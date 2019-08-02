Экономика
Счетная палата оценила полугодовой ущерб от лесных пожаровРБК 12:30
Ущерб от лесных пожаров за первые шесть месяцев 2019 года составил 2,4 млрд руб. Такие данные опубликовала Счетная палата на своей официальной странице в Facebook.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 14:11, Ашберн
Политика
Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Три года назад Елену Малышеву спасли от рака
Оказалось, что три года назад врачи спасли ее от злокачественного новообразования.
Обновлено в 06:32
Финансы
Рубль дешевеет на фоне пошлин США и санкций против России
Стоимость рубля снижается к евро и доллару в связи с введением пошлин США против Китая и информации о новых санкциях в отношении России.
Обновлено в 03:52
Политика
Путин упростил украинцам жизнь в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий, в частности, выдачу гражданам Украины вида на жительство в РФ.
Обновлено в 12:52
Футбол
«Спартак» договорился о трансфере Тиля
"Спартак" и голландский клуб АЗ достигли договоренности о трансфере полузащитника Гуса Тиля. Сумма трансфера составит более 15 млн евро.
Обновлено в 01:11
Политика
Российский МИД назвал выход США из ДРСМД серьезной ошибкой
Вашингтон преднамеренно создал вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности практически непреодолимый кризис, говорится в заявлении МИД РФ в связи с выходом США из ДРСМД и прекращением его действия.
Обновлено в 08:51
Общество
В Москве появились тропические постельные клопы
Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Происшествия
Сестра Скрипаля рассказала о его звонке матери
Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль поговорил по телефону со своей матерью и племянницей Викторией.
Обновлено в 12:44
Армия и оружие
«Туполев» создаст военный транспортник для замены украинского Ан-12
Ожидается, что серийные поставки в войска новых средних транспортных самолетов должны начаться в 2026 году, так как украинские Ан-12 к 2030 году полностью выведут из эксплуатации.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Пять человек погибли при пожаре в автобусе в Турции
В результате возгорания в автобусе в провинции Балыкесир в Турции погибли пять человек, ещё 15 пострадали.
Обновлено в 12:53
Политика
Зеленский подтвердил наличие заявления об отставке Богдана
Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан действительно написал заявление об увольнении. Об этом заявила пресс-служба главы государства.
Обновлено в 06:44
Политика
Избирком не зарегистрировал Сергея Митрохина на выборы в Мосгордуму
Ранее Московская городская избирательная комиссия приняла жалобу Митрохина и поручила коллегам из 43-го избирательного округа перепроверить все документы и рекомендовала зарегистрировать политика кандидатом в депутаты.
Обновлено в 09:29
Общество
Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера
Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено в 13:23
Происшествия
В Забайкалье убийца 13 лет скрывался в лесу
Обновлено в 12:40
Армия и оружие
Международная коалиция по борьбе с ИГ переключит внимание на Африку
Координатор Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс сообщил, что международная коалиция по борьбе с запрещенной в России террористической группировкой "Исламское государство" уже скоро может сосредоточить свое внимание на Западной Африке и зоне Сахеля.
Обновлено в 02:13
Армия и оружие
ГПУ: Арестованный российский ЗРК «Печора» передан в Минобороны Украины
Минобороны Украины получило зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора» с ракетами «земля-воздух», арестованный в марте в Одесской области.
Обновлено в 09:57
Политика
Секретарь СНБО исключил посредников в переговорах по транзиту газа
Посредников в переговорах Москвы и Киева по транзиту газа через украинскую территорию быть не может.
Обновлено в 13:31
Общество
В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе
В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Музыка
В Канаде женщину от пумы спасла песня группы Metallica
Жительница Канады спаслась от нападения пумы, включив песню рок-группы Metallica. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на vicnews.com.
Обновлено в 13:04
Политика
Медведев заявил, что орудия незаконных рубок леса будут конфисковаться
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал поручение о конфискации в доход бюджета используемых при незаконных рубках леса орудий.
Обновлено в 02:18
Авто
Представлен обновлённый кемпер Volkswagen California
После предварительного анонса в прошлом месяце Volkswagen представила обновленный фургон California 6.1 перед публичным дебютом на выставке Caravan Salon в Дюссельдорфе в конце августа.
Обновлено в 07:45
Хоккей
«Ак Барс» обыграл «Нефтяник» по буллитам
Обновлено в 13:44
Политика
Венгрия разрешила транзит российской военной техники в Сербию
26 июля министерство иностранных дел Румынии страны заявило, что не может разрешить транзит из-за санкций, введенных против РФ (после присоединения Крыма в 2014 году Евросоюз ввел эмбарго на торговлю оружием с Россией, а также на экспорт товаров двойного назначения, которые могут быть использованы и в гражданских, и в военных целях).
Обновлено вчера в 15:56
Энергетика
Россия в июле увеличила экспорт нефти до 22,7 млн тонн
Экспорт нефти из России в июле 2019 года составил 22,7 млн тонн, что на 5,6% больше, чем годом ранее, говорится в отчете Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.
Обновлено в 05:46
Общество
Финляндия ужесточает требования для получения визы
В сообщении отмечается, что с осени текущего года общепринятую практику стран Евросоюза в отношении документов, необходимых для визовых заявлений, начнут соблюдать Посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, консульства в Петрозаводске и Мурманске.
Обновлено в 00:23
Политика
Москва и Минск подпишут план по отмене роуминга в начале сентября
Белоруссия и РФ договорились подписать "дорожную карту" по отмене роуминга в Союзном государстве максимум в начале сентября, заявил РИА Новости в пятницу министр связи и информатизации республики Константин Шульган.
Обновлено в 12:12
Наука
Исследователи впервые сняли на видео вращение молекулы
Обновлено 29 июля в 09:57
Игры
Alan Wake и For Honor бесплатно раздают в Epic Games Store
Обновлено в 12:24