Децик отказал, сообщили 2 августа в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.
Обновлено в 07:04
Происшествия
Суд в Швеции освободил американского рэпера
После трех дней слушаний суд в Стокгольме вынес постановление освободить из-под стражи американского рэпера A$AP Rocky (его настоящее имя - Раким Майерс), обвиняемого в нанесении телесных повреждений.
Обновлено в 14:25
Происшествия
По делу о массовых беспорядках в Москве задержаны еще 5 человек
Задержан и ожидает суда по мере пресечения еще один участник протестов 27-го июля – это студент Высшей школы экономики Егор Жуков, за которого поручилась проректор вуза Валерия Касамара.
Обновлено в 10:30
Гаджеты
Поисковики начнут платить Google за использование по умолчанию
Google запускает механизм, в рамках которого пользователи Android смогут выбрать поисковика по умолчанию на устройстве, при этом компании будут платить за включение в список предложений, отмечается в блоге компании.
Обновлено в 06:16
Гаджеты
Федеральный кадровый центр ОПК авторизован на обучение Astra Linux
Учебные программы, реализуемые центром, разработаны в интересах развития кадрового потенциала ОПК и учитывают потребности в совершенствовании различных профкомпетенций сотрудников оборонных предприятий.
Обновлено в 06:38
Автоспорт
Гасли показал лучшее время во второй практике в Венгрии, Квят – 10-й
Пилоты "Ред Булла" Пьер Гасли и Макс Ферстаппен заняли два первых места во второй практике "Гран-при Венгрии".
Обновлено в 10:38
Общество
Прошедший июль стал самым холодным в Москве за текущее столетие
Июль 2019 года стал самым холодным июлем XXI века в Москве, но за последние 140 лет он вошел только в топ-20 самых холодных, сообщил портал "Метеоновости".
Обновлено в 08:06